Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Мексика — Эквадор — 2:0, обзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2016, голы Киньонеса и Хименеса, 1 июля 2026

Мексика взломала этот ЧМ. Теперь есть первый успех в плей-офф — снова без пропущенных!
Дмитрий Зимин
Мексика — Эквадор — 2:0
Комментарии
Решили основные вопросы уже в первом тайме, а забил даже Хименес!

Знаете единственное преимущество от грозы и грома на ЧМ-2026? Зрители матча Мексики и Эквадора подумали, что это отсутствие перерывов на водопой. Ещё за час до начала матча на стадионе «Ацтека» между Мексикой и Эквадором было понятно: вовремя они не начнут. К моменту, когда должен был прозвучать стартовый свисток, болельщиков эвакуировали с трибун. Гроза и молнии летали недалеко от арены, у некоторых вообще возникли опасения, что матч может не состояться. Но повезло – всё довольно быстро успокоилось. Через полчаса команды уже появились в зоне разминки. А через час с небольшим судья дал стартовый свисток. Параллельно появился титр, что «водной паузы» не будет. То есть задержка выглядела не так уж и катастрофично.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

Что мы поняли о сборной Мексике на групповом этапе? Эти парни готовы удивлять. Даже в контексте собственной игры. В трёх матчах команда Хавьера Агирре выглядела достаточно дисциплинированно для того, чтобы выйти в плей-офф с тремя победами и, что главное, без пропущенных голов. Причём дали сыграть даже легенде Гильермо Очоа. Вместе с ними ноль в графе пропущенных был у Испании. Однако казалось, что в плей-офф всё быстро изменится. Ведь достался Эквадор – сборная, которой очень не везло. Странным образом уступить Кот-д’Ивуару, потом не забить Кюрасао, в самом начале матче пропустить от Германии. Но эквадорцы всё-таки собрались, сделали камбэк и на радость многим нейтральным болельщикам доковыляли до плей-офф. Ведь играли и правда интересно – такую команду не хотелось быстро потерять.

Плюс Эквадор точно не удивить климатическими условиями. Они 27 раз встречались с Мексикой, были привычны к высокогорью, однако сюжет стартовых минут едва ли многими предсказывался. Мексиканцы забрали мяч под контроль и без сопротивления стали доминировать. Словно заранее значительно превосходили соперника в классе. Открывать счёт хозяева могли на 8-й минуте, но после навеса Луиса Ромо Рауль Хименес умудрился не попасть по воротам из выгодной позиции. Эквадорцы, как наказанный ребёнок, первые 15 минут не поднимали головы и не выходили со своей половины поля. Только потом более-менее пришли в себя, правда, счёт уже мог быть 2:0 – красивый удар пролетел совсем рядом с воротами.

Как Франция и Норвегия прошли в 1/8 финала:
Мбаппе догнал Месси! Франция на ЧМ разобрала Швецию на молекулы, но забила преступно мало Мбаппе догнал Месси! Франция на ЧМ разобрала Швецию на молекулы, но забила преступно мало
Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу

На 22-й минуте счёт наконец-то был открыт: Хулиан Киньонес забил третий мяч на турнире. Рывок он начал ещё со своей половины поля, получив мяч от Роберто Альварадо. Добежал до штрафной, не стал ничего выдумывать – бахнул в ближний угол. А сразу после судья неожиданно увёл команды на водопой, хотя организаторы анонсировали их отмену. Но рекламные контракты, видимо, дороже любых решений.

Прошло примерно пять минут, как мексиканцы забили второй: Хоэль Ордоньес ошибся на ровном месте, Киньонес не стал жадничать и отпасовал на Хименеса. Ветеран оказался безжалостен – 47-й гол для 35-летней легенды. Казалось, дело сделано. Учитывая совсем блеклую игру соперника: на 40-й минуте эквадорцы нанесли единственный удар в створ в первом тайме, это Джон Йебоа крутил в дальнюю девятку, но вратарь не уснул.

Рауль Хименес празднует гол в ворота Эквадора

Рауль Хименес празднует гол в ворота Эквадора

Фото: Luis Cano/Jam Media/Getty Images

В перерыве Себастьян Беккасесе сделал две замены в надежде что-то изменить. Но ход матча всё равно оставался под контролем мексиканцев. Они уже были не так агрессивны впереди, но всё равно перекрывали все атакующие мотивы соперника. По сути, устроили мастер-класс по тому, как грамотно засушить результат. Где-то уходили в контроль, где-то брали паузы и сбивали темп заменами. При этом к середине тайма Эквадор стал больше владеть мячом. Но это никак не выливалось в моменты.

На 62-й минуте Сесар Монтес мог закончить игру, но вратарь сделал суперспасение после его удара головой. Сразу после этого шанс был у Васкеса, но мексиканцам снова чуть не повезло. А через десять минут выдохнули уже хозяева – шанс тайма упустил Кевин Родригес, который проталкивал мяч мимо вратаря, но чуть не попал в створ. За пять минут до конца матча трибуны стали петь, празднуя победу. И они не ошиблись. Уже в добавленное время Пьеро Инкапье решил уйти с поля пораньше, когда сказал что-то сопернику, закрыв рот рукой. Понятное удаление после просмотра у монитора.

Онлайн матчей дня:
Мексика выбила Эквадор, Франция разнесла Швецию, Мбаппе и Олисе бьют рекорды на ЧМ! LIVE
Live
Мексика выбила Эквадор, Франция разнесла Швецию, Мбаппе и Олисе бьют рекорды на ЧМ! LIVE

Мексика вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Англия – ДР Конго. В этом достижении нет ничего удивительно – с 1994-го по 2018-й сборная всегда играла на этой стадии, пусть и быстро вылетала. В четвертьфинале их не было с 1986 года.

А Эквадор едет домой. Учитывая их нестабильность — вполне заслуженно.

Календарь ЧМ-2026. Изучаем расписание топ-сборных в плей-офф
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Кто на кого идёт в 1/8 финала?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android