«Чемпионат» и tak.sebe.prazdnik выпустили коллекцию гирлянд к ЧМ-2026

«Чемпионат» и гирляндошная tak.sebe.prazdnik представили коллекцию тематических бумажных гирлянд, приуроченную к чемпионату мира по футболу.

Серия включает шесть легендарных фраз и цитат, с детства знакомых многим любителям футбола. Серди них: «Просто забей», «Скинь мяч», «Лет ми спик фром май харт», «Бляяяястяще!», «Я щас закончу вообще все!» и «Играйте в футбол».

Коллаборация «Чемпионат» х tak.sebe.prazdnik к ЧМ-2026 Фото: «Чемпионат»

Александра Плющ, основательница проекта tak.sebe.prazdnik: «Гирлянды о футболе – это коллаборация, о которой я мечтала! Я сама немного играю в него, поэтому сделать серию о любимом виде спорта было особенно приятно. И мне кажется, серия получилась очень ностальгической – каждая фраза в коллекции вызывает теплые воспоминания».

Коллаборация «Чемпионат» х tak.sebe.prazdnik к ЧМ-2026 Фото: «Чемпионат»

Ранее «Чемпионат» и tak.sebe.prazdnik в преддверии Московского Марафона выпустили коллекцию посвящённых бегу гирлянд.