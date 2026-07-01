Главные трансферы Первой лиги. Эпоха «Ростова» — в «Урале», итальянец — в «Челябинске»

Костромской «Спартак» снова полез на международный рынок, а в Нижний Новгород футболисты едут целой пачкой!

Забудьте про чемпионат мира. После этого материала вам точно понадобится «гидрейшн брейк». В Лиге PARI наконец-то открылось трансферное окно. Многие сделки уже были анонсированы сильно заранее, но сейчас есть официальный повод собрать всё самое важное в одном месте.

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Артём Тимофеев – из «Локомотива» в «Пари НН»

Летом обсуждалась возможность активного участия агента Павла Андреева в комплектовании нижегородской команды. Неудивительно, что его клиент Тимофеев меняет одного из лидеров РПЛ на команду Первой лиги. Впрочем, 32-летнему центрхаву давно нужна встряска. В «Локо» Артём окончательно превратился в игрока ротации. В прошедшем сезоне сыграл всего пять матчей во всех турнирах.

За спиной у Тимофеева 178 матчей в РПЛ – подавляющую часть отыграл за «Ахмат». Работоспособный полузащитник, который при Сергее Ташуеве прокачал внезапные рывки из глубины. Точно пригодится под задачу возвращения в РПЛ.

Роман Евгеньев – из «Крыльев Советов» в «Пари НН»

Ещё один игрок Павла Андреева с солидным опытом РПЛ. Вряд ли фанаты «Крыльев Советов» жалеют об уходе защитника. А ведь Евгеньев когда-то считался одним из самых перспективных центрдефов России. Роман катался на Евро-2020 в составе сборной России при Станиславе Черчесове, когда ещё был игроком «Динамо». Под руководством Сандро Шварца взял бронзу в сезоне-2021/2022 и играл в финале Фонбет Кубка России.

Увы, 27-летний Евгеньев так и не дорос до элитного уровня. В Самаре его постоянно преследовали ошибки. В прошедшем сезоне сыграл всего 731 минуту в РПЛ. В Первой лиге есть шанс на перезагрузку карьеры.

Ян Гудков – из «Челябинска» в «Пари НН»

Ян Гудков в «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

Нижегородский клуб заплатил за одного из лучших крайних защитников лиги внушительные € 350 тыс. В прошедшем сезоне воспитанник «Чертаново» отыграл за «Челябинск» 32 матча. Особенно хорош был весной – забил в двух матчах подряд.

24-летний Гудков постоянно поддерживает атаки и полезен в обороне. Главное качество – реактивная скорость. Можно сказать, «Пари НН» на весь год закрыл позицию левого фулбека.

Тимофей Комиссаров – из «Челябинска» в «Пари НН»

«Пари НН» решил, что если уж и ослабить «Челябинск», то по полной. За 20-летнего левого вингера Комиссарова заплатили € 470 тыс. Чем хорош Тимофей? Агрессивен в атаке, постоянно лезет вперёд. Оформил 2+5 в 24 матчах прошедшего сезона.

У Комиссарова уникальное телосложение. Обладает высоким для своей позиции ростом (184 см), большую часть которого занимают ноги. У него трудно отобрать мяч, плюс сам Тимофей постоянно отрабатывает без мяча. Очень интересный парень.

Глеб Шильников – из «Ротора» в «Пари НН»

Глеб Шильников в «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

Открытие прошедшего сезона – волгоградский фулбек Шильников. 22-летний игрок сначала сидел на лавке, но потом пробился в стартовый состав. При Дмитрии Парфёнове стабильно бегал на правом краю обороны. Из ключевых качеств – высокая скорость, эффективность в разных оборонительных ситуациях, а также универсальность: правша Шильников здорово отыграл часть матчей на позиции левого защитника.

В стыковых матчах за выход в РПЛ Шильников даже забил «Акрону». К Глебу давно был интерес со стороны более богатых команд. За трансфер «Пари НН» выплатил около 50 млн рублей. По информации комментатора Владислава Гурджи, игрок получил получил «предложение, от которого не отказываются». Потеря для «Ротора», зато волгоградцы заработали на воспитаннике.

Сергей Макаров – из «Ротора» в «Челябинск»

Сергей Макаров в «Челябинске» Фото: ФК «Челябинск»

Ещё один ощутимый удар по «Ротору». Из команды ушёл капитан – Макаров когда-то бился за Волгоград в РПЛ, а потом вернулся в знакомый клуб, чтобы помочь ему вернуться в элитный дивизион. В прошедшем сезоне воспитанник «Локомотива» сыграл во всех 34 матчах и оформил 2+3 по «гол +пас». Держал опорную зону, играл важную роль в раздевалке.

По информации Сергея Ильёва, в «Челябинске» Макаров гарантированно заработает 35 млн рублей. Сам же 29-летний футболист в клубном интервью так прокомментировал своё решение: «Знаю о перспективах и планах «Челябинска» на будущее – это и подкупило».

Илья Сафронов – из «Ротора» в «Челябинск»

Илья Сафронов в «Челябинске» Фото: ФК «Ротор»/ФК «Челябинск»

Бедный «Ротор»! 27-летний вингер в прошедшем сезоне забил семь голов и вошёл в число лучших бомбардиров команды. Выступал на разных позициях – в том числе в центре нападения. При Парфёнове стал игроком ротации, но всегда на 100% отрабатывал свои отрезки. Например, забил вот такой гол «КАМАЗу» (1:1) в самой концовке:

В «Челябинске» Сафронов должен быстро адаптироваться, особенно после ухода Комиссарова в «Пари НН». Тем более Дениса Пушкарёва уже отдали в аренду в «Шинник». Илья универсален и всегда может найти неочевидный вариант для завершения атаки. Важная деталь – играет обеими ногами.

Хорен Байрамян – из «Ростова» в «Урал»

Одного сезона в качестве игрока резерва оказалось достаточно для легенды «Ростова», чтобы начать искать другие варианты. В этом розыгрыше Хорен изредка выходил на замену (восемь игр в РПЛ), но играл с капитанской повязкой в Кубке (ещё семь матчей).

Байрамян был запасным, когда Курбан Бердыев побеждал «Баварию» (3:2). Но потом рубился на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» (0:1). На счету Хорена 261 матч за «Ростов». Больше только у Тимофея Калачёва и Александра Гацкана. Сергей Юран лично созвонился с Байрамяном и позвал 34-летнего полузащитника в «Урал».

С возрастом Байрамян потерял в скорости. Но «Уралу» пригодится техника и креатив бывшего футболиста сборной Армении. Ну и команде точно не помешает колоссальный опыт Хорена. Если клуб останется в Первой лиге ещё и на четвёртый сезон – это будет катастрофа.

Максим Кузьмин – из «Акрона» в «Сочи»

Южане поставили комплектование на паузу из-за запрета РФС на регистрацию игроков. Но уже известно о переходе Кузьмина. Очевидное усиление для «Сочи». За спиной Максима 81 игра в РПЛ. Дебютировал в московском «Динамо» под руководством Станислава Черчесова. Прошёл с командой очищение Первой лигой. Рубился за повышение в классе в составе «Балтики» Сергея Игнашевича.

Самое сильное качество Кузьмина – нацеленные подачи в штрафную, которые часто оказываются голевыми. Они были эффективны как в Первой лиге, так и в РПЛ. Но интенсивность на уровне элиты Кузьмин тянул с трудом, из-за чего неоднократно получал критику от Заура Тедеева в «Акроне». Впрочем, для Первой лиги это довольно сильный футболист, способный сыграть на разных позициях в полузащите (в приоритете – роль центрального атакующего хавбека).

Давид Караев – из «КАМАЗа» в «Спартак» Кострома

Премиальный трансфер! Сразу было понятно, что пятый бомбардир Первой лиги в Набережных Челнах не задержится. Караев забил 13 голов в 34 матчах. 31-летний форвард не пропустил ни одной игры в сезоне.

Но сильно не удивляйтесь. В сезоне-2021/2022 он выдал похожий перформанс, отыграв 33 из 34 матчей и наколотив 14 голов. После этого Караева подтянули в «Торпедо» – это был его первый серьёзный опыт в РПЛ (если не считать шести игр за «Урал»). Но в элите Давид так не закрепился. Зато стабильно зажигает в Первой лиге. Один из умнейших нападающих чемпионата – хорош как в подыгрыше, так и в завершении.

Кирилл Маляров – из «Шинника» в «Спартак» Кострома

Один из важнейших элементов ярославских успехов Артёма Булойчика. Маляров подаёт, а Даниил Корнюшин забивает – безотказная схема. Во второй половине сезона в роли подающего чаще играл Артур Галоян, но Кирилл всё равно накопил шесть голевых передач в 33 матчах.

Костромской «Спартак» весной вывалился из гонки за выход в РПЛ. Летом отпустили всю тройку легионеров – ушли вратарь Даниэль Саппа, Фарук Гогич и Джёрдже Пантелич. Также на выход отправился крайний защитник Геннадий Киселёв. Судя по последним новостям, в «Рубин» уходит левый фулбек Максим Игнатьев. Маляров его как раз и заменит – несмотря на ведущую правую ногу, успешно действовал на левом краю обороны.

Даниил Корнюшин – из «Шинника» в «Торпедо»

О короле стандартов тоже не забыли. На счету Корнюшина шесть голов в прошедшем сезоне. За 24-летним центральным защитником выстроилась целая очередь. Всех опередило «Торпедо». Для команды, которая забила с угловых и штрафных всего 18% голов, хорошее усиление.

Потенциальные сомнения вызывает только позиция Корнюшина в игровых схемах Александра Сторожука. В контрольных матчах «Торпедо» играет в основном в четыре защитника, а лучший сезон в карьере воспитанник «Краснодара» выдал в тройке, играя не на бровке, а внешнего центрального. В обороне на большом пространстве Корнюшину не всегда хватает скорости. Надо смотреть.

Кирилл Гоцук – из «Торпедо» в «Арсенал»

В рядах московского клуба неожиданно не нашлось места для легендарного здоровяка, который прославился голами после стандартов ещё задолго до Корнюшина. В «Пари НН» Николаю Калинскому достаточно было просто попасть Гоцуку в голову. 30 голов за карьеру – не шутка.

Весной 33-летний центрдеф вернулся в Россию из Турции, поиграв в злосчастном «Серикспоре» Туфана Садыгова. В «Торпедо» Олега Кононова Гоцук сразу получил капитанскую повязку. Играл стабильно до тех пор, пока вдруг не оказался вне заявки на принципиальный матч с «Факелом» (2:2). Тренеру пришлось выпускать Кирилла уже в первом тайме – Сергей Бородин получил травму.

После этого позиции ветерана в «Торпедо» пошатнулись – он начинал в запасе матчи с «Чайкой» и «Енисеем». Теперь Гоцук отправляется в Тулу, где Дмитрию Гунько подвезли настолько жирную икру, что многие эксперты на полном серьёзе видят в «Арсенале» претендента на повышение в классе.

Илья Жигулёв – из «Черноморца» в «Арсенал»

Ещё один громкий трансфер «Арсенала». 30-летний Жигулёв в прошедшем сезоне пытался спасти «Черноморец» от вылета. Отыграл сезон капитаном и стал вторым ассистентом лиги (семь голевых передач) после Йорди Рейны (восемь). Запомнился качественной игрой между линиями и неплохими подачами со стандартов.

Жигулёв – один из лучших созидателей Первой лиги. Накопил нужный опыт и прибавил в игре без мяча. У «Арсенала» были тяжёлые проблемы со вскрытием насыщенной обороны, так что трансфер точно в тему. Ну а «Черноморец» вообще умер на неопределённый срок. Из-за финансовых проблем команда не сыграет даже во Второй лиге.

Рашид Магомедов – из «Нефтехимика» в «Арсенал»

Третий трансфер, подчёркивающий серьёзные амбиции команды Дмитрия Гунько на предстоящий сезон. Зимний уход Амура Калмыкова в Кострому больно ударил по возможностям «Арсенала». Ни Максим Максимов, ни арендованный у «Оренбурга» Иван Игнатьев не потянули необходимую планку.

Рашид Магомедов в «Арсенале» Фото: ФК «Арсенал»

Калмыков за полсезона забил восемь голов, его коллеги отметились всего двумя. Оба на счету Максимова. Игнатьев сыграл два матча и вылетел из-за травмы паха. В 13 матчах весной «Арсенал» одержал всего две победы и скатился на 13-е место.

29-летний форвард «Нефтехимика» в прошедшем сезоне забил девять голов в 32 матчах. Многие из них стали решающими. Магомедов хорошо бьёт издали, реагирует на отскоки и открывается под фланговые подачи/прострелы. Да, раскрылся слишком поздно (до этого долгие годы бегал во Второй лиге), но точно пригодится «Арсеналу» хотя бы на ближайший сезон.

Эммерсон – из «Енисея» в «Ротор»

Иногда «Ротор» всё-таки подписывает футболистов. Тут подъехал настоящий министр обороны. Одесский конголезец в прошедшем сезоне сыграл 33 матча за «Енисей». Весной поучаствовал в подъёме команды – бетонировал центр обороны вместе с Яном Цесем.

Сильные качества 30-летнего Эммерсона – рост (195 см) и потрясающее чувство игры в воздухе. Позиционно тоже хорош – читает эпизоды и в лучших своих матчах на все ключи закрывает подходы к воротам. Чем-то похож на Вирджила ван Дейка – так же спокоен в обороне и доминирует в воздухе. Слабое место – скорость. Но её недостаток Эммерсон компенсирует выбором позиции. Важный переход для «Ротора».

Никита Демченко – из «Визелы» (Португалия) в «Спартак» Кострома

Трансфер европейского уровня. Пусть всего лишь белорус. Но буквально в январе текущего года Демченко уехал в Португалию. Эти двери перед ним открыли матчи отборочного турнира ЧМ-2026. В частности, Демченко зажёг с Данией (2:2) – забил гол и отдал голевую передачу. Атакующий полузащитник показал высокую работоспособность, цеплялся за каждый мяч и здорово разгонял атаки.

Тони Довале спортивный директор «Визелы» – в интервью Onliner «Мы уверены в его таланте. Ситуация была простой: у него появилось интересное предложение от хорошего клуба, и Никита попросил нас его рассмотреть, поскольку хотел бы его принять. За время, проведённое у нас, он проявил себя как настоящий профессионал, и мы решили не препятствовать его выбору».

В Португалии Демченко закрепиться не удалось. Во второй части сезона он сыграл всего 23 минуты. До этого неплохо зарекомендовал себя в минском «Динамо» – 4+2 в 119 матчах. И это к 23 годам! Универсален – в разное время бегал на флангах атаки и даже в обороне.

Луис Качорри – из «Аль-Хуссейна» в «Челябинск»

В команду Романа Пилипчука едет настоящий кот в мешке. 28-летний итальянский форвард с ростом 194 см и албанским паспортом в кармане – это уже что-то в духе Football Manager. В Италии Качорри играл в основном на уровне четвёртого дивизиона (Серия D).

Неплохо забивал в Албании (14 мячей в 67 матчах) и Узбекистане (11 голов в 26 играх). Мощно разгоняется на пространстве, несмотря на внушительную антропометрию. Последний сезон Качорри провёл в чемпионате Иордании в составе «Аль-Хуссейна». Сыграл в азиатской Лиге чемпионов. Выиграл Суперкубок Иордании. В общей сложности забил семь голов в 12 играх.

В чём же подвох? Качорри не играл с января из-за разрыва крестообразных связок. «Челябинск» идёт на очень серьёзный риск. Ну а география легионеров Первой лиги снова расширяется. Единственным итальянцем, который добрался до лучшего в мире чемпионата, долгое время был легендарный Андреа Романьоли из «Спартака-2».

Что ещё вы могли пропустить

Если вы думали, что трансферы «Пари НН» больше не будут упоминаться в тексте, – ошибаетесь. Команда арендовала Глеба Пополитова у ЦСКА и выкупила Илью Кирша у «Зенита». Очевидно, что «Пари НН» – главный претендент на выход в РПЛ. Есть и потери. В «Балтику» уже уехал Максим Шнапцев примерно за 44 млн рублей. Реналдо Сефаса продали в «Карабах» за € 0,88 млн. Скромно, но вылетевшие из РПЛ всегда теряют деньги на легионерах.

Скромно ведет себя на трансферном рынке «Енисей» – выкупили у «Урала» Михаила Опарина. И всё. В то же время Сергей Ташуев теряет лидеров – к ушедшему Эммерсону присоединились Артём Погосов («Торпедо») и Артур Гилязетдинов («Уфа»).

К «Ротору» присоединились Алан Цараев («Арсенал») и Тимур Аюпов («Урал») – Парфёнов укрепляет центр поля, пострадавший после ухода Макарова. Также волгоградцы подписали Михаила Умникова – арендовали его у «Краснодара». Прошлый сезон 20-летний центрхав провёл в ульяновской «Волге».

В Кострому поехал опытный опорник Владислав Камилов, который весной сильно помог «Уфе» в борьбе за выживание.

«Шинник» в основном теряет игроков. Помимо Малярова и Корнюшина, в «Торпедо» отправился центрдеф Никита Бозов (снова в аренду из «Балтики»). Также в московский клуб вернулся из аренды Артур Галоян.

«Нефтехимик» должен был стать фарм-клубом «Рубина», но пока подписал двух казанцев – арендованы Адель Тешкин и Никита Васильев.

Своевременно укрепляется «Волга». Наконец-то выкупили у «Факела» Луку Багателию, которого дважды ранее брали в аренду. Подписали нападающего Андрея Никитина («Нефтехимик») и вратаря Рината Шакерова («Калуга»). Вернули в Первую лигу левого защитника Даниила Степанова («Шахтёр»).