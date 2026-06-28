Роналду — Модрич или Месси против Возиньи? Выберите самый интригующий матч 1/16 финала ЧМ

Групповой этап ЧМ-2026 наконец-то завершился. Теперь можно смело заявить: начинается привычный турнир с 32 командами, только с плей-офф. Интересных афиш хватает уже в 1/16 финала. А какие – самые-самые? Такие, что нельзя пропускать ни в коем случае. Давайте вместе и выберем.

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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