Бразилия и Германия — на пути в 1/8 финала ЧМ-2026! Играют с Японией и Парагваем! LIVE

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Сегодня, 29 июня, пройдут две игры 1/16 финала. Сначала Бразилия встретится с Японией, а затем Германия сойдётся с Парагваем.

Бразилия – безусловный фаворит пары и, наверное, мысленно уже готовится к следующей стадии. Ведь в семи матчах с японцами было одержано шесть побед. Правда, Япония на этом ЧМ уже доказала, что авторитетов для неё нет и она готова удивить кого угодно.

Германии явно будет не легче – Парагвай занял второе место в отборе (впереди была лишь Аргентина), однако на групповом этапе южноамериканцы не так уж и впечатлили. Голы даются тяжело, а главной угрозой наверняка будет Хуан Энсисо, оформивший уже два ассиста на этом турнире. У европейцев с первых минут как будто должен выйти Дениз Ундав – пока главный джокер ЧМ.