Репортаж Андрея Панкова из Атланты, где провожали с чемпионата мира самую близкую для россиян команду.

«Это важнее всего остального». Вылет Узбекистана с ЧМ-2026, каким его не показали по ТВ

Шансы сборной Узбекистана на плей-офф чемпионата мира перед 3-м туром были лишь теоретическими. Нужно было победить ДР Конго с разницей в семь мячей и надеяться на нужные расклады в других встречах.

Конечно, и футболисты, и фанаты понимали, что это невозможно. Но осознание вылета никак не сказалось на настроении тех узбекистанцев, кто приехал в Атланту на заключительный матч своей команды на турнире.

На встречу Узбекистана и Конго пришло много местных, а также фанатов других сборных. Для подавляющего большинства из них болельщики сборной Узбекистана были главными звёздами. Наверное, никогда столько узбекистанцев не получали одновременно просьб о фотографиях.

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

В Хьюстоне перед матчем с Португалией готовили реальный плов. Здесь, в Атланте, плов тоже присутствовал, но уже на баннере.

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

А по футболкам болельщиков можно было определить, кого узбекистанцы сейчас считают главной звездой сборной. Аббос Файзуллаев ― однозначный лидер.

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Среди тех, кто пришёл поболеть за Узбекистан, были и российские болельщики. Один из них принёс с собой на трибуну российский флаг.

«Я из Ижевска, но уже два года живу в Чикаго по Грин-карте, – рассказал Михаил. – Решил прийти на матч, поддержать Узбекистан, потому это не чужая нам команда – всё-таки ребята из бывшего СССР. Решил взять флаг, потому что мне нечего стыдиться, я из России. Да, ситуация вокруг не очень, и я надеюсь на улучшение. Никаких проблем с проносом флага на стадион не было. Все, наоборот, очень позитивно отреагировали. Узбекистанцы были удивлены, что россиянин пришёл за них поболеть. Так что всё очень позитивно».

Болельщик Михаил с российским флагом Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

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Вообще, хотелось понять, как узбекистанцы оценивают выступление своей сборной. И есть ли среди фанатов те, кто считает недостаточным сам факт выхода на чемпионат мира.

«Для нас они чемпионы. Проигрывает команда, выигрывает ― мы всё равно вместе. 0:5 от Португалии? Да плевать на это, зато мы здесь. Брат, главное, что у нас есть надежда. Это важнее всего остального». Так ответили на мой вопрос ребята, которые притащили с собой баннер с пловом.

У другой компании болельщиков из Узбекистана нет вопросов к команде, но есть к кое-кому другому: «К пацанам вопросов нет. Бились, старались. Для нас главное было, чтобы они бились. Мы это увидели. Но у нас есть вопросы к этому импортному тренеру. Много вопросов. У него зарплата € 4 млн в год, а он не выжимает максимум. Каннаваро нам не нравится. Мошенник!»

К Каннаваро есть вопросы и у местных журналистов. После встречи коллеги из Узбекистана жаловались, что легендарный итальянский защитник даже не извинился перед страной на послематчевой пресс-конференции, повторяя лишь одну фразу: «Чемпионат мира жесток. И мы это знали».

В Узбекистане до сих пор многие не понимают замену местного тренера Тимура Кападзе, который и вывел сборную на турнир, на итальянца. Говорят, что это было решение сверху, потому что в руководстве страны хотели видеть во главе сборной известного специалиста.

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Зато много после матча говорили игроки. Например, экс-футболист ЦСКА Аббос Файзуллаев уверен, что сборная не показала свой максимум:

— Можно ли сказать, что мечта сбылась, даже несмотря на результат?

— Что сыграл на чемпионате мира ― да. Но этого недостаточно. Я хочу побеждать. Мы же этого не смогли сделать. Надеюсь, попадём на следующий чемпионат мира и заберём свои победы. А сейчас я очень устал.

— Вы могли лучше? Или это был максимум?

— Нет, это не максимум. Знаю, на что мы способны, в какой футбол можем играть. Просто здесь этого не показали.

Аббос Файзуллаев (справа) Фото: Lars Baron/Getty Images

А извинения за всех принёс после встречи капитан и уже легенда сборной — Эльдор Шомуродов:

— Теперь мы знаем наши слабости. Проверили себя на уровне чемпионата мира. Нам запомнятся матчи с Колумбией и Португалией. Если мы набрали 0 очков, то это наше место, на котором мы должны быть. Теперь главное – расти. Я извиняюсь перед болельщиками за то, что не смогли их порадовать.

Хотя Шомуродов уж точно сумел фанатов порадовать. Его блестящий гол в ворота ДР Конго привёл всех узбекистанских фанатов в экстаз настолько, что они праздновали ещё минут 10.

А после матча все они аплодировали своей сборной и благодарили её за турнир. И их вообще не волновало, что выступление получилось таким бесславным.