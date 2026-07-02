Забытый топ-матч от Роналду и Модрича! Он приблизил Криштиану к последнему титулу с «МЮ»

Криштиану Роналду и Лука Модрич встретятся в 1/16 финала чемпионата мира! Матч, который в любом случае расстроит давних болельщиков «Реала»: одна из их легенд потеряет шансы на победу в турнире. Но оба футболиста до сих пор остаются важными элементами систем сборных Португалии и Хорватии. Нет сомнений, что и сейчас звёзды будут тащить. Как и 17 лет назад в забытой встрече АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом»!

Роналду и Модрич зарубились в 34-м туре чемпионата Англии сезона-2008/2009. «Манчестер Юнайтед» шёл за чемпионством, а лондонцы пытались забраться в зону еврокубков. Криштиану при этом проводил последние матчи перед отъездом в мадридский «Реал». Модричу же до трансфера в Испанию оставалось ещё три года.

На очную встречу «МЮ» и «Тоттенхэма» португалец и хорват, естественно, вышли в стартовых составах. Оба игрока провели хороший сезон: Роналду боролся за звание лучшего бомбардира АПЛ (забил 18 мячей и в итоге уступил Анелька), Модрич – за статус лучшего ассистента (восемь голевых передач, у разделивших первое место Джеррарда и Лэмпарда – по 10). И в матче на «Олд Траффорд» обе звезды также не ушли с поля без результативных действий.

Лука Модрич, ФК «Тоттенхэм» (2009 год) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Первыми забили лондонцы: на 29-й минуте Даррен Бент откликнулся на навес от Ведрана Чорлуки, выиграл борьбу у Рио Фердинанда и Неманьи Видича, после чего пробил Эдвина ван дер Сара. А уже через пару атак «Тоттенхэм» удвоил преимущество. Кто забил? Модрич! На 32-й минуте хорват грудью принял верховую передачу от Аарона Леннона, а вторым касанием ударил точно в ближний угол – 2:0. Кстати, этот гол стал для Луки всего третьим в сезоне.

Роналду же молчал до перерыва. Хотя ближе к концу тайма он угрожал воротам «Тоттенхэма» ударом со штрафного, но гостей в шикарном прыжке спас Эурельо Гомес. Но зато во втором тайме именно Криштиану запустил камбэк «МЮ». На 57-й минуте он реализовал пенальти, заработанный нынешним тренером команды Майклом Кэрриком.

Криштиану Роналду (справа) в матче с «Тоттенхэмом» (2009 год) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Затем в течение всего пары атак (на 67-й и 68-й минутах) манкунианцы вышли вперёд. Сначала Уэйн Руни «прошил» Гомеса в ближний угол. А уже в следующем эпизоде англичанин ассистировал на Роналду, навесив точно на голову португальцу. Криштиану на радостях сорвал с себя футболку после забитого мяча – «МЮ» оформил крутейший камбэк.

Остановилась ли машина сэра Алекса Фергюсона? Нет. На 71-й минуте Роналду записал третье результативное действие, поменявшись ролями с Руни. На этот раз португалец ассистировал на англичанина: аккуратно закинул на Уэйна в штрафную, а тот сначала мягко принял, а затем поразил ворота «Тоттенхэма». А довершил разгром на 79-й минуте экс-форвард «Тоттенхэма» Димитар Бербатов. Болгарин буквально внёс мяч в ворота, однако праздновать гол не стал.

5:2 – победа, серьёзно приблизившая «МЮ» к золоту АПЛ. Оно в итоге стало для команды 18-м в истории. И последним золотом для Роналду в Англии. Криштиану летом 2009-го уехал в «Реал», а спустя три года к нему присоединился Модрич. И вместе они выиграли в Мадриде аж 12 трофеев.

Португалия и Хорватия уже играли в плей-офф 10 лет назад. Матч запустил дорогу для Роналду к золоту Евро

В истории противостояния Португалии и Хорватии уже был один матч в первом раунде плей-офф большого турнира. Сетка свела сборные в 1/8 финала Евро-2016. Забавно, что тогда на чемпионате также впервые ввели новую систему, расширив число участников до 24. Благодаря этому Португалия с большим трудом пролезла в плей-офф с третьего места. А Хорватия финишировала первой в непростой группе с Испанией, Турцией и Чехией.

Португалия — Хорватия на Евро-2016 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Однако в 1/8 финала португальцы сломили хорватов. Основное время завершилось вничью – 0:0. А победу команде Фернанду Сантуша уже на 117-й минуте принёс Рикарду Куарежма. Сначала штанга спасла Португалию от пропущенного гола, а в ответном выпаде Криштиану Роналду замыкал прострел от Нани. Но его удар потащил Даниэль Субашич. Правда, с добиванием в пустой створ от Куарежмы вратарь уже ничего не смог поделать.

Португалия в итоге раскачалась по плей-офф, прошла Польшу и Уэльс, а в драматичном финале выгрызла победу у Франции. Повторится ли история сейчас? К португальцам снова возникли вопросы по игре в группе, однако команда опять выходит в первом раунде плей-офф на Хорватию.