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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 29 июня 2026, Бразилия — Япония, Германия — Парагвай

Плей-офф ЧМ-2026 набирает обороты! Играют Бразилия, Германия, Япония и Парагвай! LIVE дня
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
LIVE 19-го дня ЧМ-2026
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 июня, состоятся два матча 1/16 финала ЧМ-2026. Бразилия сыграет с Японией, а Германия встретится с Парагваем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразилия потихоньку набирает кондиции и с каждой встречей выглядит всё увереннее. Япония же в очередной раз доказала, что не боится вообще никого и что отталкивается лишь от себя. Команды встречались семь раз, из них лишь дважды – в официальных матчах. На ЧМ-2006 бразильцы разгромили японцев (4:1), да и на домашнем Кубке конфедераций в 2013-м – тоже (3:0). Однако последняя встреча команд – в октябре прошлого года – закончилась победой азиатской сборной (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германия и Парагвай по-разному провели групповой этап. Но вот что их объединяет: вопросы по игре есть и к тем, и к другим. Немцы, казалось, должны были действовать увереннее и всегда с позиции силы. Парагвайцы же сейчас не очень похожи на вторую сборную Южной Америки (в отборе пропустили вперёд только Аргентину). Стоит ли ждать много голов? Как знать, однако в 2013-м в товарняке сыграли очень ярко (3:3).

Красавцы!
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Предыдущий день ЧМ был крайне насыщенным, поэтому сразу советуем ознакомиться с его основными событиями.

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