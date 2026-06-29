Главная звезда Марокко на ЧМ-2026. Это просто реинкарнация Уэйна Руни!

В 1/16 финала чемпионата мира сборной Нидерландов предстоит сдерживать лучшего игрока чемпионата Нидерландов. Он родился в Испании, начал карьеру в Бельгии, затем перебрался в ПСВ и уже там стал тем, кто в последние два сезона разорвал Эредивизию, а прямо сейчас разрывает ЧМ. Знакомьтесь: Исмаэль Сайбари – новая звезда сборной Марокко. И, по данным Фабрицио Романо, будущий игрок мюнхенской «Баварии».

Немецкий клуб отлично сработал на опережение. Романо сообщил, что о трансфере Сайбари «Бавария» договорилась с ПСВ ещё до начала чемпионата мира. Сумма очень солидная – € 55 млн. Однако если бы мюнхенцы пришли за форвардом по ходу или после ЧМ, нет сомнений, платить пришлось бы существенно больше.

В трёх групповых матчах марокканский форвард забил три мяча. По голу в каждой игре – Бразилии, Шотландии и Гаити. Каждый из голов – мини-шедевр!

С Бразилией Сайбари выскочил один на один и элегантно дал черпака над Алисоном. С Шотландией – идеально открылся, избежал офсайда, получил мяч на краю штрафной и что есть силы вогнал его в дальнюю девятку. Оба раза Сайбари ассистировал Браим Диас, они очень здорово друг друга чувствуют. Ну а в матче с Гаити, который неожиданно оказался для Марокко непростым (4:2), Исмаэль получил пас с фланга от Ашрафа Хакими и уложил мяч в угол низом. У вратаря не было ни шанса.

Сайбари – универсальный игрок атаки. Он может исполнить «девятку» в схеме с одним нападающим или выйти в паре форвардов. Если нужно, сыграет пониже – на позиции «десятки» или даже «десять/восемь». В ПСВ у него был такой опыт. Смещаться на фланги Исмаэль тоже любит. Он очень гибок и подвижен. А самое главное – готов угрожать воротам буквально с любой позиции.

Исмаэль Сайбари в ПСВ Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

В последнем чемпионате Нидерландов Сайбари оформил 15+8 в 27 встречах, получил приз лучшему игроку турнира и помог ПСВ взять третье чемпионство кряду. Сезон-2024/2025 тоже провёл отлично: в Эредивизии выбил 11+11 в 29 матчах. Плюс у Сайбари уже есть крупные скальпы в Лиге чемпионов: он забивал «Ливерпулю», «Ювентусу», «Наполи» и «Баварии», к которой должен присоединиться после чемпионата мира.

К слову, прямо сейчас на ЧМ Сайбари мог играть за сборную Бельгии. В 2022 году Роберто Мартинес, который тогда тренировал бельгийцев, связывался с Исмаэлем и приглашал его в свою команду. Однако футболист ответил, что уже выбрал сборную своей исторической родины – Марокко. Хотя на тот момент в основную команду его не вызывали – он играл только за молодёжку.

Теперь же на счету Сайбари 33 встречи и 12 голов в составе марокканской национальной команды. Сейчас он разрывает на ЧМ, а до этого успел сыграть на двух Кубках Африки. В том числе на стыке 2025 и 2026 годов, когда случился грандиозный скандал в финале между Марокко и Сенегалом. Сайбари в том матче не забил, но зато отметился по-другому.

Шёл дождь, и вратарю сборной Сенегала Эдуарду Менди понадобилось полотенце, чтобы вытереть перчатки. Представитель сенегальской команды, находившийся за пределами поля, собирался передать полотенце, но тут на его пути внезапно возник Сайбари, которого к тому моменту уже заменили. Исмаэль встал перед сенегальцем и просто не пускал его к Менди.

В итоге полотенце всё-таки дошло до голкипера. Но для этого человеку из команды Сенегала пришлось качнуть Сайбари корпусом, обежать его и буквально выскочить на газон.

Исмаэль Сайбари в финале Кубка Африки против сборной Сенегала Фото: Youssef Loulidi/AP Photo/ТАСС

Этот эпизод – далеко не главная дичь в том финале. Однако Сайбари он в любом случае не красит. За неспортивное поведение Конфедерация африканского футбола дисквалифицировала Исмаэля на три матча и оштрафовала на $ 100 тыс.

После финала Сайбари приехал в отель, где жила сборная Сенегала, и лично извинился перед Менди. Это был непубличный визит, его нигде не анонсировали. Однако видео, на котором Сайбари беседует с Менди, всё равно появились в Сети, кто-то снял футболистов исподтишка. Вероятно, если бы не эти кадры, широкая публика не узнала бы о визите Сайбари к сенегальскому киперу. Хотя и задачи сделать это достоянием общественности у Исмаэля, очевидно, не было, раз он сам не стал об этом рассказывать.

На том Кубке Африки Сайбари забил всего однажды – в ворота Камеруна в четвертьфинале. А сейчас, на ЧМ, на его счету уже три гола. И он уже стал одним из двух лучших бомбардиров в истории сборной Марокко на чемпионатах мира – наряду с Юссефом Эн-Несири. А ещё в матче с Шотландией забил самый быстрый марокканский гол в истории ЧМ. Мяч пересёк линию ворот уже на второй минуте.

Сайбари отличает невероятная пробивная мощь. У него шикарный удар, и он готов расчехлить его в любой момент. В этом смысле Исмаэль по манере игры напоминает Уэйна Руни образца первых сезонов в «Манчестер Юнайтед» – когда он ещё выступал под номером 8. Это был чистый футбольный тестостерон: Руни мог оказаться на любой позиции в атаке и шарахнуть по воротам так, что вратарю оставалось только вытащить мяч из сетки с грустным лицом.

Исмаэль Сайбари / Уэйн Руни Фото: Getty Images

С годами Уэйн стал более рассудительным и разнообразным футболистом, больше сместился к игре в роли плеймейкера, а иногда – даже в роли реджисты. Может быть, со времени похожая трансформация произойдёт и у Сайбари. Но пока Исмаэль с его умением прошить вратаря с любой позиции и любого расстояния напоминает именно молодого Руни. Они разные по комплекции (Руни пониже и поплотнее, Сайбари – повыше и постройнее), но похожие по сути.

Атакующие футболисты, которые ярко проявляют себя в Эредивизии, далеко не всегда дают тот же уровень в более сильных лигах. В этом смысле очень интересно посмотреть на Сайбари в «Баварии». С одной стороны, он переходит в доминирующую команду, которая забивает тоннами. В прошедшем сезоне «Бавария» Венсана Компани в 34 турах Бундеслиги завалила 122 мяча! Это абсолютный рекорд. В XXI веке ни одна команда из топ-5 лиг не забивала так много в национальном чемпионате.

Когда играешь в такой команде, какое-то количество голов тебе гарантировано. Базовый минимум будет обеспечен. С другой стороны, в атаке у «Баварии» очень серьёзная конкуренция. Гарри Кейн на месте центрфорварда безальтернативен. Луис Диас и Майкл Олисе на флангах – тоже. Вокруг Олисе ходят слухи с мадридским оттенком. Однако «Бавария» всем видом даёт понять, что не намерена расставаться с французом. Так что, судя по всему, он никуда не денется из Мюнхена.

Остаётся позиция под нападающим. И, вероятно, именно здесь у Сайбари наилучшие шансы побороться за основу. Джамал Мусиала из-за проблем со здоровьем очень скомканно провёл прошлый сезон. На ЧМ он тоже пока не впечатляет. Никак не получается набрать форму.

Потенциальные конкуренты Сайбари в Мюнхене: Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Леннарт Карл Фото: Getty Images

Есть Серж Гнабри, но у него в последние сезоны тоже много травм. Также имеется 18-летний самородок Леннарт Карл. Он невероятно талантлив. Но сможет ли он быть стабильным – вопрос. Покажет только время. Плюс Карл может играть не только под нападающим, но и справа. Так что в теории они совместимы на поле.

«Бавария» подходит к тратам очень основательно. Особенно – к большим. € 55 млн – серьёзная сумма. Раз мюнхенцы платят такие деньги за Сайбари, значит, понимают, как его использовать. Универсализм марокканца тут очень кстати. Может выйти и «десяткой», и на флагах. И Кейна может подменить, если потребуется.

Но это будет в следующем сезоне. Пока Исмаэль в сборной, и ближайшая цель для него и для сборной Марокко – пройти Нидерланды. Лучший игрок нидерландского чемпионата против сборной этой страны. Сюжет!