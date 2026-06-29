Первый матч плей-офф ЧМ — разочарование. Но после 90-й минуты случилась драма!

Сборная ЮАР – одна из главных сенсаций группового этапа ЧМ. Абсолютная разобранность с двумя удалениями в матче с Мексикой сменилась камбэчной ничьей с Чехией и победой во встрече с Южной Кореей. В 1/16 финала южноафриканцам удалось выйти даже напрямую со второго места. Но там их безжалостно остановил другой дебютант плей-офф – хозяйка турнира Канада. Пусть встреча и проходила в США.

ЮАР держалась вполне бодро, выбрав тактику «много катаем мяч на своей половине поля под свист с трибун». 65% африканского владения к 30-й минуте – вообще не про доминирование. Канада при этом не душила соперника прессингом. Тот и сам невынужденными потерями дарил шансы забить. Правда, кроме частых проникновений в чужую штрафную, поначалу толком ничего не было. По ходу матча не раз складывалось впечатление: обе команды не уровня плей-офф в привычном его понимании.

Единственный голевой момент в первом тайме возник только перед добавленным временем: Обри Модиба выносом с ленточки не дал Мойзе Бомбито забить с углового, а следом Ронвен Уильямс отразил удар в упор Тейджона Бьюкенена. Следующий возник в самом начале второго. И тоже своего рода канадский. Когда болельщица североамериканской сборной поддержала «волну», то не удержала смартфон в руках и с забавной гримасой попала в объектив телекамеры.

Болельщица сборной Канады уронила телефон Фото: Кадр из трансляции

Что касается самого футбола, ЮАР успешно отбивалась. Даже когда Тани Олувасейи выскакивал на ворота, а Джонатан Дэвид – на добивание. Сначала, сократив угол, потащил Уильямс, а следом Мбекезели Мбокази вынес в последний момент.

На 75-й минуте наконец-то дебютировал на ЧМ-2026 ранее травмированный Дэвис. Левый краёк «Баварии» сразу же забрал капитанскую повязку и организовал шанс для того же Джонатана Дэвида, однако вратарь крепко держал ближний угол.

Всё шло к овертаймам. Пока на 90+2-й минуте Стефен Эуштакиу не выиграл подбор и вторым касанием не вонзил мяч низом в дальний угол! Получилось драматично. Продержись ЮАР до дополнительного времени, а потом и до серии пенальти, её сказка на ЧМ вполне могла бы продолжиться. Но в 1/8 финала шагнула всё-таки Канада. Чтобы сыграть там с Марокко или Нидерландами и уже не быть фаворитом.