Роналду — Модрич или Месси против Возиньи? Выберите самый интригующий матч 1/16 финала ЧМ

Групповой этап ЧМ-2026 наконец-то завершился. Теперь можно смело заявить: начинается привычный турнир с 32 командами, только с плей-офф. Интересных афиш хватает уже в 1/16 финала. А какие – самые-самые? Такие, что нельзя пропускать ни в коем случае. Давайте вместе и выберем.
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Португалия — Хорватия
Криштиану против Модрича на их последнем (хотя в случае Роналду уверенности нет) чемпионате мира. Нужно ли вообще объяснять крутизну этого матча? Португалия вполне могла избежать столь серьёзного соперника уже в 1/16 финала, но уступила лидерство в группе Колумбии. А победитель этой пары вообще выйдет на, скорее всего, сборную Испании. Максимально сложная сетка для одного из фаворитов.
Нидерланды — Марокко
Вывеска, которая должна стать украшением 1/16 финала. Судьба порой несправедлива. Вы заняли первое место в группе, заодно разгромив шведов (5:1)? Сразу попадаете на очень сильную сборную Марокко! Которая по игре смотрелась не хуже Бразилии и уступила ей первое место лишь по дополнительным показателям. 30 июня в 4:00 мск спать строго не рекомендуется.
Кот-д’Ивуар — Норвегия
Столе Сольбаккен лишил нас противостояния Холанда и Мбаппе в очном матче, стратегически выпустив резерв перед плей-офф. Будет крайне иронично, если отдохнувшие норвежские лидеры не справятся с ивуарийцами. Те и ничью с Германией удерживали до последних минут, и Эквадор побеждали. Почему бы и Норвегию не напрячь? Фаворит здесь не настолько очевиден.
Бразилия — Япония
Бразильцы постепенно набирают мощь. И смотрятся ярче от матча к матчу: не лучшая ничейная игра на фоне Марокко, хороший первый тайм и так себе второй с Гаити и, наконец, крайне эффектный вынос Шотландии: Винисиус словно летал по полю. Японцы тем не менее показали, что умеют останавливать фаворита: камбэк на 2:2 с Нидерландами – отличное тому подтверждение.
Франция — Швеция
В трёх матчах с участием Швеции было забито аж 14 голов. Причём с равным соотношением 7:7. Представляете, какое веселье скандинавы, которым Грэм Поттер не слишком-то наколдовал уверенную игру в обороне, устроят в разборке со ультраатакующей Францией? Олисе, Дембеле и Мбаппе уже потирают руки. У второго и третьего по четыре гола на чемпионате. Пора догонять Месси (6).
Бельгия — Сенегал
Сенегалу не повезло попасть в одну группу с Францией и Норвегией. Но он всё равно сыграет в плей-офф. Бельгия кажется соперником попроще: всего одна победа до плей-офф, Де Брёйне уже немолод, Доку мотается между ЧМ и родами жены. «Золотое» бельгийское поколение давно сошло на нет: команду причисляют к одним из фаворитов, скорее, по привычке. По силам ли ей лучшая сборная Африки?
Испания — Австрия
Какие же австрийцы везучие! Заняли второе место в группе и попали на Испанию. В то время как Алжир с третьего – на Швейцарию. Впрочем, вспомните, от кого испанцы вылетали на предыдущих ЧМ: от России и от Марокко, чья сборная ещё не считалась топовой. И в обоих случаях это тоже произошло на первой же стадии плей-офф. Заранее отправлять домой команду Ральфа Рангника точно не стоит.
Аргентина — Кабо-Верде
Две главные звезды этого ЧМ выйдут друг против друга. Первый, понятно, – лучший бомбардир группового этапа Месси. А второй – 40-летний вратарь Возинья, благодаря чьей реакции скромная сборная Кабо-Верде не уступила ни Испании, ни Уругваю. Представьте уровень сумасшествия, если этот гений остановит заодно и Аргентину? Или всё-таки срок годности этой сказки подходит в концу?
ЮАР — Канада
Выбор особых ценителей. Южноафриканцы сенсационно опередили в группе Южную Корею и Чехию. Хотя после безнадёжного поражения от Мексики казалось, что эти пассажиры долго не протянут. Неужели получится удивить вновь? Канада тоже ранее никогда не забиралась в плей-офф, только выглядит на фоне предстоящего соперника гораздо мощнее. И сразу обратимся к Ларину: «Кайл, у нас 1/16 финала, возможно, вновь забьёшь, по коням».
Мексика — Эквадор
Готовы ли вы променять сон на просмотр такого матча? Если да, бесконечно одобряем. Эквадору жутко не везло с реализацией: не удалось вскрыть ворота даже Кюрасао. И с судейством, поскольку гол Германии в его ворота, похоже, нельзя было засчитывать. И тем не менее немцы оказались повержены. Хозяевам турнира просто не будет: такого сильного соперника на ЧМ-2026 они пока не встречали.
Колумбия — Гана
Против Колумбии будет и суперзакрытая сборная Ганы, и сверхъестественные силы: ганский шаман наколдовал неспособность забить Кейну, и с Англией африканцы устроили нулевую ничью. Теперь, видимо, чары будут направлены на краснодарского Кордобу. Но тот пока и так на турнире без результативных действий. Самое время исправить это. Тем более другой сборной из Африки, ДР Конго, именно колумбийцы нанесли пока единственное их поражение.
США — Босния и Герцеговина
Американцы выпустили на матч последнего тура группового этапа практически резерв. И теперь, отдохнув, готовы снести со своего пути боснийцев. Или Босния и Герцеговина вновь удивит? Опыт, как играть против хозяйки турнира, уже получен. И Канаде команда не уступила (1:1). А как они умеют разбираться с фаворитами, балканцы продемонстрировали ещё в стыковом раунде. Привет итальянцам.
Швейцария — Алжир
Завирусилось видео, где алжирские болельщики празднуют гол Австрии в ворота их любимчиков. Просто так те попали в плей-офф с третьего места на Швейцарию, а не со второго – на Испанию. Но ещё посмотрим, что покажут Марез и компания против Джаки, Аканджи, Эмболо и Манзамби. Швейцарцы легко выиграли группу с канадцами и боснийцами. И останавливаться на этом не намерены.
Англия — ДР Конго
Героические конголезцы преподнесли одну из первых сенсаций ЧМ-2026, отобрав очки у Португалии. Может, и Англию получится замучить? Как, например, сделала Гана. Помните же ту нулевую ничью с минимумом моментов? ДР Конго тоже способна терпеть в обороне. Только теперь перед ней не Бруну с Криштиану, а Беллингем с Кейном. И этим двоим придётся как следует потрудиться, чтобы взломать конголезскую стену.
Германия — Парагвай
Сборная Германии не играла в плей-офф ЧМ с победного турнира в 2014-м. Первый за 10 лет соперник там – точно не самый звёздный. При этом Парагвай умеет грамотно обороняться: Турция с Гюлером и Йылдызом так и не вскрыла их ворота, хотя играла целый тайм в большинстве. Немцев ругают за отсутствие ротации и унылый матч с Эквадором. Получится ответить результатом?
Австралия — Египет
В австралийской фауне полно смертельно опасных обитателей. В мире футбола таких тоже хватает, и один из них – Салах. На ЧМ-2026 у него гол и ассист. И Австралия точно не кажется тем соперником, кто точно помешает Мохамеду оформить новое результативное действие. По яркости афиша точно не восхищает. Тем более для плей-офф. Но зато здесь хотя бы нет заведомого фаворита.