«Все диктаторы должны увидеть, как футбол объединяет людей». Приехал на 17-й ЧМ в 88 лет!

Хартмут Шерцер – легендарный немецкий журналист. Этот чемпионат мира стал для него 17-м в карьере. Он приехал в США, несмотря на то что ему уже 88 лет. А перед матчем Эквадор – Германия на стадионе «Метлайф» представители ФИФА вручили ему награду – мини-копию Кубка мира – и сказали, что теперь он тоже чемпион мира.

Шерцер ответил на несколько наших вопросов.

Хартмут Шерцер получил мини-копию Кубка мира от ФИФА Фото: «Чемпионат»

– После стольких чемпионатов мира вы нашли для себя ответ, почему на каждом турнире столько разговоров про организацию?

– Чемпионаты мира и Олимпиады – великие события. Перед началом всегда идут споры: тут проблема, там проблема. А потом стартуют игры – и выясняется, что всё отлично.

– Получается, это для вас не первый чемпионат мира в США. Могли бы сравнить его с тем, что был в 1994-м?

– На самом деле, впечатления всегда схожи. Это радость от того, что ты смотришь матчи, общаешься с болельщиками и коллегами вроде него (Шерцер приобнял журналиста из Гондураса, который стоял рядом. – Прим. «Чемпионата»). Я же помню тебя. Ты в Катаре сидел в первом ряду, верно? Ну вот.

Хартмут Шерцер с коллегой из Гондураса Фото: «Чемпионат»

– Чем вам запомнился ваш первый чемпионат мира?

– В 1962-м было тяжело добраться до Чили. Перелёт из Франкфурта до Сантьяго стоил столько, что на эти деньги можно было купить «Фольксваген». Можете такое представить?

– С трудом. И как же вы добрались?

– С немецкой сборной. Сидел прямо рядом с футболистами. Это ещё был такой перелёт… Пилот подписал для нас большой документ, что мы официально пересекли экватор в такой-то день. Когда подлетали к Сантьяго, то три раза облетели вокруг Аконкагуа – самой высокой горы в Андах. Для нас всех это был ещё и туристический перелёт. Такое навсегда останется в памяти. Тогда частные перевозки только-только формировались.

– Вы застали времена Пеле и Диего Марадоны. Каково это?

– Невероятный опыт. Всегда с энтузиазмом вспоминаю те времена. Меня ещё постоянно спрашивают, кто впечатлил больше – Пеле или Марадона.

– И кто же?

– Меня – Пеле. И самый запоминающийся турнир – ЧМ-1970 в Мексике, когда победила Бразилия.

Пеле после победы в финале ЧМ-1970 Фото: 4Imagens/Getty Images

– Почему именно он?

– Из-за атмосферы. Мексиканцы были великолепны. Я жил в Леоне, где свои матчи проводила сборная Германии. Команда базировалась в роскошном отеле с кортами для гольфа, и журналистам позволялось везде находиться.

– Что удалось увидеть?

– В 1/4 финала наша сборная выбила англичан – 3:2 в дополнительное время. После этого в отеле немецкие футболисты подхватили главного тренера Хельмута Шёна и бросили в бассейн. Обстановка была непринуждённой.

Травма Франца Беккенбауэра Фото: picture alliance via Getty Images

– Что ещё запомнилось с того ЧМ-1970?

– «Матч века» между Италией и Германией. В Мехико на стадионе «Ацтека» до сих пор висит табличка в память о той игре. Немцы тогда сравняли счёт на 90+2-й минуте – 1:1, а в дополнительное время случилось абсолютное безумие с пятью голами. Беккенбауэр вывихнул ключицу, но остался на поле, потому что все замены были использованы. Тогда по правилам их было всего по две у каждой команды. Сборная Германии сначала вышла вперёд – 2:1, затем уступала – 2:3, на 110-й минуте сравняла – 3:3, а затем итальянцы забили победный. Для меня это был самый волнительный матч.

– Вы попали и на знаменитый финал ЧМ-1966, когда засчитали скандальный гол англичан в ворота Германии.

– Да, но мы тогда не могли ничего разглядеть. До сих пор идут споры насчёт этого гола. Знаю, что в Баку у стадиона до сих пор стоит огромный памятник советскому судье Тофику Бахрамову – он стал настолько известным из-за того решения в пользу англичан.

– А как вам современная сборная Германии?

– Последние годы немецкая команда не была фаворитом чемпионатов мира, но сейчас вполне себе один из претендентов на победу. Мне понравился боевой дух в матче с ивуарийцами. Пришлось отыгрываться, и сборная Германии это сделала. Думаю, есть шанс на титул (разговор состоялся до вылета сборной Германии от Парагвая в 1/16 финала. – Прим. «Чемпионата»)

– Вы побывали на стольких чемпионатах мира. Что такое событие даёт людям?

– Чемпионаты мира объединяют людей. И это не слоган, так происходит на самом деле. Политики со всего мира, все эти диктаторы должны увидеть футбольные матчи. Увидеть, как игра объединяет людей со всего света. Болельщики собираются с разных концов планеты и вместе переживают матчи. Они знакомятся и дружат между собой. Это фантастика. И именно этим футбол замечателен.