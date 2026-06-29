«Челестини сказал: «Жди». Куда пропал из ЦСКА молодой талант Пополитов

Интервью с вингером российской молодёжки — о детстве в деревне, отчислении из «Краснодара» и добровольном уходе из «Спартака».

Глеб Пополитов дерзко влетел в основной состав ЦСКА, ярко сыграл в РПЛ и Кубке России — и так же резко пропал с радаров. Первое полугодие 2026-го молодой вингер провёл в аренде в хорошо знакомой ему «Чайке», а второе отыграет в «Пари НН».

Корреспондент «Чемпионата» встретился с Пополитовым на базе молодёжной сборной России в Новогорске ещё до его отъезда в новую аренду. Футболист рассказал о детстве в деревне, отчислении из академии «Краснодара», времени в системе «Спартака» и хоть и недолгом, но памятном периоде в ЦСКА с Челестини.

Детство в деревне. Игра в 17 лет со взрослыми мужиками. Отчисление из «Краснодара»

— Уточни: откуда ты родом? А то данные разнятся.

— Я родился в Липецке. Когда мне было пять лет, переехали с семьёй в Воронеж. После родители выкупили частный дом в селе Хохол. Там пошёл в школу и начал заниматься футболом. Потом мне захотелось чего-то большего, и я переехал в Воронеж к бабушке по папиной линии, которая жила одна. Там продолжил заниматься футболом.

— Жизнь в деревне сильно отличается от городской?

— Всё очень комфортно, особенно когда приезжаешь в отпуск. Тишина, свежий воздух, всё знакомо.

— Что больше всего запомнилось из деревенской жизни?

— Помогал родителям с огородом. Папа и мама всему учили. Не сказать, что я всё умею, но что-то понимаю.

— Чему научился во время жизни в деревне?

— Знаю, как сажать и выкапывать картошку (улыбается). Папа научил сварке. У нас было много собак, так как мама разводила алабаев. И мы с папой часто варили железные вольеры для них.

— У тебя на страницах в соцсетях были видео, где ты играл в футбол на простом деревенском поле. Каково это?

— В любых условиях можно получать удовольствие. Я был маленьким, глаза горели — и до сих пор горят. Тебе ничего не должно мешать. Да и выбора не было. Брали мяч и шли играть.

Глеб Пополитов играет в футбол на деревенском поле Фото: из личного архива Глеба Пополитова

— Какие остались самые яркие воспоминания из детства?

— Каждое лето я пешком ходил на речку за два километра. На карьере был деревянный плот, который плавал туда-сюда. Мы с него ныряли — от этого получал удовольствие.

— Хорошо плаваешь?

— Да. Причём меня очень смешно научили плавать. Сестра просто сбросила в воду и сказала: «Плыви».

— С чем больше всего ассоциируется сельская жизнь?

— Мы с папой летом много работали. После этого шли в летний душ. Приходишь домой, а там уже накрыт стол: сало, хлеб, лук. Я любил борщ, а папе больше нравилась окрошка. Это было классно.

— Алабаев разводили на продажу?

— У мамы дома было столько кубков с выставок — не сосчитать! Когда ты маленький, собаки тебя знают, и ты можешь с ними играть. Но если чужой подойдёт, это вообще… Сейчас у нас не осталось больших собак. Мама бросила это занятие. Есть две маленькие собачки и кошка — этого достаточно (улыбается). В быту алабаи не мешали, а, наоборот, охраняли большую территорию. У нас был обычный домик, рядом — лесное хозяйство.

— Как привыкал к жизни в городе и магазинным харчам после детства в деревне?

— Я, наоборот, отвык от деревенский харчей. Есть натуральная пища, но она не всегда полезная. И когда приезжаешь домой, тяжеловато перестроиться на домашнюю пищу.

— По какой домашней еде больше всего скучаешь?

— Мама запекала горшочки — с картошкой, грибами, курицей, майонезом или сметаной. Приезжая домой, прошу её приготовить фирменное блюдо. Очень нравятся ленивые вареники с творогом.

— Тяжело было адаптироваться к жизни в Воронеже без родителей?

— Всегда тяжело без родителей, когда уезжаешь из дома в раннем возрасте. Помню, когда из «Строителя» пригласили в академию «Краснодара», я заселялся и со слезами просил: «Мама, не уходи. Давай уедем». Хорошо, что она меня не послушала. Но без родителей в первое время было очень тяжело. А потом со временем привыкаешь. Хорошо, что я с раннего возраста научился жить самостоятельно.

— Кто из семьи стал проводником в футболе?

— Интерес к футболу у меня сам возник. Но без родителей ничего бы не получилось.

— Почему ты не задержался в академии «Чертаново»?

— В «Чертаново» я приезжал в 13-15 лет на просмотр, и меня не взяли. Вернулся в «Строитель». Потом в Каменск-Шахтинском открылась взрослая команда, игравшая на область. Я чуть окреп и начал тренироваться с ней.

— А что насчёт «Краснодара»?

— Мне было очень тяжело там. Впервые в жизни столкнулся с таким жёстким распорядком. Но в «Краснодаре» я получил хороший жизненный опыт, который помог сформироваться как личности, укрепить характер. Когда пришлось уйти из академии, сильно расстроился. Мне просто позвонили и сказали: «Всё, мы тебя отчисляем». Я мог, как многие дети, бросить футбол. Но понимал: всё, что ни делается, – всё к лучшему.

Глеб Пополитов в «Краснодаре» Фото: из личного архива Глеба Пополитова

— Каково было играть во Второй лиге за «Строитель» со взрослыми мужиками?

— До первой команды мы молодёжкой играли на область. А там мужики бились за премиальные. Два года перед Второй лигой я отыграл там. Для меня это было лучшее время, потому что играл не со своим возрастом в ЮФЛ, а с мужиками. Это сделало меня намного сильнее и очень помогло.

— Как на тебя повлиял тренер «Строителя» Алексей Коробченко?

— Я с Алексеем Юрьевичем пробыл достаточно много времени. Он сам был очень хорошим футболистом и передал мне все знания и навыки. Если бы не он, у меня бы не было столько игрового времени. Когда мой одноклубник Станислав Рубан ушёл на повышение, тренер стал выпускать меня на позиции центрального нападающего, хотя мог выбрать вообще другого игрока — были и другие хорошие ребята. Значит, что-то знал.

— Что сразу бросилось в глаза во Второй лиге?

— Совсем разная борьба на поле по сравнению с юношеским футболом. В «Строителе» приходилось много бороться, потому что мяч 60% времени летал вверху. В «Спартаке-2» у Дмитрия Комбарова всё было по-другому. И лига намного сильнее той, где играл «Строитель». Там уже было больше футбола.

— На каких футболистов стараешься равняться?

— В голову приходит Неймар. Хотя у нас с ним разный стиль игры. Ещё могу назвать Ямаля — за ним пристально слежу. Стараюсь смотреть каждый матч и анализировать, что он делает на поле, как мыслит.

— Будешь болеть за него на чемпионате мира?

— Конечно! Думаю, Испания — фаворит.

Приход и уход из «Спартака». Совет Комбарова

— Как ты попал в систему «Спартака»?

— Спонтанно. За три игры до конца сезона тренер «Строителя» сказал, что мной интересуются и поэтому я не буду играть, чтобы не получить травму. В «Спартаке-2» поначалу было тяжело, но после сборов выиграл место в основе и стал играть.

— Какие впечатления остались от совместной работы с Дмитрием Комбаровым?

— Если говорить простыми словами, он крутой мужик! У него волшебная левая нога. В сериях ударов на тренировке он практически всё клал как рукой — оставалось только доставать мяч из сетки. Комбаров — фантастический игрок. У нас на тренировках было очень много борьбы. Кто её избегал — не играл. Мне кажется, все положительно отзываются о Комбарове.

— Какой футбольный совет запомнил от него?

— Помню, беседовали с ним один раз. У нас тогда пошла серия неудачных матчей. Разбирали игру, и он мне постоянно говорил: «Делай то, что у тебя получается лучше всего». Я часто уходил в середину поля, а он просил играть шире. На бровке намного легче работать, а соперникам, наоборот, тяжелее.

— Как вы практически целой командой перешли в «Чайку»?

— Информация по «Чайке» появилась давно. Мы понимали, что клуб Первой лиги — это дальнейший рост. Знали, что после сезона поедем на сборы туда.

— Для тебя переход в «Чайку» стал шагом вперёд или хотел остаться в «Спартаке»?

— Если бы «Спартак» хотел, я бы остался в первой команде. В итоге оказался в Первой лиге. Для меня это тоже было ростом.

Неожиданный трансфер в ЦСКА. Яркий дебют в РПЛ и Кубке России. Разговор с Челестини

— Как случился переход в ЦСКА?

— Тоже неожиданно. Позвонили и сказали: «Едешь». Это был день игры в Первой лиге, поэтому был немного шокирован. Но, конечно, в игре с «Ротором» об этом не думал. А после матча сразу собрал вещи и поехал на машине в Москву. Потом вернулся ещё на одну игру, после чего подписал контракт с ЦСКА. Было очень тяжёлое время в физическом и психологическом плане. Даже времени на передышку не было.

— Как встретили в ЦСКА?

— К обустройству вообще вопросов не было. Коллектив тоже очень хороший, русский костяк. Адаптация прошла быстро. Времени на раскачку практически не было. Обляков, Кисляк и Мусаев помогли со всем справиться, волнения уже не было.

— Что в первую очередь для себя отметил в топ-клубе?

— Профессионализм футболистов. Как они относятся к тренировкам и работе в тренажёрном зале. В клубе работают люди, которые знают, что тебе поможет расти.

Глеб Пополитов в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Какие эмоции испытал от дебюта за ЦСКА?

— На кубковый матч с «Локомотивом» пришло очень много людей. Но на поле болельщиков особо не замечаешь: играешь и слышишь эхо. Получилось хорошо себя показать. А в в РПЛ первый раз вышел на поле против «Балтики». Все поздравляли тогда. Эмоции только положительные. Был немножко в шоке, что за год добился такого роста.

— Почему после яркого дебюта в Кубке ты больше практически не выходил на поле?

— Не знаю. Возможно, ждали определённого момента. Тренерскому штабу виднее. Зимние сборы были хорошими, но вернулся в «Чайку» – за игровой практикой. Понимал, что без этого не буду расти.

— Общался с Челестини относительно своего игрового времени в команде?

— Да, я подходил к Фабио и спрашивал об этом. Он хвалил: «Ты молодец, стараешься, выкладываешься. У тебя лучше всех пробег. Просто жди».

— Какие впечатления остались от совместной работы с Фабио?

— Эмоции положительные. Для меня это был первый иностранный тренер. Получил большой опыт от совместной работы с ним. Фабио такой человек — делает так, как считает нужным. Думаю, тяжело поменять его точку зрения, потому что футболистом Челестини тоже был очень хорошим. Для меня это был положительный опыт.

— Разговаривал с Челестини перед отъездом в аренду?

— Лично – нет. Понимал, что это правильное решение. Мы же не можем заглянуть в будущее и посмотреть, что там будет. А в аренде я почти все матчи отыграл по 90 минут. Получил нагрузку, которой не имел бы в ЦСКА. Думаю, чуть-чуть прибавил.

— Следил за ЦСКА?

— Конечно. Старался смотреть каждый матч. С некоторыми ребятами списывались. Надеюсь, что ещё смогу оказаться в этом клубе.

— Удивил спад команды весной?

— На всё воля божья. Где-то что-то сделали не так. Сейчас у команды новый тренер. Думаю, теперь у ЦСКА будут совсем другие результаты.

— Эксперты говорят, что Челестини не хватило гибкости в кризисный период ЦСКА весной. Что думаешь об этом?

— Когда выигрываешь, ты молодец. Когда проигрываешь — все ругают. На то они и эксперты (улыбается).

— Что думаешь о назначении Игдисамова?

— Лично я с Дмитрием Игоревичем не работал. Но все, кто его знает, говорят, что Игдисамов – хороший тренер.

Игра за молодёжку. Будущее Батракова, Кисляка и Глебова. Мечты

— Как находишь мотивацию для товарищеских матчей за молодёжную сборную России?

— Я профессионал и не должен искать в себе мотивацию. Для меня гордость играть за страну. Все говорят, что, возможно, скоро мы вернёмся на международный уровень.

— Тренировки и игры в сборной значительно отличаются от клубных?

— В сборной сначала было тяжело найти с ребятами общий язык, потому что у всех разные тренеры и подходы в клубах. Уверен, что с каждым днём и игрой будем понимать друг друга на поле всё лучше и лучше.

— В сборной особая атмосфера?

— Мне пока непривычно. В клубе все знакомые, тебе уже как родные. А в сборной новые люди, новый тренер, надо привыкать.

Глеб Пополитов в молодёжной сборной России Фото: РФС

— С какими сборными хотел бы сыграть в будущем?

— Хочется слетать в Южную Америку и почувствовать тот футбол, в который играют ребята с раннего детства на улице. Интересно, что там происходит, как в Бразилии живут этим. Хотелось бы посмотреть, как их футбол отличается от нашего.

— С каким соперником было интереснее всего играть за молодёжку?

— С Иорданией. До сих пор не понимаю их стиль игры: просто бей-беги. С такими соперниками всегда тяжело.

— Надеешься дойти до основной сборной?

— Конечно, это мечта каждого мальчишки. Я понимаю, что это рядом и всё зависит только от меня.

— Чего ещё хотел бы добиться в карьере?

— Хотелось бы поиграть на международном уровне, в Лиге чемпионов. Не все же думали, что Хвича Кварацхелия вырастет в такого футболиста. А он уже берёт второй кубок Лиги чемпионов! Его пример показывает, что всё возможно в жизни.

— Болел за Сафонова в финале Лиги чемпионов?

— До «ПСЖ» дошли два парня из РПЛ. Не имел права болеть за «Арсенал».

— Что думаешь о возможном трансфере Батракова в «ПСЖ»?

— Когда переходил Сафонов, все говорили, что он будет там сидеть. Сейчас то же самое слышу про Лёшу Батракова. Дай бог, чтобы он уехал и ощутил футбол в Европе. Думаю, он сможет показать достойную игру.

— Кисляку и Глебову тоже пора уезжать?

— Уже после первой тренировки в ЦСКА я подумал, что Кисляк точно скоро уедет. У Глебова сумасшедшая скорость и дриблинг. Дай бог им тоже попробовать себя в Европе.

— За какой клуб сейчас болеешь?

— «Барселона». А любимый игрок — Ламин Ямаль.

— Кто был кумиром детства?

— 100% Неймар!

— Любимая игра?

— В детстве залипал в Counter-Strike. Проводил в ней много времени.

— Любимые фильм и сериал?

— Фильм — «1+1», а сериал — «Молодёжка», старые сезоны. Новые не сравнятся с этим, не то. Их смотрят из-за старых персонажей.

— Какую музыку любишь слушать?

— В этом плане я больше старой закалки. Очень нравится «Сектор Газа». А так всё зависит от настроения. Не могу назвать себя меломаном. Например, рок никогда не слушал.