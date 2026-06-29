«Чемпионат» и floo family запустили коллаборацию спешл-напитков к ЧМ-2026

«Чемпионат» и сеть кофеен floo family представили коллекцию напитков, приуроченную к чемпионату миру по футболу.

В специальное меню, посвящённое странам-хозяйкам турнира, вошли три авторских напитка с разным характером и вкусовым профилем. Для США команда подготовила «Кофейную колу» – коктейль на основе кофе, цитрусов и пряностей. Двухслойный «Канадский Айриш» – напиток-символ страны. В его основе – фильтр-кофе и безалкогольный виски, а завершают композицию нежная сливочная пена и кленовый сироп. Мексику в подборке представляет безалкогольная «Палома». В её вкусовом букете переплетаются маракуйя, копчёный чай и цитрусы, дополненные узнаваемым оттенком текилы.

Канадский Айриш Фото: «Чемпионат»

Коллекция передаёт атмосферу стран-хозяек турнира. Каждый вкус отражает национальный характер: у Мексики он яркий и дерзкий, у США – энергичный, у Канады – глубокий и сбалансированный. Создано для футбольного настроения большого чемпионата. Все позиции специального меню можно попробовать во floo family до 19 июля.

Напитки «Чемпионата» и floo family Фото: «Чемпионат»

Рамиль Рзаев, шеф-бармен сети спешлти-кофеен floo family: «В этой коллаборации хотелось отразить характер и дух стран, в которых проходит чемпионат, чтобы у гостя была возможность через вкусы познакомиться с чем-то новым, отправиться в путешествие с первого глотка».

Рамиль Рзаев, шеф-бармен сети спешлти-кофеен floo family Фото: «Чемпионат»

При заказе любого спешл-напитка гости получат в подарок фильтр-пакет с кофе из набора «Чемпионат» x The Welder Catherine. А если приобрести целый набор фильтр-пакетов в одном из заведений floo family, то один напиток из специального меню можно получить бесплатно.

Заведения, где можно попробовать напитки из спешл-меню:

floo, ул. Гашека, 7с1 (м. «Маяковская»);

floo, ул. Новодмитровская, 1, стр. 23, (м. «Дмитровская», «Хлебозавод №9»);

«floo мини», Ленинградский проспект, 37А, к.5 (м. «ЦСКА»);

«floo мини», Таганская, 24, стр.1 (м. «Таганская»/«Марксистская»);

«Сойка напела», ул. Красная Пресня, 36, стр.1 (м. «Улица 1905 года»).