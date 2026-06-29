Винисиус и Каземиро отлично знают, как это работает. Теперь наблюдаем мы — на чемпионате мира.

Бразилия превращается в «Реал» Анчелотти. И дело не только в камбэке в плей-офф ЧМ

В футболе, как в биологии, часто говорят о ДНК. Например, есть представление о ДНК «Барселоны» или «Аякса». Речь идёт о стиле, о самых характерных чертах. В случае со сборной Бразилии теперь тоже можно говорить о вполне конкретной ДНК. Всё дело в Карло Анчелотти.

Суть его ДНК в том, что никогда не нужно суетиться. А ещё – в том, что не нужно зацикливаться на тактике, эстетике и прочих догмах. Необязательно доминировать и плести кружева весь матч, чтобы добиться результата. Могут быть неудачные эпизоды, неудачные десятиминутки и даже неудачные таймы. Всё это поправимо. Главное – не суетиться и не паниковать.

Такой подход блестяще работал у Анчелотти во время второго пришествия в мадридский «Реал». Именно это называли магией «Мадрида». Теперь Анчелотти рулит Бразилией – и магия перенеслась туда. Причём владеет ей не только Карло, но и Винисиус с Каземиро. Они как следует напитались ей в «Реале».

Винисиус с Каземиро в «Реале» Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Впрочем, Вини и Каземиро – исполнители. Важно, чтобы был человек, который знает заклинания. Без них магия невозможна. И вот теперь у Бразилии появился такой человек. Анчелотти – признанный мастер футбольно-колдовских искусств.

Вероятно, любой другой тренер заменил бы Каземиро после первого тайма в матче с Японией. Бразильский опорник тотально провалился. Он не успевал, ошибался, схватил жёлтую карточку уже на 14-й минуте. Плюс на перерыв Бразилия ушла, уступая в счёте. И в первом тайме она не создала ни одного момента. Перемены напрашивались. И был игрок, замена которого виделась максимально очевидной.

Замена в перерыве действительно случилась – но ушёл не Каземиро. Поменяли Лукаса Пакета. Да, поменяли вынужденно, он получил травму. Возможно, если бы Пакета готов был продолжить матч, его бы оставили, а Каземиро убрали.

Каземиро Фото: Edmund Wong/Getty Images

С другой стороны, если бы Анчелотти сильно хотел снять Каземиро с игры, травма Пакета вряд ли бы его остановила. В перерыве Карло мог сделать двойную замену и убрать обоих. Всё это уложилось бы в один слот. Однако ушёл только Пакета. Каземиро остался и всего через 10 минут после начала второго тайма отблагодарил тренера за доверие. Отличное подключение в штрафную, удар головой – и 1:1.

К слову, вместо Пакета вышел ещё один парень, который работал с Анчелотти в «Реале», – Эндрик. Он гораздо моложе Вини и Каземиро, пропитаться уже упомянутой магией так же сильно ему не довелось. И, надо сказать, во встрече с Японией Эндрик не зарешал. Не он перевернул игру.

Однако, выпустив Эндрика и дополнительно насытив линию атаки, Анчелотти вынудил японцев сесть ещё ниже. Японским защитникам пришлось отвлекаться на нового бразильского форварда. И благодаря этому больше простора получили Винисиус и Райан. Они наконец начали приносить пользу, а не просто присутствовать на поле.

Вини вообще провёл грандиозный второй тайм. Он не отметился результативными действиями, но при этом выкрутил бедным японцам позвонки и все остальные части тела, которые только можно выкрутить. Вини играл как чемпион! Какой гол мог забить! Прорвался по флангу, обошёл двоих, пробил – но блестяще сыграл кипер японцев Дзион Судзуки.

Момент Винисиуса Фото: Molly Darlington/Getty Images

Япония провела великолепный матч. В первом тайме переиграли бразильцев полностью: связали по рукам и ногам, не дали создать ни одного момента и наказали за обрез Бруну Гимарайнша в центре поля. Во втором тайме игра изменилась, Бразилия забрала инициативу, пошли моменты. Однако и тогда Япония держалась очень достойно и даже периодически контратаковала. Нечасто – но контратаковала.

Заменить Каземиро всё-таки пришлось. На 90+3-й минуте его сняли с игры из-за повреждения. И почти сразу после этого, когда дополнительное время казалось неизбежным, Бразилия забила второй. В первом тайме Япония наказала соперника за обрез в центре поля – а теперь за ошибку у своей штрафной наказали уже самих японцев. Бруну Гимарайнш проявил невероятное хладнокровие. Тот самый Бруну, который «привёз» гол в свои ворота! В концовке он получил мяч рядом с японской штрафной, и подавляющее большинство футболистов на его месте пробили бы по воротам. Однако Бруну сыграл хитрее. Он выкрутил голеностоп и тонким пасом нашёл в штрафной Габриэла Мартинелли.

К тому моменту Мартинелли уже полчаса находился на поле и за это время не отметился ничем. И вот на 90+5-й он получил передачу Бруну и всё сделал классно: принял, пробил и забил. Судзуки мог потащить. Он коснулся мяча рукой! Но тот всё равно провалился в ворота.

Бразильские игроки понеслись праздновать – а Анчелотти не показал ни единой эмоции! Пока ликовала скамейка, Карло стоял с таким лицом, будто вообще ничего не произошло. Обычный вечер, всё как всегда.

И ведь действительно – сколько раз он такое видел! Взять хотя бы «Реал» – при Анчелотти «Мадрид» регулярно камбэчил в таком стиле. В том числе в самых больших встречах. А тут – только первая стадия плей-офф, всего-навсего 1/16 финала, подумаешь…

Ни к чему расплёскивать эмоции так рано. Они ещё понадобятся.