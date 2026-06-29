Плей-офф ЧМ-2026 набирает обороты! Играют Бразилия, Германия, Япония и Парагвай! LIVE дня

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Сегодня, 29 июня, состоятся два матча 1/16 финала ЧМ-2026. Бразилия сыграет с Японией, а Германия встретится с Парагваем.

Бразилия потихоньку набирает кондиции и с каждой встречей выглядит всё увереннее. Япония же в очередной раз доказала, что не боится вообще никого и что отталкивается лишь от себя. Команды встречались семь раз, из них лишь дважды – в официальных матчах. На ЧМ-2006 бразильцы разгромили японцев (4:1), да и на домашнем Кубке конфедераций в 2013-м – тоже (3:0). Однако последняя встреча команд – в октябре прошлого года – закончилась победой азиатской сборной (3:2).

Германия и Парагвай по-разному провели групповой этап. Но вот что их объединяет: вопросы по игре есть и к тем, и к другим. Немцы, казалось, должны были действовать увереннее и всегда с позиции силы. Парагвайцы же сейчас не очень похожи на вторую сборную Южной Америки (в отборе пропустили вперёд только Аргентину). Стоит ли ждать много голов? Как знать, однако в 2013-м в товарняке сыграли очень ярко (3:3).