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Кот-д'Ивуар — Норвегия: прямая онлайн-трансляция 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 30 июня 2026, Франция

Мбаппе и Холанд стартуют в плей-офф ЧМ-2026! Особенно сложный соперник — у Норвегии. LIVE
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
Мбаппе и Холанд стартуют в плей-офф ЧМ-2026!
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Следим за матчами французов и норвежцев.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! 1/16 финала чемпионата мира — 2026 в самом разгаре. Вечером и ночью нас ждут ещё два матча. И не просто матча, ведь в плей-офф ЧМ стартуют одни из главных нападающих поколения — Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Норвегия уверенно чувствует себя на первом с 1998 года чемпионате мира. В группе оперативно набрала шесть очков и гарантировала себе плей-офф, после чего вышла вторым составом на Францию и проиграла битву за первое место. Теперь предстоит новая проверка, ведь Кот-д'Ивуар в своей группе набрал столько же очков, да и составом обладает мощным.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А следом, уже в полночь, стартуют Франция и Швеция. Совсем разные впечатления от этих команд. Французы приехали на ЧМ в статусе фаворита и пока полностью его оправдывают. Три победы в группе — абсолютный результат. А в суперзвёздной атаке есть время посиять для всех: мы уже увидели и два дубля Мбаппе, и хет-трик Дембеле. Шведы же вышли в плей-офф с четырьмя очками и остаются командой-загадкой. Хотя свои звёзды у них тоже есть.

«Чемпионат» проследит за обоими матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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Новости. Футбол
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