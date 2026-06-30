Вопросы к новой покупке «Зенита». Кажется, вероятный трансфер Тюкавина тут ни при чём

«Зенит» завершил первый летний топ-трансфер. Как минимум – с точки зрения затрат. При всём уважении к Кевину Андраде, формально его подписали ещё весной, да и нельзя сказать, что этот переход спровоцировал кучу обсуждений. Разве что со стороны «Балтики», которая была недовольна решением игрока. Сейчас же ситуация другая. «Зенит» купил бразильского нападающего Фелипе Аугусто из Турции за € 15 млн, ещё € 5 млн клуб может выплатить в качестве бонусов.

Главные вопросы теперь – поможет ли он? И в чём именно?

Фан-факт о 22-летнем нападающем: ещё полгода назад Transfermarkt оценивал его в € 6 млн. Год назад – в € 2,2 млн. Это не помешало «Трабзонспору» заплатить за него больше: прошлым летом бразилец перешёл туда из скромного бельгийского «Серкль Брюгге» за € 5 млн. В Турции мало кто понял идею этого подписания. Заурядный нападающий из Бельгии, который в 33 матчах забил всего четыре гола и запомнился слабой реализацией.

Заурядный – слово, которое долгое время в принципе относилось к Аугусто. Он никогда не был звездой и не считался большим талантом даже внутри страны. Хотя выпустился из академии «Коринтианса». Фелипе никогда не привлекали в юношеские или молодёжные сборные страны. Хотя казалось, там оказываются все, кто имеет хотя бы минимальный потенциал уехать в солидные чемпионаты. Всё это не про Аугусто. Его путь действительно больше напоминает историю преодоления. Отъезд из Бразилии в раннем возрасте в Европу, полтора тяжёлых года в Бельгии и, наконец, «Трабзонспор».

До сих пор непонятно, что в нём разглядели турецкие скауты, однако попадание оказалось 100-процентным. 15 голов в 40 матчах – он сразу же стал основным нападающим, наладил реализацию и, что большой плюс для команды, мог играть на разных позициях. По футбольному образованию он правый вингер, но в «Трабзонспоре» достаточно часто играл в центре нападения. Лёгкость и скорость он сочетает с атлетизмом. А ещё хорош в игре головой – треть своих мячей в последнем сезоне забил именно так. Но важно: у Фелипе всего один хороший год в большом футболе. Понятно, что он принёс ему классную прессу, интерес от более статусных клубов и повышение стоимости на главном профильном ресурсе. Вот только достаточно ли этого для того, чтобы сразу закрепиться в чемпионской команде? Это пока главная загадка.

Фелипе Аугусто Фото: Hakan Burak Altunoz/Getty Images

Понятно, что от него не будет ожиданий, как от условного Луиса Энрике. Кстати, вероятно, Аугусто приходит как потенциальная замена ему. На случай, если после чемпионата мира «Зенит» получит по бразильцу устраивающий клуб оффер. У новичка нет статуса лучшего игрока Южной Америки, да и стоит он в разы дешевле. Однако в клубе точно не хотят повторения сюжета с условным Артуром. Брали крепкого игрока, но в России он стал футболистом ротации, а потом тихо уехал обратно на родину. Словно его и не было. В Фелипе явно видят потенциал помогать сразу. Иначе бы не потратили столько денег. Вопрос, правда, в том, где его собирается использовать тренерский штаб.

На правом фланге, даже без Энрике, есть Глушенков, который ближайшим летом точно не сменит клуб. Может, Максима подвинут в центр, но пока это большой вопрос. Главное – сейчас Аугусто не выглядит футболистом, который сможет выиграть конкуренцию у россиянина. Пока он просто слабее и ещё не адаптирован к лиге. Остаётся центр нападения, где, по сути, есть только Александр Соболев. Но всем известен глобальный план «Зенита» – забрать Константина Тюкавина. Тогда всё запутается ещё сильнее. И у сине-бело-голубых разом может оказаться сразу трое нападающих. Намёк на его трансфер есть даже в новом заявлении Константина Зырянова.

Константин Зырянов председатель правления «Зенита» «Это атакующий игрок, который может сыграть на нескольких позициях. У него был очень хороший сезон в Турции. Футболист в расцвете сил. Надеюсь, он нам поможет. Любые переговоры сложные. Эти не исключение. Контракт заключён на пять лет. Это оптимальный срок для зарубежного футболиста. Ему 22 года. Лучшие свои годы, надеюсь, он проведёт у нас. Закрыта ли позиция форварда? Нет. Будем искать ещё что-то».

Всё это чем-то напоминает события из лета 2024 года. Тогда у петербуржцев был только Маттео Кассьерра, но все знали – клуб хочет подписать Соболева. Однако прежде чем это сделать, в довесок взяли Лусиано Гонду, который, как и Аугусто, мог сыграть на фланге. Соболева-таки дождались, получили трёх центрфорвардов и проиграли чемпионство. Но Гонду, кстати, стал лучшим бомбардиром команды.

Если лучшим станет и Аугусто – вопросов не будет, главное – найти ему место. А с этим могут возникнуть проблемы.