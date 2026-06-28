«Краснодар» теряет не только Сперцяна, защитник Франции — в «Челси». Трансферы и слухи дня

Новый день – новые трансферы! Но ещё больше – мощных инсайдов с летнего рынка о возможных переходах игроков в Европе и РПЛ. Главные новости за последние 24 часа мы собрали в нашем традиционном обзоре.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Манчестер Сити» купил вингера для… «Монако»

Матис Детурбе Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

«Манчестер Сити» выкупил у клуба второго французского дивизиона «Труа» вингера Матиса Детурбе. Можно сказать, 19-летний игрок пошёл на повышение внутри одной организации, поскольку оба клуба принадлежат City Football Group. По информации L’Equipe, сумма сделки составила € 25 млн. Согласно источнику, «Манчестер Сити» не оставит молодого француза у себя, а отдаст его в аренду с правом выкупа «Монако». В прошедшем сезоне Лиги 2 Детурбе провёл 33 матча, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Вегорст сменил команду, уйдя из «Аякса»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст сменил команду, однако останется в Эредивизии. 33-летний «столб» покинул «Аякс» и на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Твенте». Эрик тег Хаг, занимающий должность технического директора клуба из Энсхеде, убедил форварда присоединиться к проекту. В минувшем сезоне Вегорст поучаствовал в 34 встречах чемпионата Нидерландов и Лиги чемпионов, в которых набрал 9+4. На ЧМ-2026 он пока не сыграл ни минуты – просидел на скамейке запасных весь групповой этап.

Са уходит из «Краснодара» в статусе свободного агента

Фланговый нападающий Виктор Са всё-таки покинул «Краснодар». Его контракт с вице-чемпионом России истекает 30 июня. Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин сообщил в беседе с «РИА Новости Спорт» об уходе бразильца. Виктору 32 года. Он перешёл в «Краснодар» в начале 2024 года. С того момента южноамериканец отыграл 73 матча, забил 10 мячей и стал чемпионом России. Судя по всему, Са продолжит карьеру на родине. Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт с «Сан-Паулу».

Главные трансферные слухи дня

Сперцян уезжает из России в Саудовскую Аравию

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпионат России теряет одну из самых ярких своих звёзд. Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян всё-таки продолжит карьеру в Саудовской Аравии – станет новичком «Аль-Ахли». Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, клуб Сергея Галицкого заработает на продаже своего воспитанника € 25 млн. Известный инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил скорый трансфер 26-летнего футболиста, который, по его данным, уже прошёл медобследование для «Аль-Ахли». В завершившемся сезоне Сперцян сыграл 41 встречу в РПЛ и Кубке России, забил 14 мячей и отдал 17 голевых пасов.

«Челси» нацелен на Гранита Джаку

Довольно неожиданная новость: «Челси», который, как правило, покупает молодых футболистов, нацелен на 33-летнего полузащитника сборной Швейцарии и «Сандерленда» Гранита Джаку. Информацией об этом поделился инсайдер Флориан Плеттенберг. Утверждается, что на подписании опытного центрхава настаивает новый главный тренер лондонской команды Хаби Алонсо. Инсайдер Николо Скира уточнил: «Челси» договорился с участником ЧМ-2026 о контракте до июня 2029 года, а «Сандерленд» потребует не менее € 40 млн. В прошедшем сезоне Джака сыграл 34 матча, забил один мяч и сделал шесть голевых передач.

Из «Челси» может уйти защитник

Трево Чалоба Фото: Warren Little/Getty Images

Ещё один возможный трансфер «Челси» – на выход. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Комо» пытается приобрести защитника лондонского клуба Трево Чалобу. Итальянцы предложили € 25+2 млн, однако англичане рассчитывать выручить за трансфер 26-летнего игрока € 35 млн и € 5 млн – бонусами. Инсайдер Романо подкинул деталей: «Челси» уже отказался от первого предложения «Комо», чьи руководители понимают, что необходимо увеличить сумму на фоне интереса к Чалобе «Интера» и остальных претендентов. В завершившемся сезоне защитник забил три гола в 42 встречах АПЛ и Лиги чемпионов.

«Ман Сити» перехватит Буадди у «Реала»?

В фокусе внимания топ-клуба АПЛ находится и другой герой группового этапа ЧМ-2026. Как сообщил журналист Маттео Моретто, «Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника сборной Марокко и «Лилля» Айюба Буадди. Первые контакты между клубами уже состоялись, а «доги» надеются заработать на продаже 18-летнего игрока приблизительно € 70 млн. Между тем ранее сообщалось об интересе к Буадди со стороны «Реала». В минувшем сезоне марокканец провёл 40 матчей в Лиге 1 и Лиге Европы, стал автором одной голевой передачи.

«Челси» купит защитника сборной Франции

Максанс Лакруа Фото: Soccrates/Getty Images

Защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа в скором времени сменит команду. L’Equipe сообщает, что после чемпионата мира футболист подпишет контракт с «Челси». По данным источника, сумма трансфера составит € 55 млн. Сейчас Лакруа находится в расположении сборной Франции, которая вышла в 1/16 финала ЧМ-2026. Защитник просидел два матча в запасе, а потом отыграл всю встречу с норвежцами (4:1). 26-летний футболист выступает за «Кристал Пэлас» с 2024 года — он перешёл туда из «Вольфсбурга» за € 18 млн. В прошедшем сезоне провёл 55 матчей и забил три мяча.

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