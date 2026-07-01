Мексика взломала этот ЧМ. Теперь есть первый успех в плей-офф — снова без пропущенных!

Знаете единственное преимущество от грозы и грома на ЧМ-2026? Зрители матча Мексики и Эквадора подумали, что это отсутствие перерывов на водопой. Ещё за час до начала матча на стадионе «Ацтека» между Мексикой и Эквадором было понятно: вовремя они не начнут. К моменту, когда должен был прозвучать стартовый свисток, болельщиков эвакуировали с трибун. Гроза и молнии летали недалеко от арены, у некоторых вообще возникли опасения, что матч может не состояться. Но повезло – всё довольно быстро успокоилось. Через полчаса команды уже появились в зоне разминки. А через час с небольшим судья дал стартовый свисток. Параллельно появился титр, что «водной паузы» не будет. То есть задержка выглядела не так уж и катастрофично.

Что мы поняли о сборной Мексике на групповом этапе? Эти парни готовы удивлять. Даже в контексте собственной игры. В трёх матчах команда Хавьера Агирре выглядела достаточно дисциплинированно для того, чтобы выйти в плей-офф с тремя победами и, что главное, без пропущенных голов. Причём дали сыграть даже легенде Гильермо Очоа. Вместе с ними ноль в графе пропущенных был у Испании. Однако казалось, что в плей-офф всё быстро изменится. Ведь достался Эквадор – сборная, которой очень не везло. Странным образом уступить Кот-д’Ивуару, потом не забить Кюрасао, в самом начале матче пропустить от Германии. Но эквадорцы всё-таки собрались, сделали камбэк и на радость многим нейтральным болельщикам доковыляли до плей-офф. Ведь играли и правда интересно – такую команду не хотелось быстро потерять.

Плюс Эквадор точно не удивить климатическими условиями. Они 27 раз встречались с Мексикой, были привычны к высокогорью, однако сюжет стартовых минут едва ли многими предсказывался. Мексиканцы забрали мяч под контроль и без сопротивления стали доминировать. Словно заранее значительно превосходили соперника в классе. Открывать счёт хозяева могли на 8-й минуте, но после навеса Луиса Ромо Рауль Хименес умудрился не попасть по воротам из выгодной позиции. Эквадорцы, как наказанный ребёнок, первые 15 минут не поднимали головы и не выходили со своей половины поля. Только потом более-менее пришли в себя, правда, счёт уже мог быть 2:0 – красивый удар пролетел совсем рядом с воротами.

На 22-й минуте счёт наконец-то был открыт: Хулиан Киньонес забил третий мяч на турнире. Рывок он начал ещё со своей половины поля, получив мяч от Роберто Альварадо. Добежал до штрафной, не стал ничего выдумывать – бахнул в ближний угол. А сразу после судья неожиданно увёл команды на водопой, хотя организаторы анонсировали их отмену. Но рекламные контракты, видимо, дороже любых решений.

Прошло примерно пять минут, как мексиканцы забили второй: Хоэль Ордоньес ошибся на ровном месте, Киньонес не стал жадничать и отпасовал на Хименеса. Ветеран оказался безжалостен – 47-й гол для 35-летней легенды. Казалось, дело сделано. Учитывая совсем блеклую игру соперника: на 40-й минуте эквадорцы нанесли единственный удар в створ в первом тайме, это Джон Йебоа крутил в дальнюю девятку, но вратарь не уснул.

Рауль Хименес празднует гол в ворота Эквадора Фото: Luis Cano/Jam Media/Getty Images

В перерыве Себастьян Беккасесе сделал две замены в надежде что-то изменить. Но ход матча всё равно оставался под контролем мексиканцев. Они уже были не так агрессивны впереди, но всё равно перекрывали все атакующие мотивы соперника. По сути, устроили мастер-класс по тому, как грамотно засушить результат. Где-то уходили в контроль, где-то брали паузы и сбивали темп заменами. При этом к середине тайма Эквадор стал больше владеть мячом. Но это никак не выливалось в моменты.

На 62-й минуте Сесар Монтес мог закончить игру, но вратарь сделал суперспасение после его удара головой. Сразу после этого шанс был у Васкеса, но мексиканцам снова чуть не повезло. А через десять минут выдохнули уже хозяева – шанс тайма упустил Кевин Родригес, который проталкивал мяч мимо вратаря, но чуть не попал в створ. За пять минут до конца матча трибуны стали петь, празднуя победу. И они не ошиблись. Уже в добавленное время Пьеро Инкапье решил уйти с поля пораньше, когда сказал что-то сопернику, закрыв рот рукой. Понятное удаление после просмотра у монитора.

Мексика вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Англия – ДР Конго. В этом достижении нет ничего удивительно – с 1994-го по 2018-й сборная всегда играла на этой стадии, пусть и быстро вылетала. В четвертьфинале их не было с 1986 года.

А Эквадор едет домой. Учитывая их нестабильность — вполне заслуженно.