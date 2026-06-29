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Сетка ЧМ-2026 после 1/16 финала, плей-офф, кто на кого выходит в 1/8 финала и в четвертьфинале, расклады, Франция, Аргентина

Первые итоги плей-офф ЧМ-2026. Канада идёт дальше, а что там по сетке? LIVE
Максим Пахомов
Сетка ЧМ-2026 после 1/16 финала, плей-офф
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Следим за обновлениями в режиме онлайн.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! На чемпионате мира — 2026 началось самое интересное. Насыщенный групповой этап позади, теперь стартовал плей-офф. В разгаре 1/16 финала, так что скоро мы узнаем список из 16 команд, которые продолжат битву за трофей уже в 1/8 финала.

С фаворитами всё понятно: это уже традиционно Франция, которая добиралась до финала на двух предыдущих ЧМ, действующий обладатель трофея Аргентина, чемпион Европы Испания плюс другие топы вроде Англии, Португалии, Германии, Нидерландов и Бразилии.

Турнирная сетка теперь будет меняться ежедневно, а мы непременно будем держать вас в курсе и показывать обновления в режиме онлайн. Оставайтесь с «Чемпионатом» и ничего не пропустите!

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после прохода Канады 🇨🇦 Канада — первый участник 1/8 финала ЧМ
Live Михаил Рождественский

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после прохода Канады

Пока всё выглядит так. Обновлений мало, но мы уже точно знаем, что победитель пары Нидерланды — Марокко сыграет именно с канадцами.

00:23 Михаил Рождественский

🇨🇦 Канада — первый участник 1/8 финала ЧМ

Канадцы с ЮАР выдавали довольно сомнительное зрелище, всё шло к дополнительному времени, но на 90+2-й хозяева ЧМ внезапно забили! Исторический проход в следующую стадию плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    
Подробнее о матче:
Первый матч плей-офф ЧМ — разочарование. Но после 90-й минуты случилась драма!
Первый матч плей-офф ЧМ — разочарование. Но после 90-й минуты случилась драма!
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Новости. Футбол
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