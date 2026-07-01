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Англия — ДР Конго: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 1 июля 2026

Крутой вечер в плей-офф ЧМ-2026! Англия и Бельгия рубятся против африканских сборных! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Англия и Бельгия против африканских сборных
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 июля, состоится несколько матчей 1/16 финала ЧМ-2026. В том числе свои игры проведут Англия и Бельгия. Они встретятся с ДР Конго и Сенегалом соответственно.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Англия и ДР Конго ранее не встречались. А это уже дополнительная интрига. Англичане – безусловные фавориты пары. Но конголезцев нельзя назвать однозначными аутсайдерами: на групповом этапе они сдержали Португалию (1:1). Британцы же уже поделили очки с Ганой (0:0) – то есть с африканцами некоторые проблемы у команды Томаса Тухеля есть.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бельгия и Сенегал очень похожи на неудачников турнира. Первые со скрипом стартовали на ЧМ и своей игрой вообще не впечатлили. Вторые вообще вышли из группы с тремя очками, снеся Ирак (5:0). Можно ли назвать эту игру встречей слепого с глухим? Отчасти.

Кто следующий сенсационно вылетит?
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