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Бразилия — Япония, прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 29 июня 2026, Германия

Бразилия и Германия — на пути в 1/8 финала ЧМ-2026! Играют с Японией и Парагваем! LIVE
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
1/16 финала ЧМ по футболу. LIVE
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 июня, пройдут две игры 1/16 финала. Сначала Бразилия встретится с Японией, а затем Германия сойдётся с Парагваем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразилия – безусловный фаворит пары и, наверное, мысленно уже готовится к следующей стадии. Ведь в семи матчах с японцами было одержано шесть побед. Правда, Япония на этом ЧМ уже доказала, что авторитетов для неё нет и она готова удивить кого угодно.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германии явно будет не легче – Парагвай занял второе место в отборе (впереди была лишь Аргентина), однако на групповом этапе южноамериканцы не так уж и впечатлили. Голы даются тяжело, а главной угрозой наверняка будет Хуан Энсисо, оформивший уже два ассиста на этом турнире. У европейцев с первых минут как будто должен выйти Дениз Ундав – пока главный джокер ЧМ.

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