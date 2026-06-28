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Все пары 1/16 финала ЧМ-2026: Португалия, Аргентина, Англия, Испания, Франция, Бразилия, Хорватия, самые интересные матчи, рейтинг

Роналду — Модрич или Месси против Возиньи? Выберите самый интригующий матч 1/16 финала ЧМ
Георгий Илющенко
Самый интригующий матч 1/16 финала ЧМ-2026
Комментарии
Праздник к нам приходит!

Групповой этап ЧМ-2026 наконец-то завершился. Теперь можно смело заявить: начинается привычный турнир с 32 командами, только с плей-офф. Интересных афиш хватает уже в 1/16 финала. А какие – самые-самые? Такие, что нельзя пропускать ни в коем случае. Давайте вместе и выберем.

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самый интригующий матч 1/16 финала ЧМ-2026
Португалия — Хорватия
Фото: Getty Images
1 место

Португалия — Хорватия

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Криштиану против Модрича на их последнем (хотя в случае Роналду уверенности нет) чемпионате мира. Нужно ли вообще объяснять крутизну этого матча? Португалия вполне могла избежать столь серьёзного соперника уже в 1/16 финала, но уступила лидерство в группе Колумбии. А победитель этой пары вообще выйдет на, скорее всего, сборную Испании. Максимально сложная сетка для одного из фаворитов.

Нидерланды — Марокко
Фото: Getty Images
2 место

Нидерланды — Марокко

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вывеска, которая должна стать украшением 1/16 финала. Судьба порой несправедлива. Вы заняли первое место в группе, заодно разгромив шведов (5:1)? Сразу попадаете на очень сильную сборную Марокко! Которая по игре смотрелась не хуже Бразилии и уступила ей первое место лишь по дополнительным показателям. 30 июня в 4:00 мск спать строго не рекомендуется.

Кот-д’Ивуар — Норвегия
Фото: Getty Images
3 место

Кот-д’Ивуар — Норвегия

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Столе Сольбаккен лишил нас противостояния Холанда и Мбаппе в очном матче, стратегически выпустив резерв перед плей-офф. Будет крайне иронично, если отдохнувшие норвежские лидеры не справятся с ивуарийцами. Те и ничью с Германией удерживали до последних минут, и Эквадор побеждали. Почему бы и Норвегию не напрячь? Фаворит здесь не настолько очевиден.

Бразилия — Япония
Фото: Getty Images
4 место

Бразилия — Япония

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразильцы постепенно набирают мощь. И смотрятся ярче от матча к матчу: не лучшая ничейная игра на фоне Марокко, хороший первый тайм и так себе второй с Гаити и, наконец, крайне эффектный вынос Шотландии: Винисиус словно летал по полю. Японцы тем не менее показали, что умеют останавливать фаворита: камбэк на 2:2 с Нидерландами – отличное тому подтверждение.

Франция — Швеция
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
5 место

Франция — Швеция

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В трёх матчах с участием Швеции было забито аж 14 голов. Причём с равным соотношением 7:7. Представляете, какое веселье скандинавы, которым Грэм Поттер не слишком-то наколдовал уверенную игру в обороне, устроят в разборке со ультраатакующей Францией? Олисе, Дембеле и Мбаппе уже потирают руки. У второго и третьего по четыре гола на чемпионате. Пора догонять Месси (6).

Бельгия — Сенегал
Фото: Getty Images
6 место

Бельгия — Сенегал

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сенегалу не повезло попасть в одну группу с Францией и Норвегией. Но он всё равно сыграет в плей-офф. Бельгия кажется соперником попроще: всего одна победа до плей-офф, Де Брёйне уже немолод, Доку мотается между ЧМ и родами жены. «Золотое» бельгийское поколение давно сошло на нет: команду причисляют к одним из фаворитов, скорее, по привычке. По силам ли ей лучшая сборная Африки?

Испания — Австрия
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
7 место

Испания — Австрия

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Какие же австрийцы везучие! Заняли второе место в группе и попали на Испанию. В то время как Алжир с третьего – на Швейцарию. Впрочем, вспомните, от кого испанцы вылетали на предыдущих ЧМ: от России и от Марокко, чья сборная ещё не считалась топовой. И в обоих случаях это тоже произошло на первой же стадии плей-офф. Заранее отправлять домой команду Ральфа Рангника точно не стоит.

Аргентина — Кабо-Верде
Фото: Getty Images
8 место

Аргентина — Кабо-Верде

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Две главные звезды этого ЧМ выйдут друг против друга. Первый, понятно, – лучший бомбардир группового этапа Месси. А второй – 40-летний вратарь Возинья, благодаря чьей реакции скромная сборная Кабо-Верде не уступила ни Испании, ни Уругваю. Представьте уровень сумасшествия, если этот гений остановит заодно и Аргентину? Или всё-таки срок годности этой сказки подходит в концу?

ЮАР — Канада
Фото: Getty Images
9 место

ЮАР — Канада

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выбор особых ценителей. Южноафриканцы сенсационно опередили в группе Южную Корею и Чехию. Хотя после безнадёжного поражения от Мексики казалось, что эти пассажиры долго не протянут. Неужели получится удивить вновь? Канада тоже ранее никогда не забиралась в плей-офф, только выглядит на фоне предстоящего соперника гораздо мощнее. И сразу обратимся к Ларину: «Кайл, у нас 1/16 финала, возможно, вновь забьёшь, по коням».

Мексика — Эквадор
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
10 место

Мексика — Эквадор

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Готовы ли вы променять сон на просмотр такого матча? Если да, бесконечно одобряем. Эквадору жутко не везло с реализацией: не удалось вскрыть ворота даже Кюрасао. И с судейством, поскольку гол Германии в его ворота, похоже, нельзя было засчитывать. И тем не менее немцы оказались повержены. Хозяевам турнира просто не будет: такого сильного соперника на ЧМ-2026 они пока не встречали.

Колумбия — Гана
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
11 место

Колумбия — Гана

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Против Колумбии будет и суперзакрытая сборная Ганы, и сверхъестественные силы: ганский шаман наколдовал неспособность забить Кейну, и с Англией африканцы устроили нулевую ничью. Теперь, видимо, чары будут направлены на краснодарского Кордобу. Но тот пока и так на турнире без результативных действий. Самое время исправить это. Тем более другой сборной из Африки, ДР Конго, именно колумбийцы нанесли пока единственное их поражение.

США — Босния и Герцеговина
Фото: Getty Images
12 место

США — Босния и Герцеговина

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Американцы выпустили на матч последнего тура группового этапа практически резерв. И теперь, отдохнув, готовы снести со своего пути боснийцев. Или Босния и Герцеговина вновь удивит? Опыт, как играть против хозяйки турнира, уже получен. И Канаде команда не уступила (1:1). А как они умеют разбираться с фаворитами, балканцы продемонстрировали ещё в стыковом раунде. Привет итальянцам.

Швейцария — Алжир
Фото: Getty Images
13 место

Швейцария — Алжир

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Завирусилось видео, где алжирские болельщики празднуют гол Австрии в ворота их любимчиков. Просто так те попали в плей-офф с третьего места на Швейцарию, а не со второго – на Испанию. Но ещё посмотрим, что покажут Марез и компания против Джаки, Аканджи, Эмболо и Манзамби. Швейцарцы легко выиграли группу с канадцами и боснийцами. И останавливаться на этом не намерены.

Англия — ДР Конго
Фото: Getty Images
14 место

Англия — ДР Конго

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Героические конголезцы преподнесли одну из первых сенсаций ЧМ-2026, отобрав очки у Португалии. Может, и Англию получится замучить? Как, например, сделала Гана. Помните же ту нулевую ничью с минимумом моментов? ДР Конго тоже способна терпеть в обороне. Только теперь перед ней не Бруну с Криштиану, а Беллингем с Кейном. И этим двоим придётся как следует потрудиться, чтобы взломать конголезскую стену.

Германия — Парагвай
Фото: Getty Images
15 место

Германия — Парагвай

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Германии не играла в плей-офф ЧМ с победного турнира в 2014-м. Первый за 10 лет соперник там – точно не самый звёздный. При этом Парагвай умеет грамотно обороняться: Турция с Гюлером и Йылдызом так и не вскрыла их ворота, хотя играла целый тайм в большинстве. Немцев ругают за отсутствие ротации и унылый матч с Эквадором. Получится ответить результатом?

Австралия — Египет
Фото: Getty Images
16 место

Австралия — Египет

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В австралийской фауне полно смертельно опасных обитателей. В мире футбола таких тоже хватает, и один из них – Салах. На ЧМ-2026 у него гол и ассист. И Австралия точно не кажется тем соперником, кто точно помешает Мохамеду оформить новое результативное действие. По яркости афиша точно не восхищает. Тем более для плей-офф. Но зато здесь хотя бы нет заведомого фаворита.

Вечером сыграют канадцы. Календарь ЧМ
Что там с турнирной сеткой плей-офф на ЧМ-2026
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