«Если это отмена гола — «Арсенал» не был бы чемпионом». Реакция Германии на вылет с ЧМ

Сборная Германии три чемпионата мира подряд не может выйти в 1/8 финала. Всё началось после выигрыша турнира в Бразилии. В 2018-м и 2022-м команда завершила своё выступление в группе, а в 2026-м – на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти Парагваю. Интересно, что немцы впервые в истории проиграли послематчевую серию на ЧМ. До этого было четыре успеха – с 1982 по 2006 год.

Естественно, всё это вызывало бурную реакцию внутри страны. Позитива там мало, и шёл он разве что от людей, которые со сборной никак не связаны. Но для начала приведём слова главных антигероев, которые сейчас оправдываются за случившееся.

Йозуа Киммих: «Это ужасно. Виноваты только мы»

Йозуа Киммих Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Один из лидеров сборной отметил, что нельзя упрекать в чём-то федерацию или главного тренера. Провалились сами игроки: «Мы играем здесь, чтобы Германия могла нами гордиться. В детстве я всегда смотрел, как сборная Германии выходит в полуфиналы и финалы. Думаю, сейчас жителям Германии особенно нужно то, чем можно было бы гордиться, но, к сожалению, эта сборная не смогла стать таким поводом. Это ужасно. Мы не играли на высшем уровне ни с одним соперником. Трижды у нас были серьёзные проблемы с командами не мирового уровня. Это факт. Мы заслужили покинуть турнир.

Мы, футболисты, провалились и берём всю ответственность на себя. Виноват не главный тренер, не СМИ, не судья и не соперник. Виноваты только мы».

Юлиан Нагельсман: «Я не ухожу в отставку»

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Очевидных решений от главного тренера сборной Германии не будет. Он назвал одну из причин вылета и сообщил о готовности продолжить работу.

«Мы просто слишком долго не могли наладить игру через фланги. По ходу матча мы пытались больше форсировать атаки и в итоге стали чаще создавать моменты в штрафной. Контроль у нас был, но не хватало остроты. Я не ухожу в отставку. Если в Германии захотят, чтобы я остался до 2028 года, я это сделаю. Если они этого не сделают, я покину этот проект».

Его поддержали и в федерации. Не все, но как минимум спортивный директор Руди Фёллер – за него: «Он по-прежнему является топ-тренером. Юлиан — настоящий боец, который после такого болезненного поражения сумеет собраться и вернуться ещё сильнее. Я знаю, что многие не поймут моих слов после такого вылета. Но я всё ещё убеждён, что именно он, вероятно, является правильным человеком для продолжения работы. Однако я не принимаю решения в Немецком футбольном союзе в одиночку».

Что сказали другие?

С самым смешным заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Может, ИИ помогает генерировать контент на его странице в соцсетях, но настроение общественности он явно не считал: «Несмотря на болезненное поражение, какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну. Мы гордимся вами», – написал Мерц.

Реакцию можно легко считать.

Йенс Леманн набросился на главного тренера. Оказывается, тейк про футбольного и нефутбольного человека (привет Александру Мостовому) живёт не только в России.

Йенс Леманн бывший вратарь сборной Германии «Дело в образованности тренера. Например, если посмотреть на тренеров сегодня, то Нагельсман никогда не играл в футбол. Я даже не знаю имён помощников в его тренерском штабе. У нас были такие фантастические тренеры, как Франц Беккенбауэр, Руди Фёллер, Юрген Клинсман, Берти Фогтс. Нагельсман — первый тренер за 30-40 лет, который не играл в футбол. И его тренерский штаб — тоже. Ты как топ-футболист приезжаешь в сборную, но с тобой не говорят о деталях игры. Потому что детали имеют важное значение, когда ты хочешь прогрессировать и когда хочешь добиваться успеха в игре. Всё зависит от деталей. Дело не в общей карьере, а в деталях».

Чемпион мира Матс Хуммельс не видит случайности в досрочном вылете сборной Германии. И считает, что будут последствия: «Со стороны ответственных лиц это определённо требует последствий. Это должно быть предметом дискуссий. Иначе быть не может. Футбол — слишком конкурентный вид спорта. Что касается игроков, я, конечно, могу представить, что некоторые завершат карьеру по собственному желанию. Однако я также считаю, что необходимо принимать решения в отношении футболистов, которым за 30, у которых уже был шанс добиваться достойных результатов за Германию на четырёх, пяти или шести турнирах, но которые не сумели этого сделать.

Для меня вылет сборной Германии не совпадение. Германия не случайно не провела ни одного сильного турнира с Евро-2016. Мы говорим о десятилетии для сборной. Всё начинается с игроков, хотя были и разные тренеры. Ожидаю, что некоторые из них сами скажут, что больше не будут продолжать. Также ожидаю, что нынешний или новый тренер должен будет принять решение».

Юрген Клопп Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

И куда же без Юргена Клоппа. Он, как и всегда, ярок. Назвал отменённый гол Та жёстким решением и заявил, что не время говорить о его потенциальной работе в сборной: «Если это отменённый гол, тогда «Арсенал» не был бы чемпионом Англии. Они забивают 60% своих голов таким образом. Так что это, очевидно, жёсткое решение. Моё назначение в сборную? Ещё не думал об этом. Понимаю, что сейчас упоминается моё имя. Но сейчас не время говорить об этом».

А как отреагировали медиа?

Bild: «Следующий немецкий футбольный кошмар. Вот и всё! Германия выбыла! Национальная команда проигрывает Парагваю в серии пенальти. Несмотря на короткую надежду после спасения Нойера, она прощается с чемпионатом мира на фоне катастрофического выступления. С момента титула в 2014 году команда демонстрирует абсолютно слабую игру на протяжении долгих отрезков. Медленно. Скучно. Вяло».

Sport1: «Какой позор! Настоящий провал, после которого Германия выбыла! И в этом нет никакого драматизма. Все понимают – результат по делу, даже несмотря на спорное решение судьи с отменённым голом».

Spiegel: «У любой команды, которая вылетает с турнира от этого соперника, нет места среди лучших в мире. Сборная Германии пережила очередной провал на чемпионате мира. Против ограниченного состава Парагвая команда смогла сделать очень мало — а затем трое игроков потеряли самообладание в серии пенальти».

Süddeutsche Zeitung: «Невероятно. Как можно было не победить Парагвай? Если вы рассчитываете на что-то в турнире такого уровня, то обязаны проходить соперников, чей состав в разы слабее вашего. Германия уезжает домой. Это огромное разочарование и третье подряд унизительное поражение на чемпионате мира».