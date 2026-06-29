Чудо-камбэк Бразилии в плей-офф! Дожали Японию на 90+5-й — благодаря лучшему пасу ЧМ!

Камбэк сборной Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира! Команда Карло Анчелотти отыгралась в матче с Японией и вырвала победу в концовке. В следующем раунде плей-офф бразильцы сразятся с победителем пары Кот-д’Ивуар – Норвегия.

В начале встречи на поле был сумбур из-за большого желания игроков – эмоции захлёстывали. Но затем японцы отдали мяч бразильцам и сели в оборону низким блоком по схеме 5-4-1. Команда Хадзимэ Мориясу явно опасалась, что «селесао» будут разрывать её забросами за спины, как Гаити и Шотландию. Вскрывать плотную оборону сборной Бразилии было очень непросто. В последних двух турах группового этапа бразильцы понравились своей идеей в атаке, где образовывали 4-4-2 с «ромбом» (центрфорвард Матеус Кунья опускался в глубину, а Винисиус Жуниор и Райан атаковали как форварды зачастую через полуфланги). Сегодня в позиционном наступлении при счёте 0:0 Райан и зенитовец Дуглас Сантос, как правило, создавали максимальную ширину на флангах и зачастую оказывались на одной линии, а Бруно Гимарайнс поднимался выше Куньи.

С 10-й минуты игры Бразилия провела серию быстрых атак. Соорудила опасный момент после того, как Сантос забрал подбор у чужой штрафной. Однако Гимарайнс зарядил… прямо в лоб Лукасу Пакета! Сборная Японии вытащила голову из песка и нанесла свой первый удар на исходе четверти часа, когда Каземиро сфолил на жёлтую карточку у собственной штрафной. Азиаты вышли из-под прессинга и нашли пространство в центре благодаря классному пасу Хироки Ито из «Баварии» на Дзюню Ито из «Генка». Перспективный стандарт, назначенный чуть левее центра в 18 метрах от ворот, испортил Даити Камада – пробил в «лежачего полицейского» за стенкой.

Команда Анчелотти поддавливала при 74% владения мячом, однако японцы продолжали эффективно защищаться, а на 29-й минуте выстрелили контратакой и забили! Гол, можно сказать, «привёз» Данило – обрезом в центре поля. В переходной фазе центрхав «Майнца» Каисю Сано убежал от Каземиро, как от стоячего, и неотразимо пробил из-за штрафной в дальний угол под самую штангу.

Бразилия — Япония Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Это был шок для бразильцев! До перерыва они так и не отошли от него. У команды Анчелотти не клеилась игра в атаке – японцы ломали всё, что создавал фаворит, висели на ногах соперников на каждом участке поля и гасили скорость. Такой «антифутбол» себя оправдывал. В первом тайме у сборной Бразилии были всего два удара в створ и лишь 0,35 по xG.

Наверное, многие ждали появления на поле после перерыва Неймара и замены провалившегося Каземиро. Но на скамейку отправился Пакета (с повреждением), а вышел Эндрик. Бразильцы увеличили командную скорость, стали больше рисковать, забросали штрафную японцев кроссами, создавая момент за моментом! Каземиро делал всё, чтобы исправиться за ошибки. Выигрывал воздух в штрафной, даже во вратарской противника. В первом случае попал с трёх-четырёх метров в стоявшего на линии ворот Такэхиро Томиясу. А ещё через пару минут здорово открылся на грани офсайда и отправил мяч в сетку головой после подачи Габриэла Магальяйнса из левого полуфланга.

На этом отрезке матча команда Анчелотти просто задавила азиатов. Вскоре после гола Винисиус Жуниор поразил сумасшедшим проходом, однако темнокожий вратарь сборной Японии Дзион Судзуки выдал не менее потрясающий сейв – перевёл мяч в штангу. Появление Эндрика, превратившегося в дополнительную угрозу для ворот японцев, помогло вингеру «Реала» получить больше свободы на левом фланге. Впрочем, пауза на водопой дала возможность команде Мориясу отдышаться и внести нужные коррективы. Потом огня в штрафной голкипера «Пармы» стало поменьше, хотя почти вся игра по-прежнему шла на одной половине поля. Бразилия контролировала мяч, успешно прерывая контрвыпады.

Каземиро ушёл, когда это уже точно было не нужно сборной Бразилии. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» травмировался и в компенсированное время уступил своё место Фабиньо. Темп в концовке упал, что, несомненно, устраивало сборную Японии. Ещё и пенальти в свои ворота азиаты избежали, хотя Дайдзэн Маэда в штрафной заехал рукой по лицу Габриэлу Мартинелли. Дело шло к дополнительному времени, но этот матч ждала невероятная развязка на 90+5-й минуте! Бразильцы после грубой ошибки Ао Танаки прорвались через центр, а Гимарайнс сыграл очень тонко – решил не бить из полукруга и покатил в штрафную на Мартинелли. Тот решил эпизод парой касаний.

Это был 19-й удар «селесао» против всего пяти у Японии (в створ – 7:2). И он сделал счастливой всю Бразилию.