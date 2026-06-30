Покупка «Зенита», новый клуб Левандовского, решение Кейна. Трансферы и слухи за 24 часа

Чемпионат мира остаётся во всеобщем фокусе, но не забываем, что также открыто летнее трансферное окно. Традиционно собрали главные переходы и слухи за последние сутки в дайджесте, чтобы вы ничего не упустили.
Главные состоявшиеся трансферы
«Зенит» купил бразильца из чемпионата Турции
«Зенит» объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее СМИ утверждали, что «Зенит» заплатит за 22-летнего бразильца € 15 млн. Ещё € 5 млн будет предусмотрено в виде бонусов.
«Считаю, что приехать сюда — большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня. Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в «Зенит». Сейчас счастлив быть здесь», — отметил Аугусто.
Фелипе Аугусто
Фото: fc-zenit.ru
Плюс один новичок у Черчесова
«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Калиду Сидибе. Ранее малиец, играющий в опорной зоне и на позиции центрального защитника, выступал во французской Лиге 2 за «Генгам». Контракт с футболистом подписан сроком на три года. 27-летний новичок уже присоединился к команде на сборах в Сербии.
Калиду Сидибе
Фото: fc-akhmat.ru
Нико Пас остаётся в «Комо»
Мадридский «Реал» сделал заявление по будущему полузащитника Нико Паса.
«Реал», «Комо» и Нико Пас достигли договорённости, что игрок останется в итальянском клубе на сезон-2026/2027. Это соглашение, заключённое по просьбе самого игрока, также предусматривает, что «Реал» сохраняет за собой одностороннюю возможность выкупа прав на Нико Паса на сезон-2027/2028».
Напомним, Пас перешёл в «Комо» из молодёжной команды «Реала» летом 2024 года. В контракте игрока была прописана сумма обратного выкупа в € 9 млн. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» активирует её, а затем перепродаст Нико в «Комо» уже за € 60 млн. При этом у мадридцев после продажи Паса будет новое право выкупа аргентинца – теперь за € 80 млн.
Левандовски – официально в МЛС
Роберт Левандовски стал игроком «Чикаго Файр» из МЛС. Ранее поляк уже посетил расположение клуба и согласовал условия контракта. А теперь о сделке объявлено официально. Срок контракта и зарплата Левандовского пока не уточняются. Напомним, Роберт покинул «Барселону» на правах свободного агента по окончании сезона-2025/2026.
Роберт Левандовски
Фото: Chicago Fire
Главные трансферные слухи дня
Тер Штеген уезжает в Нидерланды
Марк-Андре тер Штеген близок к переезду в Эредивизию. Как сообщает Фабрицио Романо, вратарь открыт к трансферу в «Аякс». Переговоры амстердамцев с игроком уже находятся на продвинутой стадии. Главный тренер «Аякса» Мичел и спортивный директор клуба Йорди Круифф хотят видеть немецкого вратаря в команде. Сейчас «Аякс» ведёт переговоры с «Барселоной» по аренде.
«Атлетико» сдаётся – клуб готов к продаже Альвареса
Sport.es сообщает, что «Атлетико» примет предложение в € 150 млн за нападающего Хулиана Альвареса. Единственное условие – вся сумма должна быть выплачена одним платежом без рассрочки, а также без включения других игроков в сделку.
Напомним, главный претендент на аргентинца – «Барселона». Diario Sport сообщает, что тренер «Атлетико» Диего Симеоне не хочет видеть форварда в команде. Также Альварес не принял участия в промокампании, посвящённой презентации домашней формы команды на сезон-2026/2027.
Кейн счастлив в «Баварии» – в «Барсе» его не будет
Гарри Кейн не хочет в «Барселону». Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщает, что каталонцы действительно обращались к агентам форварда насчёт возможности перехода. Однако нападающий счастлив в «Баварии» и собирается подписать новый контракт с мюнхенцами.
Одной строкой
- Официально: защитник Бен Годфри перешёл в «Рейнджерс» из «Аталанты» в аренду до лета 2027 года с правом выкупа.
- Официально: «Пари НН» объявил о переходе двух игроков «Челябинска» – форварда Тимофея Комиссарова и защитника Яна Гудкова.
- Фабрицио Романо: «Ипсвич» сделал предложение в € 30 млн за защитника «Лилля» Алешандро.
- Фабрицио Романо: «Брайтон» не оставляет попыток подписать защитника «Тоттенхэма» Луку Вушковича, несмотря на три отклонённых предложения.
- Маттео Моретто: «Тоттенхэм» запросил информацию о полузащитнике «Комо» Мартине Батурине. Итальянцы хотят получить за игрока € 80 млн.
- Marca: «Барселона» продаст Марка Касадо этим летом. Игроком интересуется «Бешикташ» (Sport.es).
- Фабрицио Романо: Ян Диоманд согласовал контракт с «ПСЖ».
- Arménie Football: Арсен Захарян станет игроком «Краснодара» в течение одной-двух недель. Агент футболиста Геннадий Голубин информацию о переговорах опроверг («Матч ТВ»).