«ПСЖ» перехватывает цель «Ливерпуля», «Сити» купит героя ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа

Среди состоявшихся трансферов ничего интересного не случилось. Если, конечно, вас не привлекают такие новости: турецкий «Бэтмен Петролспор» (да, реально «Бэтмен») подписал Матеуса Дорию, а «Венеция» заплатила € 2,5 млн за Корнеля Лисмана. Ах да, ещё 32-летний Набиль Фекир покинул «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Но давайте честно, когда в предыдущий раз вы интересовались его судьбой?
Зато хватает интересных слухов.
Главные трансферные слухи дня
«ПСЖ» перехватывает Диоманда у «Ливерпуля». И отдаст мерсисайдцам Баркола?
Всё лето циркулировали слухи о желании «Ливерпуля» заполучить Яна Диоманда. «РБ Лейпциг» не торопился отпускать дорогостоящего вингера. Фабрицио Романо писал, что немецкий клуб отклонил предложение в € 100 млн. И вот на трансферную сцену стремительно ворвался большой босс в лице «ПСЖ». The Athletic написал, что 19-летний талант предпочитает поиграть под руководством Луиса Энрике и считает переезд в Париж лучшей инвестицией в перспективе получить «Золотой мяч». Личный контракт согласован.
Бен Джейкобс добавил, что переговоры с «Лейпцигом» инициировал лично президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Значит, «Ливерпулю» не повезло? Не факт. Тот же Романо сообщил: парижане готовы расстаться с Брэдли Баркола, если получат крупное предложение. Французский гегемон, помимо Диоманда, нацелился на вингера «Монако» Магнеса Аклиуша. Мест в атаке всем точно не хватит. Джейкобс дополнил информацию: Баркола – новый приоритет для «Ливерпуля». Пазл сложился?
Левандовски предпочёл МЛС саудовской лиге
37-летний экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в ближайшее время пополнит состав «Чикаго Файр» из МЛС. А не один из саудовских клубов, как в СМИ писали ранее. Об этом сообщили Фабрицио Романо и Флориан Плеттенберг из Sky Sport. Видимо, слишком уж поляку приглянулась атмосфера на стадионах США во время ЧМ-2026. Он посетил расположение «Чикаго» и согласовал условия контракта, о подписании которого официально объявят в начале следующей недели.
Лангле переезжает в Португалию
«Бенфика» любит приглашать опытных защитников. Последние шесть лет за неё выступал Николас Отаменди. 38-летний аргентинец уходит в «Ривер Плейт», и, по сведениям Фабрицио Романо, его заменит практически 32-летний Клеман Лангле из «Атлетико». Сделка полностью согласована, стороны подписали контракт до лета 2029 года. Если у Лангле в Лиссабоне пойдёт так же, как у Отаменди, то и этот срок не предел.
Маунт снова поработает под руководством Аморима?
Мэйсон Маунт
Фото: Pedro Porru/Getty Images
От Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед» явно ждали большего, чем получили. Но он по-прежнему котируется на трансферном рынке и, как сообщили в MilanPress, предложен «Милану». Главный тренер итальянского гранда Рубен Аморим не против вновь поработать с полузащитником и одобрил переговоры. Рыночная стоимость Маунта – в районе € 25 млн, однако купить его можно дешевле. Правда, Стивен Рэйлстон из MEN факт переговоров отрицает. По его мнению, «МЮ» считает Мэйсона важным игроком и не хочет с ним расставаться. Кому больше верим?
«Сити» купит героя ЧМ-2026 из сборной Марокко и оставит его в «Лилле»?
18-летний полузащитник сборной Марокко и «Лилля» Айюб Буадди – одно из главных открытий ЧМ-2026. Логично, что топ-клубы выстроились за ним в плотную очередь: в СМИ указывали, что интерес проявляют «ПСЖ», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и оба манчестерских гранда. По данным Фабриса Хокинса, французский клуб предпочёл бы продать Буадди за € 80-100 млн и при этом оставить его у себя в аренде. Сделку такого формата, как указал Фабрицио Романо, как раз рассматривает «Манчестер Сити». Сам марокканец симпатизирует «ПСЖ», однако парижане этим летом не планируют укреплять полузащиту.
«Реал» затеял большую распродажу
Эдуарду Камавинга и Орельен Тчуамени
Фото: Diego Souto/Getty Images
Чтобы купить что-нибудь нужное, необходимо сначала продать что-нибудь ненужное. По данным AS, эту концепцию хорошо усвоили в Мадриде. «Реал» намерен освободить места в составе под новичков. Вот кто входит в число тех, с кем мадридцы не прочь попрощаться: Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Франко Мастантуоно, Браим Диас и Гонсало Гарсия. Как говорится, налетай-торопись.
Захарян близок к возвращению в РПЛ
Арсен Захарян, увы, так и не заиграл в «Реале Сосьедад». Во многом из-за постоянного нахождения в лазарете. А тут как раз «Краснодар» провожает в саудовский «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна. Источники из Arménie Football сложили 1+1 и написали, что полузащитник сборной России (когда здоров) близок к возвращению в РПЛ и, вероятно, заменит Сперцяна. Экс-чемпионы рассматривают такую возможность. Если всё сложится, трансфер будет оформлен в течение одной-двух недель.
Одной строкой
Люка Шевалье / Гарри Кейн / Гранит Джака
Фото: Getty Images
- Le Parisien: «ПСЖ» не планирует расставаться с Люка Шевалье. Сам вратарь тоже не желает покидать парижский клуб;
- Фабрицио Романо: «Брайтон» не оставляет попыток забрать у «Тоттенхэма» Луку Вушковича, несмотря на три отклонённых предложения;
- The Athletic: защитник «Лидса» Паскаль Стрёйк перейдёт в «Брайтон». Сделка на € 23,2 млн полностью согласована;
- The Athletic: полузащитник сборной Уэльса Гарри Уилсон присоединится к «Лидсу» в качестве свободного агента;
- Фабрицио Романо: «Сандерленд» отклонил предложение «Челси» на € 9,3 млн за Гранита Джаку. Сам же швейцарец заинтересован в переходе;
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» подписал свободным агентом 18-летнего Алессандро Лонгони из «Милана». Он станет третьим вратарём в команде, потому что Ренато Марин отправится в аренду в Португалию;
- Фабрицио Романо: «Атлетико» продвинулся в переговорах о покупке у «ПСЖ» Ли Кан Ина. Условия личного контракта уже согласованы;
- Daily Mail: «Барселона» изучает возможность трансфера Гарри Кейна и уже обратилась к его окружению. У нападающего остался год по контракту с «Баварией»;
- Marca: «Челси» видит замену Марку Кукурелье в левом защитнике «Райо Вальекано» Пепе Чаварриа. Клубы обсуждают трансфер;
- Sky Sports: «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Фрайбурга» и героем ЧМ-2026 в составе сборной Швейцарии Йоханом Манзамби;
- Sky Sports: «Айнтрахт» согласовал трансфер 18-летнего нападающего «Мидтьюлланна» Малика Пимпонга за € 2,5-3 млн;
- ESPN: Защитник «Монако» Кайо Энрике в ближайшее время пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Аякс»;
- Маттео Моретто: «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука связалась с представителями капитана «Атлетико» Коке;
- Dario Sport: «Атлетико» готов начать переговоры с «Барселоной» по трансферу Хулиана Альвареса. Главное условие – € 150 млн единоразовым траншем и без обмена игроками.