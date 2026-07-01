«Заслужил этот статус». Что французы думают о Мбаппе-«диктаторе» и заметно ли это на поле?

Килиан Мбаппе не только гениальный футболист. Он ещё и один из самых влиятельных «диктаторов» мира. Если верить главному футбольному мему 2026 года, конечно.

С чего все взяли, что Мбаппе – диктатор?

Вы же наверняка видели эти мемы? Там Мбаппе представляют то в образе Мао Цзэдуна, то в форме генерала Третьего рейха. Если нет – поищите, там и правда много смешного. Связано всё с уверенностью фанатов, что у француза огромное влияние на процессы и внутри «Реала», и в сборной Франции. Якобы именно Мбаппе решает, кого купить, продать, выпустить в основном составе. Да и вообще, решает всё.

Первые шутки об огромной власти Мбаппе пошли ещё в «ПСЖ». В 2022-м аж президенту Франции Макрону пришлось уговаривать нападающего остаться в клубе – об этом и сам Килиан говорил. На время удалось. Тогда французские фанаты стали называть его Мобуту. Это отсылка к конголезскому диктатору Мобуту Сесе Секо. А первое изображение Килиана уже в образе Мао Цзэдуна появилось на портале Reddit 17 ноября 2024-го. Ну а дальше ушло в народ.

Мемы про Мбаппе-«диктатора»

По-настоящему популярным мем стал в первой половине этого года. После увольнения Хаби Алонсо фанаты «Реала» обвинили Мбаппе в «сливе» тренера. Особенно всех возмутил момент после поражения мадридцев в Суперкубке Испании. Алонсо пытался устроить чемпионский коридор для игроков «Барселоны» и звал для этого своих игроков, а Мбаппе жестами запретил партнёрам это делать. Игроки послушали «диктатора», а не главного тренера.

Весной после серии неудачных матчей на страницах мадридского клуба в соцсетях под каждым постом люди без остановки присылали картинки с Мбаппе в образе диктатора и требовали убрать француза из клуба.

Новый повод форсить мемы форвард дал уже в сборной. 29 марта в товарищеском матче со сборной Колумбией форвард остался в запасе, а капитаном был Н'Голо Канте – в свой день рождения. В конце матча Килиана всё-таки выпустили на замену. И ещё стоя на бровке, Мбаппе сказал Райану Шерки забрать повязку у Канте и принести ему. Многие шутили, что после вылета «Реала» от «Баварии» в Лиге чемпионов Майкл Олисе и Деотшанкюль Юпамекано не поедут на чемпионат мира по решению Мбаппе.

Они, конечно, поехали. Зато после всех шуток развирусилось видео, как перед командным фото сборной накануне отъезда на ЧМ к Мбаппе подходил здороваться Макрон, а на самом снимке именно президент и форвард стояли рядом. Уже после, на ЧМ, мем привязали к тому, что Мбаппе указывал, как надо работать, даже уборщикам на стадионе.

Кроме шуток: французы и правда в этом верят? И это нормально?

Мем смешной, но страшная ли ситуация для французских болельщиков? Как они сами относятся к «диктаторским» мемам про Мбаппе? Верят ли, что у игрока действительно так много власти? Ответ я пошёл искать на матче Франция – Швеция.

Первое, что бросилось в глаза возле стадиона: для французов Мбаппе – звезда масштаба Месси для Аргентины. В футболках с фамилией Килиана – все: старики, молодые, парни и девушки. Чтобы насчитать первых 50 «Мбаппе», потребовалось около семи минут. И из общения с болельщиками сразу стало понятно: они будут его защищать.

Болельщики сборной Франции Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

— Люди просто не понимают, что говорят. Что такое играть на таком уровне. Мбаппе ― наш главный игрок, звёздный игрок, наш капитан, ― говорят ребята из Лиона. – Однако главный босс — Дидье Дешам. Конечно, Мбаппе распирают амбиции, он хочет выиграть чемпионат мира в роли капитана. Но он не переходит грань.

А вот компания из Парижа считает, что даже если Мбаппе переходит грань, то ему это позволительно.

— Очевидно, что Килиану нравится контролировать много вещей вокруг себя. В его случае быть «диктатором» нормально, он заслужил этот статус. За сборную он всегда играет прекрасно, поэтому мы не имеем права говорить о нём плохо.

— Аааа, ты пишешь текст про Мобуту, ― посмеялся француз из следующей компании. Мне кажется, это всё шутки. Он лидер, но хороший парень. Килиан никогда не будет претендовать на то, чтобы быть выше тренера. Но уверен, что он в курсе мемов про себя.

Кстати, этот болельщик прав. Журналисты из L’Équipe писали, что Мбаппе даже нанял частных детективов, чтобы те отследили всех, кто публиковал шутки про «диктатора» в соцсетях.

Болельщики сборной Франции Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Мбаппе на поле. Далеко ли до «диктатора» там?

Пока детективы Мбаппе занимаются слежкой – следим за поведением француза на поле. Там определённые замашки у Килиана тоже можно найти: на групповом этапе завирусился момент, когда нападающий заставил судью Майкла Оливера отнести капитанскую повязку Орельену Тчуамени после своей замены. Так что я ждал похожего и в матче со Швецией.

Однако с изменением важности матча изменился и Мбаппе. Даже с трибун было видно, насколько француз сфокусирован. Он распылялся на эмоции только тогда, когда это было невозможно не сделать. Например, когда забил из офсайда. Или не попал в открытый угол ворот ― тут он даже обратился к небесам. Нормальная ситуация, такого у всех футболистов хватает. За весь первый тайм Килиан, пожалуй, сорвался лишь однажды: на 38-й минуте предъявил судье за грубый фол на себе.

Килиан Мбаппе Фото: Dan Mullan/Getty Images

А ещё с трибуны было видно, какие тёплые и доверительные отношения у Мбаппе с Дешамом. Во время паузы на водопой Килиан первым делом подходил к тренеру и что-то долго с ним обсуждал. И после своего первого гола в матче помчался именно к Дидье – отпраздновать его с ним. Поддержал своего тренера, у которого прямо во время чемпионата мира умерла мать.

Килиан Мбаппе празднует гол с Дидье Дешамом Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Ну а окончательно про отношения Дешама и Мбаппе всё стало ясно после замены последнего. Когда Килиан уходил с поля под рёв переполненного французами стадиона «Метлайф», Дешам улыбнулся и дважды поклонился своему капитану, после чего ещё раз крепко обнял. Кстати, в этот раз Мбаппе передал капитанскую повязку Тчуамени сам.

Дидье Дешам кланяется Килиану Мбаппе Фото: кадры из трансляции

— Нормально, что Дешам поклонился Мбаппе. Это говорит о том, насколько он сильный психолог, что сумел найти к Килиану подход, ― сказал мне журналист французского издания Le Telegramme Франсуа Киворон, — Я уверен, что Мбаппе заслужил всё лидерство, которое у него есть в сборной. Хотя на прошлых турнирах к нему были справедливые претензии. Но здесь… Он не останавливается, проводит сумасшедшие матчи на чемпионате мира. Однако я никогда не поверю, что у него власти больше, чем у Дешама. Больше скажу, руководить такой сборной звёзд ― очень тяжело.

В общем, французов совершенно не волнует ― «диктатор» Мбаппе или нет. Пока он играет вот так, ему готовы прощать всё. И нельзя сказать, что это незаслуженно.