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Франция — Швеция — 3:0 — обзор матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, голы: Мбаппе – дубль, Баркола, статистика, 1 июля 2026 года

Мбаппе догнал Месси! Франция на ЧМ разобрала Швецию на молекулы, но забила преступно мало
Анатолий Романов
Франция обыграла Швецию
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Дешам даже поклонился Килиану при замене. Однако Олисе сыграл не менее гениально.

Сборная Франции продолжает поражать своей результативностью на ЧМ-2026 – в каждом матче забивает не менее трёх голов! В 1/16 финала французы разгромили шведов, причём по игре должны были побеждать ещё крупнее. В следующем раунде плей-офф команда Дидье Дешама сыграет 5 июля с Парагваем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

Впрочем, сегодня Франция не спешила включать максимальные скорости со старта игры на жаре. Попыталась взять команду Грэма Поттера голыми руками. Швеция, в отличие от первых матчей на турнире, защищалась не с тремя центральными защитниками, а по схеме 4-4-2 – на флангах полузащиты у неё действовали быстроногий Энтони Эланга и Эллиот Страуд. Хавбек сенсационного «Мьельбю» по ситуации мог опускаться пятым в линию обороны. Скандинавы перекрыли центр, а впереди, как всегда, надеялись на дуэт топ-форвардов Викто Дьёкереш – Александер Исак. В дебюте матча Дьёкереш зацепился за длинный мяч в борьбе со своим одноклубником Вильямом Салиба и покатил под удар Исаку. Швеция показала, что готова драться и кусать фаворита ЧМ-2026.

Только на исходе четверти часа сборная Франции впервые пробила по воротам Якоба Сеттерстрёма. Люка Динь зарядил издали после стандарта. Вскоре похожий удар нанёс Килиан Мбаппе – лишь размял, если не сказать развлёк, голкипера «Дерби». Этими эпизодами команда Дидье Дешама начала мощный отрезок, в ходе которого создала первый голевой момент (Брэдли Баркола выдал сумасшедший проход, но послал мяч выше цели) и заставила шуметь трибуны после гола Мбаппе из офсайда. Килиан мастерски реализовал выход один на один, вот только действительно чуть-чуть залез в положение вне игры.

Килиан Мбаппе Подробнее

После паузы на водопой французы стали атаковать ещё страшнее для шведов. И какие шансы тратили! Просто пир щедрости. Сначала Жюль Кунде нашёл передачей свободного Мбаппе, который открылся левее центра в штрафной, однако Килиан не попал в незащищённый нижний угол – угодил в стойку. Затем штанга ворот Сеттерстрёма отняла красивейший гол у Майкла Олисе, бившего через себя. Усман Дембеле добивал и отправил мяч мимо цели. В итоге сборная Франции набрала 15 ударов за тайм. А перед перерывом всё-таки дожала команду Поттера. Олисе с Дембеле быстро разыграли угловой, и Мбаппе в штрафной раскачал Дьёкереша, забил свой пятый гол на чемпионате мира и побежал к скамейке, чтобы обнять Дешама.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам

Фото: Getty Images

Второй тайм французы начали со спокойного контроля мяча на чужой половине. Шведы выжидали. Но как только команда Дешама получила возможность атаковать на пространстве, сразу сделала счёт 2:0. Густаф Лагербильке обрезался в центре поля, и Олисе в переходной фазе вывел Баркола один на один с Сеттерстрёмом. Причём пасом между ног тому же Лагербильке! Дважды остался в дураках защитник «Браги». Баркола безупречно реализовал момент, а Олисе стал автором четвёртой голевой передачи на ЧМ-2026 и догнал лучшего ассистента турнира бразильца Бруно Гимарайнса.

Брэдли Баркола Подробнее

Сборная Швеции после перерыва не тревожила Мика Меньяна. Её высококлассных нападающих не кормили мячами. Когда судья объявил о второй за матч паузе на водопой, в статистике Исака было только три касания в чужой штрафной, а у Дьёкереша – и вовсе ни одного. Франция же продолжала разрывать. Олисе не реализовал выход один на один (великолепный сейв сделал Сеттерстрём), но на 74-й минуте стал лидером гонке ассистентов. Мбаппе нырнул за спину Даниэлю Свенссону в левом полуфланге – и хавбек «Баварии» вырезал проникающий пас. Форвард «Реала» решил эпизод парой касаний и сравнялся, в свою очередь, с Лионелем Месси в гонке лучших бомбардиров турнира. Было подозрение на офсайд, однако оказалось, что на сей раз Килиан не попал в ловушку.

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Всё стало понятно и болельщикам, и Поттеру, и Дешаму. Тренер французской сборной даже заменил Мбаппе с Олисе за 10 минут до конца и с улыбкой поклонился Килиану. Лишь на 88-й минуте хороший шанс забить выпал Дьёкерешу, но форвард «Арсенала» ушёл с поля без гола. Меньян не заснул без работы – потащил удар звезды скандинавов. В итоге Франция в три с лишним раза перебила Швецию (удары – 25:8, в створ – 12:3) и наиграла на 3,17 по xG против 0,67 у соперника. Очень убедительная победа.

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