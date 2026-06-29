У камбэков Неймара и Роналдо в сборную Бразилии слишком много общего. Возвращаем 2002-й!

Феномен пропустил два года из-за травм, Сколари ругали за его вызов. А закончилось всё титулом.

В сборную Бразилии на ЧМ-2026 вызван Неймар — впервые с 2023 года. Лучший бомбардир в истории национальной команды уже сыграл на групповом этапе – 15 минут в 3-м туре с Шотландией (3:0). Карло Анчелотти рассчитывает на легенду: «Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Мы весь год следили за его игрой и пришли к выводу, что в последнее время в выступлениях Неймара появилась стабильность, он находится в хорошей физической форме».

Решение неоднозначное. Неймар действительно набрал классную форму в «Сантосе», но до сих пор подвержен травмам (недавно получил мышечное повреждение). И не факт, что перенесёт свою результативность из чемпионата Бразилии на ЧМ. По крайней мере, пока он и сыграл всего ничего.

В истории команды уже был похожий сюжет со звёздным игроком. Когда вопреки общественному скепсису и недовольствам на ЧМ-2002 поехал Роналдо.

Между ЧМ-1998 и ЧМ-2002 Роналдо пропустил 845 дней. Врачи говорили, что он не вернётся в футбол

К 23 годам Роналдо уже успел выиграть чемпионат мира — в США в 1994-м. Правда, тогда его взяли авансом. Форварду было 18 лет, и тренер Карлос Альберто Паррейра ни разу не выпустил его на поле. Спустя четыре года Роналдо зажигал во Франции, оформив 1+1 в группе и 3+2 в плей-офф. Нападающий вовсю готовился разорвать хозяев турнира в финале, однако за несколько часов до стартового свистка у него случился припадок – до сих пор не ясны причины случившегося. Зубастика удалось привести в чувство, ему даже разрешили выйти на поле с первых минут, но бразилец всё равно не был в нужных кондициях. В итоге Роналдо потерялся в матче с французами, а его команда проиграла 0:3.

Роналдо (слева) на ЧМ-1998 Фото: Soccrates Images/Getty Images

Вернувшись в «Интер», бразилец забыл о провальном финале и начал штамповать голы. В сезоне-1998/1999 он забил 14 мячей в 19 матчах Серии А, а летом 1999-го провёл блистательный Кубок Америки: отметился результативным действием в каждом матче, забил в финале и выиграл турнир.

Следующий этап — отбор на ЧМ-2002. Квалификация должна была начаться в марте 2000 года. Но за полгода до его старта Роналдо надорвал связку надколенника на правой ноге — это случилось в матче с «Лечче» в Серии А. Бразилец ускорился за мячом, опередив соперника, однако потом резко остановился и вместо классического спринта до штрафной отдал пас на ближнего. В этот момент он уже получил повреждение. Грустный страйкер, прихрамывая, пошёл к врачам, после чего его заменили.

Считается, что именно тогда закончилась карьера Феномена — резвого и неуловимого. После этого на поле выходил только Роналдо.

В первых матчах отбора бразильцы обошлись без него и набрали четыре очка. Ожидалось, что Зубастик восстановится к летним играм — всё к этому и шло, в апреле форварду разрешили сыграть с «Лацио» в Кубке Италии. Роналдо заменил Роберто Баджо на 58-й минуте, когда миланцы уступали 1:2. На 65-й форвард подхватил мяч в центре поля, приблизился к линии штрафной и переступами надеялся обыграть защитников. Но, совершив резкое движение, нападающий завалился на газон, потеряв мяч. Спустя секунды игроки «Лацио» поняли, что произошло, и без раздумий вынесли мяч.

Выбежавшие врачи пришли в ужас: игрок полностью разорвал связку надколенника, крестообразную связку и повредил сам надколенник. Всё на той же правой ноге, которую лечил полгода. «Сразу после травмы его колено распухло до размеров футбольного мяча, нам потребовались три или четыре пробирки, чтобы слить кровь. В больнице Роналдо плакал и просил дать ему морфин, чтобы прекратить боль. Это самая ужасная травма, которую я видел», — рассказывал физиотерапевт «Интера».

Футболисты пребывали в ужасе от повреждения Роналдо и доиграли второй тайм по инерции, больше мячей не забивали. По завершении матча местные тележурналисты столпились у больницы, куда бразильца привезли для операции. Там же собрались болельщики с плакатами в поддержку игроку. Многие врачи считали, что нападающий больше не вернётся в профессиональный футбол, но были и оптимистичные прогнозы — полгода на восстановление.

На деле же голеадор пропустил 524 дня. Если сложить все травмы, полученные Роналдо между чемпионатами мира, то получится 845 дней без футбола и 151 пропущенный матч.

Бразилия с трудом попала на ЧМ, а Сколари уничтожали за невызов Ромарио

Параллельно сборная Бразилии столкнулась с кризисом: после 12-го тура отбора на ЧМ и ничьей с Перу топ-сборная очутились на четвёртом месте, одержав победу лишь в половине матчей — в затылок дышали колумбийцы и уругвайцы. Тогда напрямую на турнир выходили первые четыре команды (сейчас — аж шесть).

Луис Фелипе Сколари, главный тренер сборной Бразилии в 2002 году Фото: Gunnar Berning/Getty Images

После поражения от австралийцев в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2001 руководство сборной уволило Эмерсона Леао и назначило Луиса Фелипе Сколари. С ходу вытащить команду из кризиса не вышло: на Кубке Америки — 2001 бразильцы вылетели в четвертьфинале, уступив Гондурасу, а участие на ЧМ-2002 гарантировали только в последнем туре.

В сентябре 2001-го в футбол вернулся Роналдо: несколько месяцев он плавно набирал кондиции, с ноября выходя на 20-30 минут. К декабрю уже начал радовать голами: оформил 3+2 в четырёх турах Серии А. Однако так и не мог финально оправиться от повреждений: вскоре вылетел ещё на три месяца из-за проблем с подколенным сухожилием.

Повторное возвращение Зубастика случилось в конце марта 2002-го. В тот момент бразильцы проводили последние товарищеские матчи перед ЧМ, и команду окружал исключительно негатив. Легенды сборной ругались на плохую игру в защите, Сколари регулярно оскорблял игроков на тренировках (таков был его стиль), а болельщики пришли в ярость из-за дизайна новой формы от Nike.

Роналдо и Луис Фелипе Сколари на ЧМ-2002 Фото: Tim De Waele/Getty Images

В этот же момент Сколари вызвал Роналдо на пробы. Тренер открыто говорил, что единственное сомнение по заявке бразильцев на ЧМ-2002 связано с Зубастиком. Специалист не сомневался в классе нападающего, но беспокоился из-за его физической формы. Однако уверял: если форвард будет здоров и готов к турниру, то составит атакующее трио с Роналдиньо и Ривалдо.

К счастью, после возвращения в марте травмы отступили от Зубастика. Сначала форвард сыграл тайм со сборной Югославии, потом забил четыре мяча в трёх турах Серии А, а вскоре отличился во встрече со сборной Малайзии. Сколари увидел, что Роналдо готов, и вызвал его на турнир.

Луис Фелипе Сколари главный тренер сборной Бразилии на ЧМ-2002 «Почему я вызвал Роналдо? Потому что я сумасшедший!»

Можно провести параллели с современной историей Неймара – вызов Роналдо тоже восприняли неоднозначно. Большинство журналистов и болельщиков не могло прийти к общему мнению. Роналдо не играл стабильно в футбол почти три года и вообще не помогал в отборочных матчах, по сути, заняв чужое место.

Есть даже конкретное имя — Ромарио. Нападающий стал лучшим бомбардиром бразильского чемпионата и был любимцем местной публики, его желали увидеть на ЧМ. А самое главное: он тащил сборную в отборе до прихода Сколари (хет-трик в матче с Боливией, покер Венесуэле, гол в ворота Перу).

Ромарио в «Васко да Гама» Фото: ​Shaun Botterill/Getty Images

Возглавив бразильцев, Луис Фелипе тоже рассчитывал на Ромарио и вызвал его на Кубок Америки — форвард вежливо отказался. Сказал, что ему требуется операция на глазу — однако через несколько дней спокойно сыграл за «Васко». Сколари посчитал это предательством, тогда как в сборной Бразилии он строил самопровозглашённую Familia Scolari — собственную футбольную семью. Когда специалист огласил окончательную заявку сборной на ЧМ в Японии и Южной Корее, ему пришлось спасаться от толпы разъярённых фанатов, готовых разорвать тренера на куски из-за невызова 36-летнего Ромарио.

Если продолжать параллели, ту сборную Бразилии можно сравнить с Россией-2018. Сомнения в уровне команды, непрерывная критика тренера, переходящая в откровенный хейт. А история Ромарио перекликается с отсутствием в заявке Игоря Денисова в 2018-м.

РОНАЛДИНЬО, РОНАЛДО И РИВАЛДО НА ЧМ-2002 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

То, что произошло потом на чемпионате мира, вошло в историю. Роналдо забил почти во всех матчах (повезло лишь англичанам в четвертьфинале), явил публике легендарную причёску (видимо, чтобы перестали говорить о его физической форме) и оформил дубль в финале с немцами, заодно вписав волшебное трио с Ривалдо и Роналдиньо в историю.

Сможет ли Неймар так же?