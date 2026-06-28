Топ-события понедельника: старт Уимблдона, Бразилия — Япония и Германия — Парагвай на ЧМ

Начинаем неделю со спорта: 1/16 финала чемпионата мира по футболу, Мирра против Линетт и битва Медведева с Чиличем! Не пропустите!

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Посмотреть все события 29 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 16:30*: Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится битва чемпионов ТБШ?

Даниил Медведев начинает борьбу на Уимблдоне-2026 матчем с ещё одним чемпионом ТБШ — хорватом Марином Чиличем. Теннисисты ранее встречались пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу россиянина. Он был сильнее в Вашингтоне-2019, на Уимблдоне-2021, в финале Кубка Дэвиса — 2021 и совсем недавно — в Хертогенбосхе-2026. А вот Марин преуспел на «Ролан Гаррос» — 2022. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Даниэль Мерида-Агилар.

🎾 18:30*: Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия, 5), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится для Мирры первый матч на Уимблдоне в статусе чемпионки предыдущего мэйджора?

Мирра Андреева начинает свой первый ТБШ после того, как стала чемпионкой «Ролан Гаррос». На старте мэйджора в столице Великобритании 19-летняя россиянка сразится с непростой соперницей — Магдой Линетт. Теннисистки ранее играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Мирры. Она была сильнее в Мадриде-2023, Пекине-2024 и Дохе-2026, а вот полька преуспела на Олимпиаде-2024 в Париже. Победительница новой встречи сразится во втором круге Уимблдона с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Ханна Клагмен.

⚽️ 20:00: Бразилия — Япония, ЧМ-2026, плей-офф, 1/16 финала

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Интрига: бразильцы продолжат путь за мечтой?

Второй матч 1/16 финала — и сразу смотрим на Бразилию. Эта футбольная нация ждёт триумфа на ЧМ с 2002 года. На последних двух турнирах вообще не могла преодолеть четвертьфинал. Теперь — новый поход. Правда, легко не будет ни разу. На первой же стадии плей-офф попалась неудобная Япония. Эта сборная страдает от травм, но традиционно организованная и колючая. На японцев, в отличие от бразильцев, ещё и давления меньше — проход дальше будет праздником. А вот Анчелотти ранний вылет могут и не простить.

⚽️ 23:30: Германия — Парагвай, ЧМ-2026, плей-офф, 1/16 финала

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Интрига: лёгкий проход Германии, несмотря на недовольство Нагельсмана?

Главный тренер немецкой сборной выразил недовольство, что, несмотря на первое место в группе, соперника по 1/16 финала его команда узнает совсем незадолго до матча — мол, времени на подготовку будет мало. Впрочем, на невезение в сетке жаловаться смысла нет — Парагвай надо проходить в любом случае. Южноамериканцы, хоть и прошли с третьего места с уверенными четырьмя очками, в классе будущему оппоненту явно уступают. Ждём Германию в 1/8 финала? Иначе будет провал.