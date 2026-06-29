Топ-события вторника: плей-офф чемпионата мира по футболу и Уимблдон

Яркое 30 июня: Нидерланды — Марокко и Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/16 финала ЧМ-2026, а также матчи Хачанова и Шнайдер на травяном ТБШ!

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⚽️ 4:00: Нидерланды — Марокко, ЧМ-2026, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Куман продолжит традицию, заложенную им самим?

На ЧМ-1994 Нидерланды уже играли с Марокко, пусть и на групповом этапе. Тогда команда, за которую выступал нынешний главный тренер европейской сборной Рональд Куман победила 2:1. Однако теперь всё иначе. Марокко даже стилистически очень неудобный соперник для нидерландцев, которые хоть и забили 10 мячей на групповом этапе, но испытали проблемы с Японией, которая как раз играет в схожий с марокканцами футбол, нацелена на дисциплину и прессинг. Африканская сборная точно не является аутсайдером и наверняка рассчитывает пройти дальше. Так что легко Нидерландам не будет. Однако Куман точно помнит, каково обыгрывать этого соперника. Сможет ли продолжить традицию?

🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия, 19) — Билли Харрис (Великобритания, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с британским квалифаером?

Карен Хачанов перед Уимблдоном провёл единственный официальный турнир на траве — «пятисотник» в Галле — и проиграл там в первом же матче. Теперь, чтобы добиться первой победы, ему необходимо справиться с британским квалифаером Билли Харрисом. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Янник Ханфман — Джованни Мпетчи Перрикар.

Неудача Карена в Галле: Карену Хачанову не удалось выйти во второй круг турнира ATP-500 в Галле

🎾 18:30*: Диана Шнайдер (Россия, 15) — Ева Лис (Германия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поймает ли Шнайдер успешную волну на Уимблдоне, начатую на «Ролан Гаррос»?

Диана Шнайдер блестяще выступила на «Ролан Гаррос», впервые в карьере добравшись до 1/2 финала ТБШ, правда, затем проиграла оба матча на траве — в Берлине и Бад-Хомбурге. И теперь, чтобы снова поймать успешную волну, ей необходимо для начала в первом круге Уимблдона справиться с Евой Лис. Теннисистки ранее друг с другом пересекались на корте однажды — в полуфинале Будапешта-2024 сильнее оказалась Диана. Победительница нового матча далее сразится во втором круге Уимблдона с кем-то из пары Полина Кудерметова — Людмила Самсонова.

⚽️ 20:00: Кот-д'Ивуар — Норвегия, ЧМ-2026, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поможет ли Норвегии план главного тренера?

Африканская команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. А норвежцы не играли там 28 лет. Противостояние двух стилей с отсутствием очевидного фаворита. Кот-д’Ивуар нацелен на надёжность в обороне, а Норвегия – на элитную атаку, которая получила отдых в 3-м туре. Столе Сольбаккен без стеснения заявил, что с Францией сыграет второй состав, а основа получит отдых. Так и вышло. Кто-то стал прогнозировать, что футбол накажет европейскую сборную за такой перформанс. Но всё увидим по ходу дела. Африканцы же выставили на третью игру с Кюрасао основу и уверенно зашли в плей-офф. Но кто здесь окажется свежее и сильнее?