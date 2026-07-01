Рекордные траты «Милана» и «Тоттенхэма», сериал «Спартака». Трансферы и слухи за 24 часа

Чемпионат мира 2026 года — главное событие лета. Но забывать о клубах не стоит! А что самое интересное в межсезонье? Трансферы, конечно. Рассказываем о самых любопытных новостях о переходах за прошедшие сутки.

Главные состоявшиеся трансферы

«Новый Месси» полноценно стал одноклубником Головина

Ансу Фати перешёл из «Барселоны» в «Монако» на постоянной основе. 23-летний вингер выступал за монегасков в сезоне-2025/2026 на правах аренды. Клуб активировал опцию выкупа Фати за € 11 млн, которая была в соглашении с каталонцами. Сам футболист подписал четырёхлетний контракт. В прошлом сезоне Фати принял участие в 25 матчах за «Монако» в чемпионате Франции. В них испанец отметился 11 забитыми мячами.

Гримальдо вернулся в Испанию. Но вместо родной «Барсы» оказался у Симеоне

Алехандро Гримальдо Фото: Pau Barrena/Getty Images

Защитник Алехандро Гримальдо перебрался в «Атлетико» из «Байера». Об этом официально сообщила пресс-служба мадридцев. Клубы достигли соглашения о трансфере, а с самим футболистом заключён контракт до лета 2030 года. Сумма сделки составила € 22 млн. Гримальдо вернулся в Испанию 10 с половиной лет спустя. Воспитанник «Барселоны» перебрался из каталонского клуба в «Бенфику» в январе 2016-го. За «Байер» он выступал с лета 2023-го.

«Милан» оформил самый дорогой трансфер в истории

Гонсалу Рамуш перешёл в «Милан» из «ПСЖ». Сумма трансфера составила € 74 млн + бонусы. Португалец подписал контракт до лета 2031 года. Это самая дорогая сделка в истории миланцев. Побит рекорд Рафаэля Леау, перешедшего из «Лилля» летом 2019 года за € 49,2 млн. В прошлом сезоне Гонсалу принял участие в 45 матчах во всех турнирах за «ПСЖ», в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Также он выиграл с парижанами Лигу 1 и Лигу чемпионов.

«Краснодар» потерял уругвайского защитника

Джованни Гонсалес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник Джованни Гонсалес перешёл из «Краснодара» в аргентинский «Ривер Плейт». «Защитник продолжит карьеру в клубе из Буэнос-Айреса. Гонсалес сыграл за «Краснодар» 62 матча и отдал четыре результативные передачи. Благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара». Контракт 31-летнего уругвайца с южанами был рассчитан до лета 2027 года. Гонсалес выступал за «Краснодар» с 2024-го и стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Футболист добавил, что возвращается в Южную Америку по личным причинам.

Макаров начнёт сезон-2026/2027 в Самаре

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с полузащитником Денисом Макаровым. Стороны заключили контракт сроком на один год. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются. Ранее 28-летний россиянин в одностороннем порядке расторг контракт с турецким «Кайсериспором». Он сделал это из-за большой задолженности по зарплате. Также Денис направил жалобу в ФИФА.

В «Ростове» появился новый центральный защитник

Игор Ногейра Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» объявил о переходе центрального защитника Игора Ногейры. Отмечается, что футболист подписал контракт сроком на два года. Ранее 31-летний бразилец выступал за азербайджанский «Сабах», контракт с которым у него истёк в конце сезона-2025/2026. Ранее Ногейра выступал за португальские клубы «Санта-Клара», «Жил Висенте», «Шавиш» и мексиканский «Масатлан».

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» снова работает над трансфером серба из Серии А

«Спартак» вновь заинтересован в полузащитнике «Торино» Ивана Илича, сообщает издание Cuore Toro. Отмечается, что серб исключён из проекта нового главного тренера туринцев Иньяцио Абате из-за несоответствия требованиям. Красно-белые не теряли контакт с окружением футболиста после неудачной попытки его подписания в январе 2025-го. Тогда москвичи готовы были заплатить за Илича около € 20 млн. Сообщается, что ситуация изменилась из-за истекающего летом 2027 года контракта. Теперь «Торино» рассчитывает получить € 7 млн. Также за счёт продажи Илича туринцы планируют выручить средства на новые приобретения.

А ещё «Спартак» хочет вратаря «Сочи»

Александр Дёгтев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Спартак» сделал предложение воспитаннику «Зенита»! Как сообщает Metaratings, москвичи предложили € 1 млн «Сочи» за вратаря Александра Дёгтева. По информации источника, южане ещё не приняли окончательного решения по будущему голкипера. «Сочи» рассматривает вариант отказа «Спартаку», чтобы оставить Дёгтева в своём составе на следующий сезон.

ЦСКА пошёл за полузащитником «Црвены Звезды»

ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику «Црвены Звезды» Томасу Генделю и рассматривает возможность аренды футболиста с правом выкупа, сообщает Mozzart Sport. Руководство белградского клуба заинтересовано в заключении сделки, но приоритетным вариантом считает прямую продажу. Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с «Црвеной Звездой» рассчитано до 30 июня 2029 года. Интерес к Генделю также проявляет пражская «Спарта».

Топ-сделка «Тоттенхэма»

Матеуш Фернандеш Фото: Alex Pantling/Getty Images

Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что «Тоттенхэм» выиграл гонку за полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Клуб предложил за 21-летнего португальца £ 85 млн (€ 99 млн!). Этот трансфер станет самым дорогим в истории «Тоттенхэма». Сам Фернандеш уже согласовал условия личного контракта с лондонцами. Также Матеушем ранее интересовались мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Но испанцы вышли из гонки, а для манкунианцев сумма трансфера и зарплата игрока оказались выше, чем они были готовы дать.

Одной строкой