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Расписание спортивных матчей 29 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: старт Уимблдона, Бразилия — Япония и Германия — Парагвай на ЧМ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 июня 2026 года
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Начинаем неделю со спорта: 1/16 финала чемпионата мира по футболу, Мирра против Линетт и битва Медведева с Чиличем! Не пропустите!

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Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 16:30*: Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: чем завершится битва чемпионов ТБШ?

Даниил Медведев начинает борьбу на Уимблдоне-2026 матчем с ещё одним чемпионом ТБШ — хорватом Марином Чиличем. Теннисисты ранее встречались пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу россиянина. Он был сильнее в Вашингтоне-2019, на Уимблдоне-2021, в финале Кубка Дэвиса — 2021 и совсем недавно — в Хертогенбосхе-2026. А вот Марин преуспел на «Ролан Гаррос» — 2022. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Даниэль Мерида-Агилар.

Рассмотрели возможные варианты, которые могут ждать россиянина на травяном ТБШ:
Для Медведева открыт путь в 4-й круг Уимблдона-2026. Но сначала надо пройти чемпиона ТБШ
Для Медведева открыт путь в 4-й круг Уимблдона-2026. Но сначала надо пройти чемпиона ТБШ

🎾 18:30*: Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия, 5), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как сложится для Мирры первый матч на Уимблдоне в статусе чемпионки предыдущего мэйджора?

Мирра Андреева начинает свой первый ТБШ после того, как стала чемпионкой «Ролан Гаррос». На старте мэйджора в столице Великобритании 19-летняя россиянка сразится с непростой соперницей — Магдой Линетт. Теннисистки ранее играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Мирры. Она была сильнее в Мадриде-2023, Пекине-2024 и Дохе-2026, а вот полька преуспела на Олимпиаде-2024 в Париже. Победительница новой встречи сразится во втором круге Уимблдона с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Ханна Клагмен.

19-летняя теннисистка рассказала, как ощущает себя в статусе победительницы ТБШ:
«Трофей «РГ» — в прошлом». Откровения Мирры Андреевой перед стартом Уимблдона-2026
«Трофей «РГ» — в прошлом». Откровения Мирры Андреевой перед стартом Уимблдона-2026

⚽️ 20:00: Бразилия — Япония, ЧМ-2026, плей-офф, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бразильцы продолжат путь за мечтой?

Второй матч 1/16 финала — и сразу смотрим на Бразилию. Эта футбольная нация ждёт триумфа на ЧМ с 2002 года. На последних двух турнирах вообще не могла преодолеть четвертьфинал. Теперь — новый поход. Правда, легко не будет ни разу. На первой же стадии плей-офф попалась неудобная Япония. Эта сборная страдает от травм, но традиционно организованная и колючая. На японцев, в отличие от бразильцев, ещё и давления меньше — проход дальше будет праздником. А вот Анчелотти ранний вылет могут и не простить.

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Роналду — Модрич, Бразилия — Япония или топ-игра Нидерландов? Главный матч 1/16 финала ЧМ
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Роналду — Модрич, Бразилия — Япония или топ-игра Нидерландов? Главный матч 1/16 финала ЧМ

⚽️ 23:30: Германия — Парагвай, ЧМ-2026, плей-офф, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лёгкий проход Германии, несмотря на недовольство Нагельсмана?

Главный тренер немецкой сборной выразил недовольство, что, несмотря на первое место в группе, соперника по 1/16 финала его команда узнает совсем незадолго до матча — мол, времени на подготовку будет мало. Впрочем, на невезение в сетке жаловаться смысла нет — Парагвай надо проходить в любом случае. Южноамериканцы, хоть и прошли с третьего места с уверенными четырьмя очками, в классе будущему оппоненту явно уступают. Ждём Германию в 1/8 финала? Иначе будет провал.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Фон слегка токсичный:
«Команду наказывают за первое место». Главный тренер Германии справедливо критикует ЧМ
«Команду наказывают за первое место». Главный тренер Германии справедливо критикует ЧМ
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