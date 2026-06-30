Топовейшая вывеска в плей-офф ЧМ-2026! Нидерланды и Марокко объявили составы. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 30 июня, состоятся два матча 1/16 финала ЧМ-2026. Нидерланды встретятся с Марокко, а Норвегия сыграет с Кот-д'Ивуаром.

Пара, достойная и 1/8 финала и даже четвертьфинала. Но дальше пройдёт кто-то один. Несмотря на тесную связь Марокко и Нидерландов, сборные эти встречались всего раз – и то в товарищеском матче. Тогда в 2017-м африканцы уступили 1:2, но это была ещё не та команда, что удивила в Катаре и выиграла Кубок Африки.

Норвежцам достался не самый сложный, но и не самый лёгкий оппонент для старта в плей-офф. По именам скандинавы, конечно, солиднее, да и считаются явным фаворитом. Команды прежде ни в каком виде не встречались. Оттого даже интереснее, кто пройдёт дальше. Ведь если учитывать опыт в вакууме, ивуарийцы ранее тоже из группы не выходили.