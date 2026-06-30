«Не волнует, что о нас думают». Детали самой популярной традиции японцев на ЧМ изнутри

Мы вместе с ними убрали мусор после матча чемпионата мира с Бразилией. И всё не так, как кажется по ТВ.

Сборная Японии потерпела одно из самых обидных поражений в истории. Японцы пропустили решающий гол от бразильцев на 90+5-й минуте. Однако это не повлияло на их традицию – даже после неприятного результата убирать за собой мусор с трибун. И не только за собой.

К уборке приступили не сразу. Пока большинство бразильских фанатов разошлось праздновать, японцы оставались на трибуне за воротами. Ждали свою команду, которая собралась в центре поля и долго что-то обсуждала. Через 15 минут после финального свистка игроки сборной Японии подошли поаплодировать фанатам за воротами. И вот затем началась уборка.

Прежде всего нужно отметить универсальность. Мусорные пакеты сначала оставались элементом перформанса перед игрой (да и во время матча — тоже). Собственно, поэтому они и были синего цвета. Болельщики набирали воздух в пакеты и размахивали ими над головой.

Фанаты сборной Японии Фото: Alex Slitz/Getty Images

А после матча в эти же пакеты складывали мусор. Тут нужно отметить, что не все японские фанаты были вовлечены в уборку. Кто-то просто сложил свой пакет с надписями на японском и убрал в сумку на память с матча.

Более того, возможно, большинство японских фанатов после игры ушли. Но оставшихся болельщиков было вполне достаточно, чтобы собрать мусор. Его, кстати, оказалось весьма много. На стадионах в США огромное количество киосков с едой, и она реализуется на потоке, когда приходит 70 тысяч зрителей. Похоже, большинство посетителей хоть что-то, да купили.

В какой-то момент на японской трибуне появился блогер IShowSpeed. Он (в компании охранников) старался поддержать расстроенных фанатов. Тут можно только догадаться, насколько искренним было его желание. Особенно учитывая, что он был в майке сборной Бразилии, а за ним везде следовал оператор с камерой. В итоге несколько болельщиков начали скандировать «Месси-Месси», и блогер покинул трибуну.

Полностью очистить сектора от мусора японские болельщики не смогли. Спустя 30 минут после финального свистка стюарды начали вежливо намекать фанатам, что уже стоит покинуть стадион.

Ещё около 10 минут болельщики не спеша уходили с трибуны, подбирая по пути мусор. В этот момент у меня завязался разговор с молодым японцем по имени Казума. Он объяснил этот феномен с уборкой.

Болельщик сборной Японии Казума Фото: «Чемпионат»

– У нас есть поговорка. Когда уходишь, ты должен оставить своё место лучше, чем оно было. Ещё маленьким слышал об этом от мамы и папы. Бабушка и дедушка тоже так говорили. Позже уже учитель объяснял. Да вообще все об этом говорили. Такова наша традиция. Можно сказать, лайфстайл. Если кому-то это кажется странным, то нас не волнует, что о нас думают, – сказал Казума.

– Мы просто привыкли убирать за собой, – сказал другой японский фанат, которого зовут Юси. – Это наша ответственность, наша манера. Всё начинается с того, что в школе мы убираем за собой класс. Вместе присматриваем за помещениями. Сейчас на ЧМ-2026 есть организаторы, однако я их не знаю. Они приносят пакеты, но я сам по себе. Просто привык убирать за собой. Внимание СМИ и блогеров? Нам нет до этого дела. У нас просто есть пакет, и мы знаем, что туда нужно складывать мусор. Вот и всё.

Уборщицы на стадионе в Хьюстоне Фото: «Чемпионат»

Уже уходя с матча, я обратил внимание на уборщиц стадиона. Они перекладывали синие пакеты японцев в свои большие белые. Чуть разговорились. Сотрудницы сказали, что никто из других фанатов, включая прочие виды спорта, за собой не убирает. А ещё уборщицы попросили передать, что крайне благодарны японцам.