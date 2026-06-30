Нагельсман — не единственная причина провала Германии. Его уход не решит главную проблему

На ЧМ-2026 Германия провалилась не только по результату, но и по игре. Йозуа Киммих после вылета в 1/16 финала признал, что уверенную победу удалось одержать только в матче с Кюрасао (7:1). И то – Германия умудрилась пропустить. В остальных встречах – с Кот-д’Ивуаром, Эквадором и Парагваем – были большие проблемы.

Юлиан Нагельсман – под огнём критики. Совершенно заслуженно, по-другому не может быть. Немцы играли медленно, много времени стерильно владели мячом и с большим трудом создавали остроту у чужих ворот. Матч с Кюрасао – не в счёт. Германия плоха, но не настолько, чтобы серьёзно оценивать её на фоне такого соперника.

К Нагельсману много вопросов и по игре, и по выбору состава. Почему вернули Мануэля Нойера, который после Евро-2024 объявил об уходе из сборной и до старта ЧМ не провёл за неё ни одной встречи? Почему Киммих, который блестяще ведёт игру «Баварии» в центре поля, выходил на позиции правого защитника? Почему во всех матчах ЧМ в старте выпускали Лероя Зане, который целый год чилил за пределами топ-чемпионатов?

Лерой Зане Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Плюс до первой паузы на водопой в каждой встрече у Германии были трудности. Даже с Кюрасао! Команда Дика Адвоката забила Нойеру аккурат перед тем, как судья скомандовал отвлечься на воду. После паузы ситуация менялась, и Германия приходила в себя. Однако ни в одном матче Нагельсман не предложил качественного стартового плана. Вернее, может быть, на бумаге план был качественным – но он ни разу не сработал. Это тоже огромный вопрос к тренеру.

На домашнем Евро-2024 Германия тоже вылетела раньше, чем планировала (в четвертьфинале в дополнительное время уступила будущим чемпионам – Испании). Однако вопросов к игре команды было значительно меньше. Немцы показали весьма стильный футбол. Они не мучились с мячом, как на ЧМ-2026, гораздо легче создавали моменты. Было намного больше остроты и намного меньше вредной, усыпляющей стерильности при владении.

О чём это говорит? Во-первых, наверняка лучше сработал сам Нагельсман. По крайней мере, таких выпуклых просчётов, как со стартовыми отрезками матчей сейчас, на ЧМ, на Евро не было. Во-вторых, состав Германии в 2024-м был качественнее, чем сегодня.

И это уже вопрос не к Нагельсману.

Илкай Гюндоган и Тони Кроос Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Возьмём стартовый состав немцев во встрече с Испанией на Евро. Киммих, как и сейчас, справа в обороне. Но в центре поля – несравненный Тони Кроос. А рядом с ним – Илкай Гюндоган. Два мегамозга! Такой центр поля сделает лучше абсолютно любую команду. Сейчас таких полузащитников у Нагельсмана просто нет.

Завершение карьеры в сборной Крооса и Гюндогана можно сравнить с уходом из «Реала» того же Крооса и Луки Модрича. Это оказывает колоссальное влияние на команду, делает её слабее. Причём клуб, в отличие от сборной, может заменить ушедших с помощью трансферов. И то – «Реалу» это не удалось. Кроос и Модрич слишком уникальны, найти новых таких футболистов очень сложно (если вообще возможно).

В сборной трансферы невозможны. Комплектоваться можно только внутренними резервами. А новых Крооса и Гюндогана в Германии пока не родилось. Так что приходится работать с тем, что есть.

У Нагельсмана был вариант использовать в центре поля Киммиха. Юлиан мог воссоздать опорную зону «Баварии»: Киммих и Александар Павлович. А если над ними расположить Джамала Мусиалу, получится целый «баварский» блок. Однако есть несколько нюансов.

Начнём с Мусиалы. Джамал – блестящий игрок. Умный, тонкий, техничный. Когда он в форме, наблюдать за ним – чистый кайф. Но дело в том, что в лучшей форме Мусиала последний раз был давно. Прошлый сезон ему сильно испортили травмы. За «Баварию» он отыграл всего чуть более 1000 минут. Набрать оптимальные кондиции к ЧМ ему так и не удалось. Нагельсман дал Мусиале много игрового времени, однако ни в одном матче Джамал себя не проявил. Гол Кюрасао – точно не предел его грандиозных способностей.

Джамал Мусиала Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Пока лечился Мусиала, в «Баварии» его подменяли Серж Гнабри и Ленарт Карл. Они точно были бы востребованы в сборной. Однако оба получили травмы и не поехали на ЧМ. Вероятно, если бы хотя бы один из них поехал, Зане не играл бы так много. На его позиции мог выходить Гнабри. Но ещё более вероятно, что там играл бы Карл. Он настоящий самородок!

Пока Зане на одной ноге брал с «Галатасараем» чемпионат Турции, 18-летний Карл ворвался в состав «Баварии» и пробился в сборную. Минут за клуб он отыграл меньше Зане (1984 против 3371). А результативных действий выбил больше (17 против 16). При том что уровень Бундеслиги существенно выше уровня турецкой Суперлиги.

Карл мог добавить динамики, которой на ЧМ так не хватало Германии. И Гнабри мог. И Мусиала, если бы был в форме. Однако ключевое здесь – бы. Сложилось, как сложилось.

Ленарт Карл Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Вернёмся к Киммиху. Если перевести его в центр поля, кто будет играть справа в защите? Из тех, кого вызвал Нагельсман, это мог быть только Вальдемар Антон. У него есть опыт игры на фланге. Но всё же его основное амплуа – центральный защитник.

Если учитывать, как Киммих играет в центре поля, а также если учитывать, что других футболистов такого же уровня у Германии в этой зоне нет, перевод Йозуа в полузащиту вроде как максимально логичен. Об этом, в частности, говорил Филипп Лам. Но вопрос с правым флангом остаётся открытым. Футболистов – или хотя бы одного футболиста – уровня Лама на этой позиции в Германии нет даже близко.

Сам Филипп предлагал использовать справа Антона. Пожалуй, ради перевода Киммиха в середину поля такой вариант как минимум стоило попробовать. И Нагельсман сделал это во втором тайме матча с Парагваем (очень вовремя!). Однако основным этот вариант точно не был. Возможно, тренер считал, что плюсы от использования Киммиха в центре не перевесят минусы от использования Антона на фланге.

Как бы там ни было, у Германии есть проблемы с правым защитником. Пока были Кроос и Гюндоган, эту позицию отлично закрывал Киммих. Однако теперь Тони и Илкая нет. Киммих может встать вместо них в середину – но что тогда делать с правым флангом? Кто будет играть там? Разорваться Йозуа не может. Он невероятный игрок, однако быть одновременно и центральным полузащитником, и правым защитником – чересчур даже для него.

Йозуа Киммих Фото: Michael Reaves/Getty Images

Помимо Крооса и Гюндогана, Германия на ЧМ недосчиталась ещё одного футболиста, который был на Евро-2024. Речь о Флориане Вирце. Физически на ЧМ, Вирц, конечно, присутствовал. Сыграл во всех матчах и даже отдал три голевые передачи. Но дело в том, что Вирц на Евро и Вирц на ЧМ – это два разных Вирца.

По сравнению с чемпионатом Европы Флориан, несомненно, стал опытнее. Однако на Евро он приехал сразу после блестящего сезона в «Байере», когда команда Хаби Алонсо сделала «золотой» дубль, ни разу не уступила в Бундеслиге и добралась до финала Лиги Европы. А на ЧМ Вирц прибыл после изнурительного сезона в «Ливерпуле». Изнурительного как физически, так и ментально. Сезон сложился плохо и для команды, и персонально для Флориана.

Он шёл на повышение, его взяли за огромные деньги на роль лидера. А в итоге весь сезон «Ливерпуль» играл непонятно как, быстро отвалился от борьбы за чемпионство и практически без шансов вылетел из Лиги чемпионов от «ПСЖ». Закончилось тем, что ушёл Арне Слот. Вирц очень старался, у него были хорошие отрезки. Но, очевидно, назвать сезон удачным трудно. Так что в сборную Флориан явно приехал не на пике – в отличие от Евро.

Флориан Вирц Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Что ещё важно – в 2024-м в составе Германии находились тяжеловесы, у которых было больше авторитета и которые влияли на игру сильнее, чем Вирц. Флориан был ярок, однако он не входил в число главных лидеров. От него этого и не ждали. Он был важным и очень полезным дополнением к уже имеющимся лидерам типа Крооса, Гюндогана и Киммиха.

А сейчас, на ЧМ, от Вирца, вероятно, ждали, что он будет одним из вожаков и центров немецкой игры. Флориан, как и в «Ливерпуле», очень старался, но даже три ассиста не позволяют сказать, что он дал высокий КПД.

Топового центрфорварда у Германии как не было, так и нет. Кай Хаверц – не чистый нападающий. Была надежда на Ника Вольтемаде. И, наверное, остаётся, ему всего 24 года. Но пока это и близко не Мирослав Клозе и даже не Марио Гомес. Есть Дениз Ундав, однако, как показал ЧМ, он суперзапасной. Играть так же эффективно, выходя в старте, у него не получается.

Уже по ходу турнира травму получил Нико Шлоттербек. По сравнению с чемпионатом Европы ещё старше стали Антонио Рюдигер и Мануэль Нойер. Более того, между Евро и ЧМ Нойер вообще не играл за сборную. На ЧМ он пропускал в каждом матче. И в каждом матче у него были помарки. Видимо, возраст (40 лет) всё-таки сказывается.

Хотя надо признать – и в «Баварии» в последние годы Нойер не идеален. У него были и травмы, и ошибки. В этом сезоне он выдал блестящий матч с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», об этом говорил весь мир. Однако ответку в Мюнхене Нойер провалил. Два гола «Реала» из трёх – на совести Ману. Благо выручили партнёры и «Бавария» прошла-таки в полуфинал. Где, кстати, к Нойеру тоже были вопросы.

Мануэль Нойер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ну а теперь – выводы. Нагельсман провалил чемпионат мира? Да. Даже если бы Германия прошла Парагвай – а для этого на самом деле были все возможности, – это не изменило бы общего впечатления. Команда играла плохо, точно не в силу своих футболистов. Нынешний состав даже со всеми его несовершенствами способен играть лучше, в этом нет сомнений.

При этом можно сказать, что Нагельсману не повезло с травмами. Карл и Гнабри не приехали, Мусиала лечился весь сезон и не набрал форму. Если бы хотя бы один из них был в ресурсе, было бы повеселее. А если бы все трое – тем более.

И последнее. У Германии есть серьёзные проблемы и помимо главного тренера. После вылета от Парагвая пошли разговоры, что Нагельсмана надо увольнять. Может быть, его действительно уволят. Но проблем с кадровым наполнением сборной это не решит. От увольнения Нагельсмана не появятся новые Кроос, Гюндоган, Клозе, Лам и Нойер. Чтобы повлиять на это, изменения нужны в других областях.