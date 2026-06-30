Германию выбили с ЧМ на первой же стадии плей-офф! Чудовищная серия пенальти с аутсайдером

Первая сенсация плей-офф чемпионата мира! Сборная Германии потерпела поражение в матче с Парагваем и едет домой за три недели до финала.

Юлиан Нагельсман преподнёс сюрприз, поставив в стартовый состав Дениза Ундава. В группе нападающий «Штутгарта» разрывал, выходя на замену, и казалось, что тренер сборной Германии не видит его в основе. Но в 1/16 финала немцы сыграли с парой форвардов Ундав – Кай Хаверц, а Джамал Мусиала остался на скамейке. У парагвайцев, как обычно, правый фланг обороны закрывал Хуан Касерес. Интересно, что, по данным Sofascore, динамовец на групповом этапе стал лучшим среди всех игроков ЧМ-2026 по количеству выигранных единоборств (32) и вторым – по отборам (16).

Старт игры поразил всех! Сборная Парагвая вошла в штрафную Германии уже через 20 секунд и едва не забила после удара Хулио Энсисо. Заработала только угловой, после которого создала 100-процентный голевой момент. Команда Нагельсмана потеряла на дальней штанге Хуниора Алонсо, однако экс-защитник «Краснодара» не сумел как следует попасть по мячу из убойной позиции. Отскочили немцы! Рука Мануэля Нойера преградила путь мячу в сетку.

Мануэль Нойер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

После бодрого начала Парагвай превратился в Гану образца матча с Англией. Команда Густаво Альфаро села в оборону, защищаясь низким блоком по схеме 4-5-1. У немцев вообще не было пространства – его пытались отыскать на флангах. Все футболисты, за исключением Нойера, толпились на половине поля парагвайцев, однако при 80% владения команда Нагельсмана ничего не создавала. Хотя Ундав однажды нашёл свой шанс забить быстрый гол, вот только мяч после его удара на технику просвистел мимо цели.

Командной скорости сборной Германии заметно недоставало. Перед тем как судья объявил в первом тайме паузу на водопой, у немцев было всего два удара и ни одного – в створ. К 41-й минуте, когда Парагвай забил, их количество увеличилось лишь до трёх.

Южноамериканцы внезапно дошли до чужой штрафной и заработали угловой. Энсисо подал прямо в ворота – Нойер выбил. Команда Альфаро забрала подбор, а Касерес раскрутил голевую атаку с участием Мигеля Альмирона и Матиаса Галарсы. Хавбек «Атланты Юнайтед» вырезал кросс к 11-метровой, где защитники и опорники сборной Германии просто бросили Энсисо. Вингер «Страсбурга» забил головой. Вот вам и слабый Парагвай!

Немцам срочно требовался заряд. А на поле нужен был лидер. В перерыве Нагельсман разменял Феликса Нмечу на Леона Горецку. Стало ли лучше? Не особо. Германия продолжала катать мяч в позиционных атаках, а Парагвай едва не забил в дебюте второго тайма! У Йозуа Киммиха не получилась скидка назад на Нойера в единоборстве с Энсисо, и автор гола выскочил один на один. Но не смог протолкнуть мяч мимо вратаря.

Тем не менее на 54-й минуте сборная Германии отыгралась, соорудив гол на ровном месте. Флориан Вирц получил мяч слева вдали от ворот, сместился в полуфланг и навесил в штрафную, а там Хаверц выиграл воздух у Хосе Канале. Блестяще сыграл форвард «Арсенала»! Забил головой, находясь фактически спиной к воротам. Исполнение эпизода – на топ-уровне. Кстати, до этого у немцев был только один точный кросс из 21 за матч.

Ещё одной неприятностью для сборной Парагвая стала травма Энсисо. Его поменяли сразу после гола. Нагельсман же по истечении часа игры выпустил Мусиалу вместо Ундава. Форварду «Штутгарта» не хватило в этом матче передач – Дениз совершил всего девять касаний мяча, правда, четыре из них – в штрафной (больше любого другого игрока на поле). В его статистике всего один удар.

При счёте 1:1 Парагвай защищал уже ничью. Средний темп команду Альфаро устраивал. Но за четверть часа до конца немцы едва не повторили свой гол: Вирц сделал кросс – Хаверц выиграл воздух у Канале. Парагвайцев спас голкипер Орландо Хиль.

На последние минуты Нагельсман решил отправить в опорную зону Киммиха – в линию обороны добавился свежий Вальдемар Антон. Потом в атаке немцев появился «столб» Ник Вольтемаде, дебютировавший на ЧМ-2026. Подуставшим южноамериканцам стало тяжелее, тем не менее они держались. Отбились и от позиционных атак, и на стандартах. За два тайма сборная Германии нанесла всего три удара в створ (столько же было и у соперника) и не наработала даже на гол по xG (0,72). Игра ушла в дополнительное время.

Джамал Мусиала и Матиас Галарса Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На 102-й минуте команда Нагельсмана, не показывая яркого футбола, всё-таки вымучила гол. После 13-го углового за матч. Парагвайцы пропустили открывание Жонатана Та на дальнем углу вратарской, и тот пробил головой под перекладину. Однако немцы рано радовались – забитый центральным защитником «Баварии» мяч был отменён! Бригада VAR определила фол со стороны Антона на вратаре. Оставивший неоднозначное впечатление своей работой марокканский арбитр Джалал Джайед изучил повтор и согласился – Хиля блокировали при подаче.

Вдохновлённая этим судейским решением сборная Парагвая закрепилась на половине поля соперника в начале второй части овертайма. Пока немцы пытались понять, что вообще происходит, соперник «съел» несколько минут. Потом игра вернулась в прежнее русло. Концовка запомнилась суровыми фолами Мусиалы и Галарсы друг на друге. Хавбек «Баварии» опасно подкатился под одноклубника Алексея Миранчука – тот вскоре ответил наступом на ахилл. Оба получили по жёлтой карточке. А свой последний шанс Германия также загубила на угловом: Антон превзошёл всех в воздушном единоборстве и отправил мяч прямо в руки Хилю.

Всё решила фантастическая по сюжету серия пенальти. Началась она с сейва голкипера южноамериканцев – Хаверц пробил плохо, почти по центру. После этого никто из немцев и парагвайцев не мазал. До тех пор пока к «точке» четвёртым в сборной Германии не подошёл Вольтемаде. Прекрасный в этот вечер Хиль переиграл и его! Экс-форвард «Торино» Антонио Санабрия мог завершить серию, однако послал мяч мимо ворот. Надежду Нагельсману оставил точный удар Надима Амири, а затем немцев вытащил Нойер. Фабиан Бальбуэна, вышедший специально под 11-метровые, проиграл дуэль голкиперу. И всё-таки Парагвай победил. Та испортил шестую попытку, отправив мяч в небеса, Канале же не промахнулся. Парагвай – в 1/8 финала, где сыграет с Францией или Швецией.