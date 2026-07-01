На ЧМ-2026 безумные налоги. Но у ФИФА схема — миллионы сдирают с американцев и футболистов

Губернаторы уже открыто критикуют соглашения с организацией за скрытый грабёж населения. А из игроков сильнее всех пострадает Роналду.

Международная федерация футбола зарабатывает миллиарды долларов на продаже медиаправ, билетов и спонсорских пакетов, уже более 100 лет сохраняя статус некоммерческой организации. Это традиционно позволяет федерации выбивать себе в местах проведения чемпионатов мира нулевую налоговую ставку и прочие преференции. На ЧМ-2026 в США организация защитила свою верхушку, однако оставила главных звёзд турнира абсолютно беззащитными перед Налоговой службой США (IRS). Этот орган отказался предоставить налоговый иммунитет 1248 футболистам из 48 сборных, а также тренерам, менеджерам и персоналу.

Под жёстокий фискальный пресс попали не только игроки, но и сами американские города-организаторы. Муниципалитеты Атланты, Майами или Нью-Джерси вынуждены брать все многомиллионные расходы на безопасность, логистику и инфраструктуру на себя. Местные бюджеты и простые налогоплательщики фактически спонсируют проведение турнира, поскольку ФИФА лишила города права привлекать собственных крупных спонсоров и забирает себе всю чистую выручку, оставляя штатам лишь долги и операционные затраты.

ФИФА получает огромные доходы, переложив расходы на принимающие турнир города

Для реализации этой фискальной схемы ФИФА отказалась от классических местных оргкомитетов, замкнув все финансовые потоки на собственную сеть американских дочерних компаний во главе с корпорацией FIFA (Americas), Inc. Заставив штаты подписать кабальные соглашения, футбольные чиновники выбили для своих юрлиц беспрецедентные налоговые каникулы. Например, структура FIFA Ticketing LLC собирает миллиардную выручку за билеты напрямую в обход касс американских арен, что позволяет полностью уводить эти транзакции от местных налогов с продаж.

Глава ФИФА Джанни Инфантино (справа) обезопасил свою организацию от налогообложения Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Аналогичным образом от налогообложения изолированы доходы компании On Location, подмявшей под себя VIP-ложи, и структуры FIFA Heritage, собирающей кэш с продаж мерча. В итоге создается циничный прецедент: карманные фирмы ФИФА оперируют в США миллиардами в режиме абсолютного налогового вакуума, пока принимающие города затягивают пояса.

Международная федерация забирает себе все доходы, а городам оставляет только расходы, из-за чего в их бюджетах образуются огромные дыры. И закрывать их местным властям приходится за счёт обычных людей – повышая налоги на такси, отели и розничную торговлю. Города пошли на эти убыточные условия из-за ультимативного шантажа ФИФА на стадии подачи заявок в 2018-2022 годах: мэрам предлагали либо принять типовой кабальный контракт, либо вылететь из списка участников (как, например, поступили в Чикаго).

Власти мегаполисов безропотно согласились на требования лоббистов, поверив в миф о «гигантском экономическом эффекте» от наплыва туристов, который якобы покроет любые затраты. Однако города жёстко просчитались. Пока ФИФА через свои американские «дочки» забирает себе 100% чистой коммерческой выручки, расходы штатов на безопасность и инфраструктуру выросли в разы. Юридическим подтверждением этого стали специальные законы, которые штаты экстренно штамповали в угоду ФИФА. Так, администрации Джорджии, Флориды и Миссури официально подписали акты, полностью освобождающие продажи билетов на матчи ЧМ-2026 от любых государственных и местных налогов.

Закрывать эти разрывы власти мегаполисов вынуждены ручным фискальным давлением на обычных граждан. К примеру, в Нью-Джерси вокруг стадиона экстренно подняли налог с продаж до 9,6%. «ФИФА не выделяет ни доллара на транспортные расходы, но забирает себе прибыль от парковок на стадионе MetLife, продавая места по $ 200. В итоге местному перевозчику NJ Transit приходится перевозить в четыре раза больше пассажиров, что обходится штату в $ 48 млн. Жители Нью-Джерси не должны расплачиваться за это, пока ФИФА загребает миллиарды прибыли», – негодует губернатор Мики Шеррилл.

Налоги не по паспорту, а по резидентству, грабительская ставка Калифорнии

Пока ФИФА пользуется беспрецедентными налоговыми каникулами, футболисты напрямую столкнутся со славящейся своей бескомпромиссностью и тотальным контролем Налоговой службой США (IRS). Её инспекторы официально классифицируют иностранных участников турнира как «нерезидентов-иностранцев», что накладывает на каждого спортсмена и тренера обязанность персонально заполнять налоговую декларацию по форме Form 1040-NR и раскрывать доходы.

На федеральном уровне IRS автоматически удерживает 30% налога ещё до выплаты денег на руки со всех доходов, полученных в стране, причём многое зависит от налоговой резиденции игрока. Чуть больше повезло футболистам, представляющим страны, у которых с США заключены межгосударственные договоры, исключающие двойное налогообложение. Из 48 сборных такая привилегия есть у 18 участников – в этот узкий пул входят преимущественно богатые европейские футбольные ассоциации (Англия, Франция, Германия, Испания), а также две другие страны-хозяйки турнира (Канада и Мексика) плюс Австралия, Египет, Марокко и ЮАР и некоторые другие страны.

Килиан Мбаппе заплатит налоги на ЧМ-2026 как резидент Испании Фото: FIFA via Getty Images

Важно учитывать, что при расчёте налогов иностранных спортсменов IRS опирается на статус налогового резидента, а не на паспортное гражданство. Поскольку межгосударственные соглашения работают для тех, кто постоянно платит налоги в конкретной юрисдикции, налоговый статус игрока на ЧМ-2026 будет определяться страной его футбольного клуба. Наиболее показательный пример – лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе. Он живёт и получает зарплату в Мадриде, а значит, является налоговым резидентом Испании. Соответственно, на время турнира фискальные органы США будут применять к нему условия американо-испанского, а не американо-французского соглашения.

В куда более жёсткую ловушку попадут футболисты, выступающие за пределами Европы, и здесь больше всех пострадает Криштиану Роналду. Поскольку легендарный португалец получает свою астрономическую зарплату в «Аль-Насре», он юридически привязан к налоговой системе Саудовской Аравии. Проблема в том, что у этой страны, как и у Бразилии с Аргентиной, соглашения с США нет.

И это лишь базовая часть всего налогового кошмара, ожидающего игроков. К федеральным взысканиям неизбежно плюсуются сборы штатов, из-за чего финальная сумма чистых выплат игрокам будет полностью зависеть от географии распределения матчей. Многое зависит от штата, в котором команды проводят свои игры. Если в Техасе (Даллас и Хьюстон) или Флориде (Майами) подоходный налог штата официально равен 0%, то игры в других локациях существенно скажутся на доходах футболистов.

Абсолютным лидером по уровню финансового прессинга является Калифорния (Лос-Анджелес, Сан-Франциско), удерживающая рекордные 13,3% со всех турнирных бонусов и пропорциональной части спонсорских денег. Чуть меньший, но не менее болезненный удар ждёт участников матчей в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф» – 10,75%. Специальный «миллионерский» сюрприз преподнёс игрокам и штат Массачусетс (Бостон). Местный парламент утвердил дополнительный налог на роскошь, который поднял планку изъятия для высокооплачиваемых спортсменов до 9%.

В Атланте (штат Джорджия) ставка зафиксирована на уровне 4,99%. В выигрышном положении на этом фоне остались лишь те, кого календарь забросит в Сиэтл (штат Вашингтон). Местные власти одобрили введение нового налога на приезжих спортсменов, но закон официально вступит в силу только в 2028 году, что сохранило для участников ЧМ-2026 нулевую региональную ставку.

Налог на спортсменов в каждом штате затронет и клубные контракты игроков

Столь резкий контраст в правилах штатов объясняется уникальным американским фискальным инструментом, который в США официально называют Jock Tax (буквально – «налог на спортсменов»). Исторически этот сбор придумали для того, чтобы заезжие суперзвёзды НБА, НХЛ или НФЛ платили налоги в тех регионах, куда они приезжают на гостевые матчи (за время нахождения). Также ещё негласно в Штатах эту меру называют «налогом Майкла Джордана». В 1991 году его «Чикаго Буллз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале НБА. Власти штата Калифорния решили ударить по карману победителей и выставили «быкам» счёт по местному подоходному налогу за дни, проведённые на паркете в Лос-Анджелесе.

С Криштиану Роналду американская налоговая удержит больше всех Фото: Alex Slitz/Getty Images

В ответ Иллинойс (родной штат «Буллз») принял зеркальный закон, и вскоре Jock Tax переняли почти все штаты, где были свои профессиональные команды, превратив точечную финансовую месть в агрессивную практику. На ЧМ-2026 под этот исторический каток американского фискального эгоизма автоматически попадут все участники турнира. Примечательно, что механика расчёта Jock Tax таит в себе главный сюрприз: региональные ведомства рассчитывают его не с турнирных бонусов ФИФА или суточных от национальных федераций, а с совокупного годового дохода футболиста в его клубе.

Логика Налоговой службы США заключается в том, что топ-атлеты получают фиксированную зарплату в «Барселоне», «ПСЖ» или «Челси» круглый год за выполнение всех профессиональных обязанностей, включая поддержание формы и участие в международных матчах. Расчёт строится по стандартной американской формуле: условный футбольный сезон топ-атлета включает в себя примерно 240 рабочих дней. На проведение одной стартовой игры группового этапа, с учётом предматчевых тренировок и медиаактивностей, у условного Мбаппе уходит три рабочих дня. Разделив годовой контракт француза на общую продолжительность сезона, налоговые органы определяют долю дохода, которую он сгенерировал в конкретном регионе.

«Килиан зарабатывает в «Реале» порядка $ 70 млн в год. На групповом этапе Франция первый матч провела в Нью-Джерси. Если форвард проведёт три рабочих дня в Нью-Джерси из 240, то штат обложит его налогом, составляющих 3/240 от его зарплаты – то есть примерно $ 875 000 – по максимальной ставке 10,75%. В результате налоговый счёт штата Нью-Джерси за этот единственный матч Мбаппе пополнится приблизительно на $ 94 000, – объяснил Натан Голдман, профессор налогового права в университете штата Северная Каролина. – Теперь рассмотрим кейс зарабатывающего $ 230 млн в год в «Аль-Насре» Роналду, который свой стартовый матч на турнире провёл в Техасе. Если применить те же расчёты по рабочим дням, из зарплаты португальца могли бы вычесть примерно $ 2,9 млн. Но по факту он ничего не потеряет, поскольку у этого штата нулевая налоговая ставка».

Правда, на федеральном уровне IRS в любом случае автоматически удержит с этих денег стандартные 30% ещё до выплаты на руки.

Другие принимающие ЧМ-2026 страны – Канада и Мексика – применили схожую практику: ФИФА и ассоциации, в отличие от футболистов, освобождены от налогов. Мексика списывает либо фиксированные 25% с валового дохода, либо до 35% с чистой прибыли при самостоятельном декларировании. Игроки на канадской земле юридически признаны временно работающими нерезидентами, из-за чего их доходы подпадают под стандартное 15-процентное удержание.