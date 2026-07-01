Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира по футболу – 2026: рекорды, журналист посетил 17-й ЧМ, Хармут Шерцер, интервью о Марадоне, Пеле, Бахрамове, США

«Все диктаторы должны увидеть, как футбол объединяет людей». Приехал на 17-й ЧМ в 88 лет!
Григорий Телингатер
Интервью с Хартмутом Шерцером
Комментарии
Хартмут Шерцер видел и «матч века», и скандальный гол англичан. Журналист, которому точно завидуют.

Хартмут Шерцер – легендарный немецкий журналист. Этот чемпионат мира стал для него 17-м в карьере. Он приехал в США, несмотря на то что ему уже 88 лет. А перед матчем Эквадор – Германия на стадионе «Метлайф» представители ФИФА вручили ему награду – мини-копию Кубка мира – и сказали, что теперь он тоже чемпион мира.

Шерцер ответил на несколько наших вопросов.

Хартмут Шерцер получил мини-копию Кубка мира от ФИФА

Хартмут Шерцер получил мини-копию Кубка мира от ФИФА

Фото: «Чемпионат»

– После стольких чемпионатов мира вы нашли для себя ответ, почему на каждом турнире столько разговоров про организацию?
– Чемпионаты мира и Олимпиады – великие события. Перед началом всегда идут споры: тут проблема, там проблема. А потом стартуют игры – и выясняется, что всё отлично.

– Получается, это для вас не первый чемпионат мира в США. Могли бы сравнить его с тем, что был в 1994-м?
– На самом деле, впечатления всегда схожи. Это радость от того, что ты смотришь матчи, общаешься с болельщиками и коллегами вроде него (Шерцер приобнял журналиста из Гондураса, который стоял рядом. – Прим. «Чемпионата»). Я же помню тебя. Ты в Катаре сидел в первом ряду, верно? Ну вот.

Хартмут Шерцер с коллегой из Гондураса

Хартмут Шерцер с коллегой из Гондураса

Фото: «Чемпионат»

– Чем вам запомнился ваш первый чемпионат мира?
– В 1962-м было тяжело добраться до Чили. Перелёт из Франкфурта до Сантьяго стоил столько, что на эти деньги можно было купить «Фольксваген». Можете такое представить?

– С трудом. И как же вы добрались?
– С немецкой сборной. Сидел прямо рядом с футболистами. Это ещё был такой перелёт… Пилот подписал для нас большой документ, что мы официально пересекли экватор в такой-то день. Когда подлетали к Сантьяго, то три раза облетели вокруг Аконкагуа – самой высокой горы в Андах. Для нас всех это был ещё и туристический перелёт. Такое навсегда останется в памяти. Тогда частные перевозки только-только формировались.

– Вы застали времена Пеле и Диего Марадоны. Каково это?
– Невероятный опыт. Всегда с энтузиазмом вспоминаю те времена. Меня ещё постоянно спрашивают, кто впечатлил больше – Пеле или Марадона.

– И кто же?
– Меня – Пеле. И самый запоминающийся турнир – ЧМ-1970 в Мексике, когда победила Бразилия.

Пеле после победы в финале ЧМ-1970

Пеле после победы в финале ЧМ-1970

Фото: 4Imagens/Getty Images

– Почему именно он?
– Из-за атмосферы. Мексиканцы были великолепны. Я жил в Леоне, где свои матчи проводила сборная Германии. Команда базировалась в роскошном отеле с кортами для гольфа, и журналистам позволялось везде находиться.

– Что удалось увидеть?
– В 1/4 финала наша сборная выбила англичан – 3:2 в дополнительное время. После этого в отеле немецкие футболисты подхватили главного тренера Хельмута Шёна и бросили в бассейн. Обстановка была непринуждённой.

Травма Франца Беккенбауэра

Травма Франца Беккенбауэра

Фото: picture alliance via Getty Images

– Что ещё запомнилось с того ЧМ-1970?
– «Матч века» между Италией и Германией. В Мехико на стадионе «Ацтека» до сих пор висит табличка в память о той игре. Немцы тогда сравняли счёт на 90+2-й минуте – 1:1, а в дополнительное время случилось абсолютное безумие с пятью голами. Беккенбауэр вывихнул ключицу, но остался на поле, потому что все замены были использованы. Тогда по правилам их было всего по две у каждой команды. Сборная Германии сначала вышла вперёд – 2:1, затем уступала – 2:3, на 110-й минуте сравняла – 3:3, а затем итальянцы забили победный. Для меня это был самый волнительный матч.

– Вы попали и на знаменитый финал ЧМ-1966, когда засчитали скандальный гол англичан в ворота Германии.
– Да, но мы тогда не могли ничего разглядеть. До сих пор идут споры насчёт этого гола. Знаю, что в Баку у стадиона до сих пор стоит огромный памятник советскому судье Тофику Бахрамову – он стал настолько известным из-за того решения в пользу англичан.

Подробности:
«Папа упомянул Сталинград». Как судья из СССР Бахрамов помог Англии выиграть Кубок мира
«Папа упомянул Сталинград». Как судья из СССР Бахрамов помог Англии выиграть Кубок мира

– А как вам современная сборная Германии?
– Последние годы немецкая команда не была фаворитом чемпионатов мира, но сейчас вполне себе один из претендентов на победу. Мне понравился боевой дух в матче с ивуарийцами. Пришлось отыгрываться, и сборная Германии это сделала. Думаю, есть шанс на титул (разговор состоялся до вылета сборной Германии от Парагвая в 1/16 финала. – Прим. «Чемпионата»)

– Вы побывали на стольких чемпионатах мира. Что такое событие даёт людям?
– Чемпионаты мира объединяют людей. И это не слоган, так происходит на самом деле. Политики со всего мира, все эти диктаторы должны увидеть футбольные матчи. Увидеть, как игра объединяет людей со всего света. Болельщики собираются с разных концов планеты и вместе переживают матчи. Они знакомятся и дружат между собой. Это фантастика. И именно этим футбол замечателен.

Календарь ЧМ. Какие ещё матчи смотрим в 1/16 финала?
Пары плей-офф ЧМ. Кто на кого выходит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android