Главный стадион ЧМ-2026 — кайф по еде. Но впечатлили совсем не бургеры и картошка фри

На каждый чемпионат мира накладывается отпечаток страны, в которой он проходит. И США точно не стали исключением, если учитывать внедрение рекламной паузы и влияние молний. Однако есть ещё одна вещь, которая хоть и не так явно, но всё же прослеживается – питание на стадионе. Конечно, оно было и на предыдущих чемпионатах мира, однако в Штатах в этом вопросе ощутимо продвинулись.

Прилавок на стадионе «Метлайф» Фото: Liao Pan/Getty Images

Я посетил четыре матча ЧМ-2026 на стадионе «Метлайф» – главной арене турнира, на которой пройдёт финал. И павильоны с едой обратили на себя внимание. За три часа до игры людей запускают на территорию арены – моментально выстраиваются очереди на фудкорте. У центральной трибуны рядом с VIP-сектором есть специальная ниша, где расположено около дюжины прилавков.

Разнообразие впечатляет. Если пиво, то можно найти в том числе и крафтовое. Если закуски, то это не просто хот-доги и попкорн (хотя они тоже, само собой), а ещё курица с картошкой фри, мексиканское тако, салат, бургер… Моим фаворитом стал хот-дог с рубленым мясом под жидким сыром. Называется CheeseSteak – даже половина такой штуки будет сытнее, чем обычный хот-дог. Дважды брал, потому что понравилось.

Хот-дог с рубленым мясом Фото: Ben Hasty/Getty Images

Единственная претензия – мяса столько, что оно буквально вываливается из упаковки. И при этом на стадионе нет столиков. То есть формально они есть, но их крайне мало – примерно на 1-2% от тех, кто купил себе еду. Само собой, в VIP-секторе ситуация другая. Там в стоимость билета включена еда – ты берёшь в том числе безлимитные стейки и с лёгкостью находишь себе столик. По крайней мере, так было в Хьюстоне, о чём «Чемпионат» рассказывал отдельно.

Что касается общей зоны для всех зрителей, то цены там впечатляющие. Как, в принципе, и везде в Нью-Йорке (примерно в два раза дороже по сравнению с Москвой). Например, упомянутый хот-дог с рубленым мясом стоит $ 15. А вот цены на другие продукты на стадионе:

вода – $ 5 (~400 рублей);

чипсы – $ 5 (~400 рублей);

картошка фри – $ 8 (~630 рублей);

хот-дог – $ 8,5 (~670 рублей);

салат цезарь – $ 9 (~700 рублей);

безалкогольное пиво – $ 13 (~1030 рублей);

американское пиво – $ 16 (~1250 рублей);

иностранное или крафтовое пиво – $ 17 (~1330 рублей);

тако с разными начинками – $ 18 (~1400 рублей);

куриный сэндвич – $ 18 (~1400 рублей).

Стоимость, кстати, не финальная. Ко всем продуктам ещё добавляется небольшой налог (зависит от штата). Хотя если у тебя карточка популярной платёжной системы (официальный спонсор ФИФА), то скидка – 10%. Я взял мороженое за $ 8 – заплатил $ 8,53. Небольшое, но по вкусу понравилось – микс сливочного и шоколадного.

Цены на еду на стадионах ЧМ-2026 Фото: Harry Langer/Getty Images

Спрос на питание безусловный, так что за каждым прилавком работает по несколько человек. Один стоит на кассе, другой готовит заказы, третий – следит за приготовлением. А на стадионе в Хьюстоне нашлись даже отделы самообслуживания: взял чипсы и колу – сам оплатил картой. При этом болельщикам ещё предлагается оставить чаевые. Первый раз это сильно удивило, однако потом обратил внимание, что за большой зоной самообслуживания следит сотрудница – она проверяет, чтобы очередь продвигалась корректно и зрители не забывали оплачивать покупки.

Два-три часа до игры – это бесперебойный поток обмена денег на еду. Во время матча и рекламных пауз люди тоже приходят, потому что есть возможность что-то купить практически без очереди. А вот в 15-минутный перерыв количество желающих снова такое, что не протолкнуться. Явно не все успевают что-то заказать.

Показательный момент: в перерыве трибуны практически пустые. Часто на футболе около половины зрителей остаётся на секторе. В США подавляющее большинство уходит в подтрибунное помещение. Во многом потому, что выбор еды огромный. Есть даже киоски с безглютеновой едой, кошерной и халяль. Сделан максимум, чтобы каждому посетителю нашлось что взять.

В том числе с собой домой. Например, матчевые стаканы, на которых указаны сборные, игравшие в этот день.