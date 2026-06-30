Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Нидерланды — Марокко: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 30 июня 2026

Топовейшая вывеска в плей-офф ЧМ-2026! Нидерланды и Марокко объявили составы. LIVE
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
Лайв дня на ЧМ-2026
Комментарии
Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 30 июня, состоятся два матча 1/16 финала ЧМ-2026. Нидерланды встретятся с Марокко, а Норвегия сыграет с Кот-д'Ивуаром.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пара, достойная и 1/8 финала и даже четвертьфинала. Но дальше пройдёт кто-то один. Несмотря на тесную связь Марокко и Нидерландов, сборные эти встречались всего раз – и то в товарищеском матче. Тогда в 2017-м африканцы уступили 1:2, но это была ещё не та команда, что удивила в Катаре и выиграла Кубок Африки.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Норвежцам достался не самый сложный, но и не самый лёгкий оппонент для старта в плей-офф. По именам скандинавы, конечно, солиднее, да и считаются явным фаворитом. Команды прежде ни в каком виде не встречались. Оттого даже интереснее, кто пройдёт дальше. Ведь если учитывать опыт в вакууме, ивуарийцы ранее тоже из группы не выходили.

Что думаете?
Полные расклады на 1/16 финала ЧМ-2026. У кого из фаворитов самые высокие шансы?
Полные расклады на 1/16 финала ЧМ-2026. У кого из фаворитов самые высокие шансы?
Нидерланды — Марокко: стартовые составы
Live Михаил Рождественский

Нидерланды — Марокко: стартовые составы

Сразу изучаем, кто сыграет в первом матче дня.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, ван Хекке, ван де Вен, Думфрис, Гравенберх, де Йонг, Гакпо, Бробби, Саммервилл.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Буадди, Унаи, Сайбари, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Б. Диас.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android