Крутой вечер в плей-офф ЧМ-2026! Англия и Бельгия рубятся против африканских сборных! LIVE

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Сегодня, 1 июля, состоится несколько матчей 1/16 финала ЧМ-2026. В том числе свои игры проведут Англия и Бельгия. Они встретятся с ДР Конго и Сенегалом соответственно.

Англия и ДР Конго ранее не встречались. А это уже дополнительная интрига. Англичане – безусловные фавориты пары. Но конголезцев нельзя назвать однозначными аутсайдерами: на групповом этапе они сдержали Португалию (1:1). Британцы же уже поделили очки с Ганой (0:0) – то есть с африканцами некоторые проблемы у команды Томаса Тухеля есть.

Бельгия и Сенегал очень похожи на неудачников турнира. Первые со скрипом стартовали на ЧМ и своей игрой вообще не впечатлили. Вторые вообще вышли из группы с тремя очками, снеся Ирак (5:0). Можно ли назвать эту игру встречей слепого с глухим? Отчасти.