«ПСЖ» перехватывает цель «Ливерпуля», «Сити» купит героя ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа

Среди состоявшихся трансферов ничего интересного не случилось. Если, конечно, вас не привлекают такие новости: турецкий «Бэтмен Петролспор» (да, реально «Бэтмен») подписал Матеуса Дорию, а «Венеция» заплатила € 2,5 млн за Корнеля Лисмана. Ах да, ещё 32-летний Набиль Фекир покинул «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Но давайте честно, когда в предыдущий раз вы интересовались его судьбой?

Зато хватает интересных слухов.

Главные трансферные слухи дня

«ПСЖ» перехватывает Диоманда у «Ливерпуля». И отдаст мерсисайдцам Баркола?

Всё лето циркулировали слухи о желании «Ливерпуля» заполучить Яна Диоманда. «РБ Лейпциг» не торопился отпускать дорогостоящего вингера. Фабрицио Романо писал, что немецкий клуб отклонил предложение в € 100 млн. И вот на трансферную сцену стремительно ворвался большой босс в лице «ПСЖ». The Athletic написал, что 19-летний талант предпочитает поиграть под руководством Луиса Энрике и считает переезд в Париж лучшей инвестицией в перспективе получить «Золотой мяч». Личный контракт согласован.

Бен Джейкобс добавил, что переговоры с «Лейпцигом» инициировал лично президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Значит, «Ливерпулю» не повезло? Не факт. Тот же Романо сообщил: парижане готовы расстаться с Брэдли Баркола, если получат крупное предложение. Французский гегемон, помимо Диоманда, нацелился на вингера «Монако» Магнеса Аклиуша. Мест в атаке всем точно не хватит. Джейкобс дополнил информацию: Баркола – новый приоритет для «Ливерпуля». Пазл сложился?

Левандовски предпочёл МЛС саудовской лиге

37-летний экс-нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в ближайшее время пополнит состав «Чикаго Файр» из МЛС. А не один из саудовских клубов, как в СМИ писали ранее. Об этом сообщили Фабрицио Романо и Флориан Плеттенберг из Sky Sport. Видимо, слишком уж поляку приглянулась атмосфера на стадионах США во время ЧМ-2026. Он посетил расположение «Чикаго» и согласовал условия контракта, о подписании которого официально объявят в начале следующей недели.

Лангле переезжает в Португалию

«Бенфика» любит приглашать опытных защитников. Последние шесть лет за неё выступал Николас Отаменди. 38-летний аргентинец уходит в «Ривер Плейт», и, по сведениям Фабрицио Романо, его заменит практически 32-летний Клеман Лангле из «Атлетико». Сделка полностью согласована, стороны подписали контракт до лета 2029 года. Если у Лангле в Лиссабоне пойдёт так же, как у Отаменди, то и этот срок не предел.

Маунт снова поработает под руководством Аморима?

Мэйсон Маунт Фото: Pedro Porru/Getty Images

От Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед» явно ждали большего, чем получили. Но он по-прежнему котируется на трансферном рынке и, как сообщили в MilanPress, предложен «Милану». Главный тренер итальянского гранда Рубен Аморим не против вновь поработать с полузащитником и одобрил переговоры. Рыночная стоимость Маунта – в районе € 25 млн, однако купить его можно дешевле. Правда, Стивен Рэйлстон из MEN факт переговоров отрицает. По его мнению, «МЮ» считает Мэйсона важным игроком и не хочет с ним расставаться. Кому больше верим?

«Сити» купит героя ЧМ-2026 из сборной Марокко и оставит его в «Лилле»?

18-летний полузащитник сборной Марокко и «Лилля» Айюб Буадди – одно из главных открытий ЧМ-2026. Логично, что топ-клубы выстроились за ним в плотную очередь: в СМИ указывали, что интерес проявляют «ПСЖ», «Бавария», «Ливерпуль», «Арсенал» и оба манчестерских гранда. По данным Фабриса Хокинса, французский клуб предпочёл бы продать Буадди за € 80-100 млн и при этом оставить его у себя в аренде. Сделку такого формата, как указал Фабрицио Романо, как раз рассматривает «Манчестер Сити». Сам марокканец симпатизирует «ПСЖ», однако парижане этим летом не планируют укреплять полузащиту.

«Реал» затеял большую распродажу

Эдуарду Камавинга и Орельен Тчуамени Фото: Diego Souto/Getty Images

Чтобы купить что-нибудь нужное, необходимо сначала продать что-нибудь ненужное. По данным AS, эту концепцию хорошо усвоили в Мадриде. «Реал» намерен освободить места в составе под новичков. Вот кто входит в число тех, с кем мадридцы не прочь попрощаться: Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Франко Мастантуоно, Браим Диас и Гонсало Гарсия. Как говорится, налетай-торопись.

Захарян близок к возвращению в РПЛ

Арсен Захарян, увы, так и не заиграл в «Реале Сосьедад». Во многом из-за постоянного нахождения в лазарете. А тут как раз «Краснодар» провожает в саудовский «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна. Источники из Arménie Football сложили 1+1 и написали, что полузащитник сборной России (когда здоров) близок к возвращению в РПЛ и, вероятно, заменит Сперцяна. Экс-чемпионы рассматривают такую возможность. Если всё сложится, трансфер будет оформлен в течение одной-двух недель.

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Люка Шевалье / Гарри Кейн / Гранит Джака Фото: Getty Images