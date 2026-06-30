Топовейшая вывеска в плей-офф ЧМ-2026! Нидерланды и Марокко объявили составы. LIVE

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Сегодня, 30 июня, состоятся два матча 1/16 финала ЧМ-2026. Нидерланды встретятся с Марокко, а Норвегия сыграет с Кот-д'Ивуаром.
Пара, достойная и 1/8 финала и даже четвертьфинала. Но дальше пройдёт кто-то один. Несмотря на тесную связь Марокко и Нидерландов, сборные эти встречались всего раз – и то в товарищеском матче. Тогда в 2017-м африканцы уступили 1:2, но это была ещё не та команда, что удивила в Катаре и выиграла Кубок Африки.
Норвежцам достался не самый сложный, но и не самый лёгкий оппонент для старта в плей-офф. По именам скандинавы, конечно, солиднее, да и считаются явным фаворитом. Команды прежде ни в каком виде не встречались. Оттого даже интереснее, кто пройдёт дальше. Ведь если учитывать опыт в вакууме, ивуарийцы ранее тоже из группы не выходили.
Нидерланды — Марокко: стартовые составы
Сразу изучаем, кто сыграет в первом матче дня.
Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, ван Хекке, ван де Вен, Думфрис, Гравенберх, де Йонг, Гакпо, Бробби, Саммервилл.
Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Буадди, Унаи, Сайбари, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Б. Диас.