Диалло из «МЮ» тоже был хорош — скандинавов от дополнительного времени спас сейв после удара в девятку со штрафного!

Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу

Сборная Норвегии одолела Кот-д’Ивуар в 1/16 финала чемпионата мира благодаря победному голу Холанда и вышла в следующий раунд плей-офф, где 5 июля сыграет с Бразилией.

В стартовые пять минут сборная Кот-д’Ивуара выглядела робкой, неуверенной. Африканская команда отдала норвежцам мяч и территорию, футболисты нервничали. Настолько впечатлены были выигрышем команды Столе Сольбаккена у победителя Кубка Африки (пусть трофей и отдали марокканцам) Сенегала? Уже в одной из первых атак скандинавов защитники ивуарийцев дали свободу Холанду в собственной штрафной – бомбардир «Манчестер Сити» бил головой, но попал в соперника.

Однако затем команда Эмерса Фаэ пришла в себя, выравняла игру и улучшила владение. Опасных моментов никто не создавал – мяч застревал между двумя третями поля. Тем не менее перед паузой на водопой у сборной Кот-д’Ивуара было уже больше проникновений в штрафную, чем у норвежцев. Одно из них завершилось первым по-настоящему опасным моментом в середине тайма. Левый защитник Конан, превращавшийся в варвара, когда в его владения заходил Сёрлот (игрок скромного «Жил Висенте» успешно противостоял форварду/вингеру «Атлетико»), пролез на ударную позицию и пытался забить в ближний нижний угол. Попал в сетку с внешней стороны.

Норвежцы вернули себе инициативу только перед перерывом. Ещё пару раз выводили на удар Холанда (ивуарийцы кое-как накрывали Эрлинга), а на 39-й минуте открыли счёт. Команда Сольбаккена организовала отличную атаку и растянула оборону ивуарийцев. Дриблёр Нуса остался слева против Пепе, который не сумел заблокировать удар вингера «РБ Лейпциг». Получился очень красивый гол! Нуса технично закрутил мяч в дальний верхний угол – без шансов для голкипера «Ризеспора» Фофана.

Голевой удар Нусы Фото: Alex Slitz/Getty Images

После перерыва сборная Кот-д’Ивуара атаковала с акцентом на фланги. Её звезда Диоманд, как обычно, был заметен, однако всё же не разрывал так, как, например, в матче с Эквадором, когда превратил Инкапье из «Арсенала» в защитника низшей лиги. Ивуарийцы зарабатывали угловые – более десятка за час игры. Тем не менее сборная Норвегии, одна из самых рослых на турнире, не боялась стандартов и спокойно отбивалась. Сами скандинавы рассчитывали на контрвыпады – выманивали на прессинг команду Фаэ, которой ничего и не оставалось, кроме как рисковать и раскрываться.

Если бы в середине второго тайма сборная Норвегии забила ещё один гол, это, скорее всего, закончило бы игру. Команда Сольбаккена собственный угловой разыграла здорово: Хеггем бил по воротам, но попал в стоявшего на линии защитника. Ивуарийцы отскочили, а на 74-й минуте отыгрались. Свежий вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло сотворил не менее красивый гол, чем Нуса. Вскрыл левый полуфланг обороны норвежцев при помощи стенки с Инао Улаи, ушёл в штрафной от Мёллера Вольфе с Берге и отправил мяч в сетку.

Пропустив, норвежцы заиграли по-другому – атаковали уже бо́льшими силами. Сольбаккен поменял почти всех фланговых футболистов. И на 86-й минуте забил Холанд – своим первым ударом в этой половине встречи! Бобб, вышедший на правый край вместо Сёрлота, отыскал проникающей передачей в штрафной ивуарийцев Берга, а хавбек «Будё-Глимт» покатил на пустые ворота форварду «Манчестер Сити». Это был один из самых простых, но важных голов в карьере Эрлинга. Хотя удар у него толком и не получился (неужели Холанд пытался обработать мяч в такой позиции?)

В компенсированное время сборная Кот-д’Ивуара соорудила сумасшедший момент в одной из последних атак. Диалло зарядил из-за штрафной под перекладину – Нюланд совершил просто феноменальный сейв. Это ярчайшее «спасение» от 35-летнего голкипера, чьё место, между прочим, мог занять на ЧМ-2026 Хайкин, вывело Норвегию в 1/8 финала.