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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы 29-30 июня: Зенит, Левандовски, Кейн, Нико Пас, Реал, Альварес, Барселона

Покупка «Зенита», новый клуб Левандовского, решение Кейна. Трансферы и слухи за 24 часа
Никита Паглазов
Трансферы и слухи дня, футбол: 29-30 июня
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А ещё внезапный поворот в саге Хулиана Альвареса и исход переговоров между «Реалом» и «Комо» по Нико Пасу.

Чемпионат мира остаётся во всеобщем фокусе, но не забываем, что также открыто летнее трансферное окно. Традиционно собрали главные переходы и слухи за последние сутки в дайджесте, чтобы вы ничего не упустили.

Главные состоявшиеся трансферы

«Зенит» купил бразильца из чемпионата Турции

«Зенит» объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее СМИ утверждали, что «Зенит» заплатит за 22-летнего бразильца € 15 млн. Ещё € 5 млн будет предусмотрено в виде бонусов.

«Считаю, что приехать сюда — большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня. Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в «Зенит». Сейчас счастлив быть здесь», — отметил Аугусто.

Фелипе Аугусто

Фелипе Аугусто

Фото: fc-zenit.ru

Плюс один новичок у Черчесова

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Калиду Сидибе. Ранее малиец, играющий в опорной зоне и на позиции центрального защитника, выступал во французской Лиге 2 за «Генгам». Контракт с футболистом подписан сроком на три года. 27-летний новичок уже присоединился к команде на сборах в Сербии.

Калиду Сидибе

Калиду Сидибе

Фото: fc-akhmat.ru

Нико Пас остаётся в «Комо»

Мадридский «Реал» сделал заявление по будущему полузащитника Нико Паса.

«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид
заявление клуба

«Реал», «Комо» и Нико Пас достигли договорённости, что игрок останется в итальянском клубе на сезон-2026/2027. Это соглашение, заключённое по просьбе самого игрока, также предусматривает, что «Реал» сохраняет за собой одностороннюю возможность выкупа прав на Нико Паса на сезон-2027/2028».

Напомним, Пас перешёл в «Комо» из молодёжной команды «Реала» летом 2024 года. В контракте игрока была прописана сумма обратного выкупа в € 9 млн. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» активирует её, а затем перепродаст Нико в «Комо» уже за € 60 млн. При этом у мадридцев после продажи Паса будет новое право выкупа аргентинца – теперь за € 80 млн.

Левандовски – официально в МЛС

Роберт Левандовски стал игроком «Чикаго Файр» из МЛС. Ранее поляк уже посетил расположение клуба и согласовал условия контракта. А теперь о сделке объявлено официально. Срок контракта и зарплата Левандовского пока не уточняются. Напомним, Роберт покинул «Барселону» на правах свободного агента по окончании сезона-2025/2026.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Chicago Fire

Главные трансферные слухи дня

Тер Штеген уезжает в Нидерланды

Марк-Андре тер Штеген близок к переезду в Эредивизию. Как сообщает Фабрицио Романо, вратарь открыт к трансферу в «Аякс». Переговоры амстердамцев с игроком уже находятся на продвинутой стадии. Главный тренер «Аякса» Мичел и спортивный директор клуба Йорди Круифф хотят видеть немецкого вратаря в команде. Сейчас «Аякс» ведёт переговоры с «Барселоной» по аренде.

Марк-Андре тер Штеген Подробнее

«Атлетико» сдаётся – клуб готов к продаже Альвареса

Sport.es сообщает, что «Атлетико» примет предложение в € 150 млн за нападающего Хулиана Альвареса. Единственное условие – вся сумма должна быть выплачена одним платежом без рассрочки, а также без включения других игроков в сделку.

Напомним, главный претендент на аргентинца – «Барселона». Diario Sport сообщает, что тренер «Атлетико» Диего Симеоне не хочет видеть форварда в команде. Также Альварес не принял участия в промокампании, посвящённой презентации домашней формы команды на сезон-2026/2027.

Хулиан Альварес Подробнее

Кейн счастлив в «Баварии» – в «Барсе» его не будет

Гарри Кейн не хочет в «Барселону». Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщает, что каталонцы действительно обращались к агентам форварда насчёт возможности перехода. Однако нападающий счастлив в «Баварии» и собирается подписать новый контракт с мюнхенцами.

Гарри Кейн Подробнее

Одной строкой

  • Официально: защитник Бен Годфри перешёл в «Рейнджерс» из «Аталанты» в аренду до лета 2027 года с правом выкупа.
  • Официально: «Пари НН» объявил о переходе двух игроков «Челябинска» – форварда Тимофея Комиссарова и защитника Яна Гудкова.
  • Фабрицио Романо: «Ипсвич» сделал предложение в € 30 млн за защитника «Лилля» Алешандро.
  • Фабрицио Романо: «Брайтон» не оставляет попыток подписать защитника «Тоттенхэма» Луку Вушковича, несмотря на три отклонённых предложения.
  • Маттео Моретто: «Тоттенхэм» запросил информацию о полузащитнике «Комо» Мартине Батурине. Итальянцы хотят получить за игрока € 80 млн.
  • Marca: «Барселона» продаст Марка Касадо этим летом. Игроком интересуется «Бешикташ» (Sport.es).
  • Фабрицио Романо: Ян Диоманд согласовал контракт с «ПСЖ».
  • Arménie Football: Арсен Захарян станет игроком «Краснодара» в течение одной-двух недель. Агент футболиста Геннадий Голубин информацию о переговорах опроверг («Матч ТВ»).
Дайджест за предыдущий день:
«ПСЖ» перехватывает цель «Ливерпуля», «Сити» купит героя ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа
«ПСЖ» перехватывает цель «Ливерпуля», «Сити» купит героя ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа
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