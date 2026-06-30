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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 1 июля 2026, Франция — Швеция, Англия — ДР Конго, Бельгия — Сенегал, Мексика

Монументальные вещи в плей-офф ЧМ-2026! Играют Франция, Англия, Бельгия, Мексика! LIVE дня
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Чемпионат мира по футболу — 2026, трансляция
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 июля, состоятся четыре матча 1/16 финала ЧМ-2026. Франция сыграет со Швецией, Мексика встретится с Эквадором, Англия столкнётся с ДР Конго, а Бельгия будет противостоять Сенегалу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 0
Швеция

Шикарная вывеска, достойная и полуфинала чемпионата мира. Французы – одни из фаворитов, шведы – команда, от которой точно не ждут прорыва. Наверняка у скандинавов был бы шансы и на следующих стадиях ЧМ, однако слишком быстро им попался по-настоящему топовый соперник. Французы вроде бы постоянно обыгрывают шведов, однако на большом турнире последний раз победили северяне – это было в группе на Евро-2012.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мексика и Эквадор – звучит как пара для плей-офф Кубка Америки, а не чемпионата мира. Ведь именно на Копе команды частенько пересекались. Интересно, что именно в рамках официальных турниров эквадорцы выглядят предпочтительнее. А ведь это Мексика набрала девять очков на групповом этапе домашнего ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча, которая не должна преподнести сюрприз. Конголезцы не самые топовые в Африке, а англичане явно не настроены сенсационно вылетать на столь ранней стадии. Интересно, что команды прежде не встречались.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После вылета Германии и Нидерландов в провал Бельгии с Сенегалом не то чтобы не верится. Он просто очень даже возможен. Топ-сборная с проблемами против праймового финалиста (ну или победителя – тут смотря на чьей вы стороне) Кубка Африки. Да это само по себе неслабо интригует.

Франция — Швеция: стартовые составы команд Как прошёл предыдущий день ЧМ
Live Константин Кринский

Матч начался!

Будет победа фаворита или очередная сенсация? Главное – без травм.

00:03 Константин Кринский

Франция — Швеция: стартовые составы команд

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Динь, Тчуамени, Рабьо, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Швеция: Сеттерстрём, Лагербильке, Линделёф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалль, Эланга, Дьёкереш, Исак.

00:02 Константин Кринский

Как прошёл предыдущий день ЧМ

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Новости. Футбол
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