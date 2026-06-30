Монументальные вещи в плей-офф ЧМ-2026! Играют Франция, Англия, Бельгия, Мексика! LIVE дня

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Сегодня, 1 июля, состоятся четыре матча 1/16 финала ЧМ-2026. Франция сыграет со Швецией, Мексика встретится с Эквадором, Англия столкнётся с ДР Конго, а Бельгия будет противостоять Сенегалу.

Шикарная вывеска, достойная и полуфинала чемпионата мира. Французы – одни из фаворитов, шведы – команда, от которой точно не ждут прорыва. Наверняка у скандинавов был бы шансы и на следующих стадиях ЧМ, однако слишком быстро им попался по-настоящему топовый соперник. Французы вроде бы постоянно обыгрывают шведов, однако на большом турнире последний раз победили северяне – это было в группе на Евро-2012.

Мексика и Эквадор – звучит как пара для плей-офф Кубка Америки, а не чемпионата мира. Ведь именно на Копе команды частенько пересекались. Интересно, что именно в рамках официальных турниров эквадорцы выглядят предпочтительнее. А ведь это Мексика набрала девять очков на групповом этапе домашнего ЧМ.

Встреча, которая не должна преподнести сюрприз. Конголезцы не самые топовые в Африке, а англичане явно не настроены сенсационно вылетать на столь ранней стадии. Интересно, что команды прежде не встречались.

После вылета Германии и Нидерландов в провал Бельгии с Сенегалом не то чтобы не верится. Он просто очень даже возможен. Топ-сборная с проблемами против праймового финалиста (ну или победителя – тут смотря на чьей вы стороне) Кубка Африки. Да это само по себе неслабо интригует.