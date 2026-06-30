Топ-события среды: Франция — Швеция, Англия — ДР Конго и Уимблдон

Лучший спорт 1 июля: Мексика — Эквадор и Бельгия — Сенегал на ЧМ-2026, а ещё матчи Медведева и Мирры Андреевой!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: Франция — Швеция, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: Франция без проблем шагнёт в 1/8 финала?

Сборная Франции — один из главных фаворитов чемпионата мира. От команды ждут минимум выхода в полуфинал. Так что Швецию французы обязаны проходить без труда. Тем более на групповом этапе скандинавы разгромно уступили Нидерландам (1:5). Франция же на порядок сильнее нидерландцев, поэтому должна уверенно разбираться со Швецией. Или ждём чудо уровня Германия – Парагвай?

⚽️ 4:00: Мексика — Эквадор, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: хозяйка ЧМ продолжит борьбу?

Сборная Мексики одержала три победы на групповом этапе ЧМ-2026. А теперь хозяевам турнира предстоит битва с Эквадором в 1/16 финала. Южноамериканцы с огромным трудом выползли в плей-офф, в решающем туре обыграв Германию. Однако эквадорцы способны выбить Мексику, пусть и оказались в следующем этапе с третьего места.

14:30*: Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, второй круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с перспективным испанцем?

Даниил Медведев успешно преодолел стартовый барьер Уимблдона-2026, справившись с чемпионом ТБШ — хорватом Марином Чиличем. Теперь за место в третьем круге россиянин померится силами с перспективным 21-летним испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель матча далее сразится с кем-то из пары Брэндон Накашима — Ян-Леннард Штруфф.

17:30*: Барбора Крейчикова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 5), Уимблдон, второй круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с двукратной чемпионкой ТБШ?

Мирра Андреева играет свой первый ТБШ в статусе чемпионки подобных соревнований. Во втором круге Уимблдона её соперницей будет теннисистка, на счету которой две подобные победы — чешка Барбора Крейчикова. Соперницы ранее уже играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянки. Она была сильнее на Уимблдоне-2023, в Пекине-2023 и в Нинбо-2024, а Барбора отличилась на Australian Open — 2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Катержина Синякова — Никола Бартунькова.

⚽️ 19:00: Англия — ДР Конго, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: один из фаворитов чемпионата мира одержит лёгкую победу?

Сборная Англии приехала на ЧМ-2026 за победой. И поход за первым за 60 лет кубком мира продолжится в 1/16 финала матчем с ДР Конго. Не самый трудный соперник для сборной, напичканной звёздами. Однако на групповом этапе англичане уже не смогли обыграть Гану. Поэтому нельзя исключать, что и конголезцы удивят команду Томаса Тухеля.

⚽️ 23:00: Бельгия — Сенегал, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: Сенегал высадит с турнира нестабильную Бельгию?

Сборная Бельгии вышла в плей-офф не без приключений. Всё решила только победа над скромной Новой Зеландией (5:1) в 3-м туре. Сенегал же оказался в 1/16 финала благодаря тому, что финишировал в топ-8 лучших команд с третьих мест. Это произошло из-за разгрома Ирака в 3-м туре (5:0). Да, сенегальцы провели слабый групповой этап. Но в плей-офф уровень состава позволяет выбить не самую мощную Бельгию.