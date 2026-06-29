Первые итоги плей-офф ЧМ-2026. Канада идёт дальше, а что там по сетке? LIVE

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Всем привет! На чемпионате мира — 2026 началось самое интересное. Насыщенный групповой этап позади, теперь стартовал плей-офф. В разгаре 1/16 финала, так что скоро мы узнаем список из 16 команд, которые продолжат битву за трофей уже в 1/8 финала.
С фаворитами всё понятно: это уже традиционно Франция, которая добиралась до финала на двух предыдущих ЧМ, действующий обладатель трофея Аргентина, чемпион Европы Испания плюс другие топы вроде Англии, Португалии, Германии, Нидерландов и Бразилии.
Турнирная сетка теперь будет меняться ежедневно, а мы непременно будем держать вас в курсе и показывать обновления в режиме онлайн. Оставайтесь с «Чемпионатом» и ничего не пропустите!
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после прохода Канады
Пока всё выглядит так. Обновлений мало, но мы уже точно знаем, что победитель пары Нидерланды — Марокко сыграет именно с канадцами.
🇨🇦 Канада — первый участник 1/8 финала ЧМ
Канадцы с ЮАР выдавали довольно сомнительное зрелище, всё шло к дополнительному времени, но на 90+2-й хозяева ЧМ внезапно забили! Исторический проход в следующую стадию плей-офф.