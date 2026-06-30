Клиническая смерть на тренировке и драматичная карьера. Историю Норвегии на ЧМ творит он

Сборная Норвегии впервые за 28 лет вышла как на чемпионат мира, так и в плей-офф. Наверное, 99% болельщиков, экспертов и журналистов назовут главным творцом успеха скандинавов Эрлинга Холанда. Оно и понятно – машина из «Манчестер Сити» забила 16 мячей в восьми матчах отборочного цикла и уже четыре гола – за две игры на ЧМ-2026. Однако четырьмя годами ранее норвежцы даже с Холандом, Мартином Эдегором и другими звёздами пролетели мимо мирового первенства. Превратил всю эту банду в топовую команду человек по имени Столе Сольбаккен. Главный тренер сборной Норвегии заслуживает отдельного рассказа. Тем более в жизни Сольбаккена едва не случилась трагедия, из-за которой его сейчас могло и не быть на турнире в Америке.

Те, кто следил за футболом в 1990-е, должны помнить Сольбаккена-игрока. Центральный полузащитник, конечно, не был звездой калибра Эдегора и почти всю карьеру провёл в Норвегии и Дании – только в сезоне-1997/1998 засветился в топ-лиге. Перешёл из «Лиллестрёма» в «Уимблдон» за £ 250 тыс., но сыграл за этот клуб всего восемь матчей (шесть в чемпионате и два – в Кубке Англии). Единственный гол забил «Вест Хэму» во встрече, которую его команда уступила, оставшись вдесятером уже на первой (!) минуте. Потом у Столе возник конфликт с тренером Джо Кинниром – его отстранили от тренировок и вскоре продали «Ольборгу».

Сольбаккена больше запомнили по игре за сборную Норвегии, в составе которой он провёл 58 матчей. Столе участвовал в том самом ЧМ-1998 – последнем для страны чемпионате мира до этого года. На групповом этапе сыграл во встречах с Марокко (2:2) и Шотландией (1:1), а в 1/8 финала вышел на замену уже на 38-й минуте с Италией (0:1). Среди его партнёров по сборной был отец Холанда Альф-Инге, правда, не на ЧМ-1998.

Закончил Сольбаккен в 2001 году в «Копенгагене» – в возрасте 33 лет. Причиной его ухода из футбола и стал несчастный случай, едва не превратившийся в трагедию. В марте во время тренировки «Копенгагена» полузащитник перенёс сердечный приступ. Пока врач датского клуба Франк Одгард пытался запустить остановившееся сердце спортсмена, партнёры вызывали скорую помощь. Приехавшая вскоре бригада медиков констатировала клиническую смерть Столе. К счастью, по пути в больницу Сольбаккена смогли реанимировать. Спустя почти семь минут после остановки сердце снова забилось – Столе выжил. «То, что его спасли, – настоящее чудо», – объяснял потрясённый Одгард. Норвежцу был установлен кардиостимулятор, и он уже не вернулся на поле.

Столе Сольбаккен главный тренер сборной Норвегии: «Такие события, как то, что со мной случилось, определённо многое в тебе меняют. Когда выходишь на тренировку или на матч, об этом не думаешь. Просто максимально сосредоточен на своём деле и хочешь победить любой ценой. Но когда эмоции уходят… Это помогает понять, что в жизни действительно важно, а что – нет».

Оказалось, Сольбаккен родился с пороком сердца. Тем не менее как игрок Столе долго выступал на серьёзном уровне и завоевал два чемпионских титула в Дании. Однако намного интереснее его тренерская карьера.

Несмотря на проблемы с сердцем, Сольбаккен решил остаться в футболе и освоить новую профессию, где стресс гарантирован любому. Выучился на тренера и уже перед сезоном-2003 получил должность главного в клубе второго норвежского дивизиона «Хам-Кам». За год поднял команду в элиту, а в сезоне-2004 финишировал с ней в топ-5. Тогда же Столе заработал первую индивидуальную награду как коуч – его признали лучшим тренером года в стране.

Возглавляя «Хам-Кам», Сольбаккен помогал и сборной Норвегии. В 2003-2004 годах он ассистировал в национальной команде Оге Харейде и Нильсу Йохану Сембу. А в декабре 2005-го о прогрессирующем молодом тренере вспомнили в «Копенгагене» – датский клуб, в котором Столе спасли жизнь, предложил норвежцу вернуться в новой роли.

Столе Сольбаккен Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

В свой первый заход в «Копенгаген» в качестве тренера Сольбаккен проработал пять с половиной лет. Приняв команду по ходу сезона, он вернул ей золото спустя два года. Затем выиграл ещё четыре чемпионских титула и один Кубок Дании. Более того, дважды выводил «Копенгаген» в Лигу чемпионов. В сезоне-2006/2007 команда Сольбаккена не вышла из группы, но запомнилась победами над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Селтиком» (3:1). В сезоне-2010/2011 пробилась в плей-офф – обошла «Рубин» и «Панатинаикос», одержав три победы над этими соперниками, а в 1/8 финала дала бой «Челси» (0:2 дома и 0:0 – на выезде). «Копенгаген» под руководством норвежца играл в отличный футбол.

Сольбаккен, видимо, устал сидеть на одном месте и ещё за полтора года до ухода из датского клуба предупредил, что не будет продлевать контракт. Уже тогда он предварительно договорился о работе в сборной Норвегии – либо с января 2012-го, либо после Евро-2012. Даже подписал «протокол о намерениях». Тем не менее соглашение так и не вступило в силу. Столе получил предложение из топ-лиги – и летом 2011-го возглавил «Кёльн». Его контракт с норвежской федерацией выкупили за € 400 тыс.

Между тем в 2010 году Сольбаккен ещё раз пережил сердечный приступ. Столе стало плохо во время пробежки, когда он упал с холма. Спас дефибриллятор, сработавший, как надо.

«Это было очень неприятно, – рассказывал норвежец. – Как будто лошадь ударила меня копытом в грудь. Но на самом деле я почувствовал минимум дискомфорта, и это очень порадовало. Возможно, мне просто повезло, ведь всё прошло без проблем. Поэтому я не сильно испугался».

В Германии Сольбаккен задержался только на девять месяцев. Работа с «козлами» не задалась. «Кёльн» при Столе свалился с 10-го места на 16-е в зону стыков, а атмосфера в коллективе оставляла желать лучшего – игроки команды попадали в скандалы за пределами поля. Норвежца уволили в апреле, однако без него «Кёльн» вылетел из Бундеслиги.

Тем не менее летом того же года Сольбаккен получил приглашение из Англии. Его позвал вылетевший из АПЛ «Вулверхэмптон». Столе согласился отправиться в Чемпионшип, надеясь, вернуть «волков» в элиту. Однако в Англии повторилась кёльнская история. Команда хорошо начала сезон и закрепилась в группе лидеров, но потом её стало трясти, словно на американских горках. Сначала «Вулверхэмптон» выдел девятиматчевую безвыигрышную серию, а перед отставкой Сольбаккена в январе потерпел четыре поражения подряд. Опустился на 18-е место и с опаской поглядывал на зону вылета. Впрочем, без норвежца стало ещё хуже – «Вулверхэмптон» финишировал на 23-м месте и выбыл в Лигу 1.

Летом 2013-го Сольбаккен снова вернулся в «Копенгаген», где чувствовал себя как дома. Теперь – на семь лет. Завоевал с командой ещё три чемпионских титула и три Кубка Дании. Во второй заход также подарил клубу две Лиги чемпионов. Чуда в виде выхода в плей-офф уже не случилось, но «Копенгаген» побеждал «Галатасарай» и два раза – «Брюгге», цеплял ничьи с «Ювентусом», «Порту», «Лестером».

Эрлинг Холанд и Столе Сольбаккен Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В декабре 2020-го Сольбаккен со второй попытки возглавил сборную Норвегии. Пусть не сразу, но создал мощную команду, которая под его руководством одержала 34 победы в 59 матчах и наколотила 133 мяча (то есть более двух в среднем за игру). Столе сумел максимально использовать потенциал своих звёзд атаки. Например, почти двухметровый Александр Сёрлот здорово действует в сборной Норвегии на позиции вингера. Они с Холандом – два «столба» – не мешают друг другу, а эффективно взаимодействуют.

«Для хорошего матч-менеджмента нужно сохранять спокойствие, видеть общую картину и уметь при необходимости оперативно вносить изменения. Кроме того, вы не должны бояться делать их. Нужно замечать то, чего не видят другие. Принимать решения, на которые не решаются остальные, чтобы помочь команде в ходе матча. Только так можно стать по-настоящему сильным тренером», – объяснял на одном из своих семинаров Сольбаккен.

И дал шесть советов, которые помогут превратиться в хорошего тренера:

Не зацикливайтесь только на мяче. Будьте конкретны. Не говорите слишком много. Используйте язык тела, который не демотивирует находящихся на поле игроков. Наладьте хороший диалог с капитаном. Используйте простые, понятные футболистам сигналы.

Сегодня Норвегия может войти в историю и попасть в топ-16 сильнейших команд мира.

На ЧМ-2026 игровые и управленческие принципы Сольбаккена работают пока идеально. Сборная Норвегии решила задачу выхода в плей-офф за два тура. Следующая цель – встреча с Бразилией в 1/8 финала.