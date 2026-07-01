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«Чемпионат» и tak.sebe.prazdnik выпустили коллекцию гирлянд к ЧМ-2026

«Чемпионат» и tak.sebe.prazdnik выпустили коллекцию гирлянд к ЧМ-2026
«Чемпионат»
Коллаборация «Чемпионат» х tak.sebe.prazdnik к ЧМ
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В серию вошли культовые футбольные фразы и цитаты.

«Чемпионат» и гирляндошная tak.sebe.prazdnik представили коллекцию тематических бумажных гирлянд, приуроченную к чемпионату мира по футболу.

Серия включает шесть легендарных фраз и цитат, с детства знакомых многим любителям футбола. Серди них: «Просто забей», «Скинь мяч», «Лет ми спик фром май харт», «Бляяяястяще!», «Я щас закончу вообще все!» и «Играйте в футбол».

Коллаборация «Чемпионат» х tak.sebe.prazdnik к ЧМ-2026

Коллаборация «Чемпионат» х tak.sebe.prazdnik к ЧМ-2026

Фото: «Чемпионат»

Александра Плющ, основательница проекта tak.sebe.prazdnik: «Гирлянды о футболе – это коллаборация, о которой я мечтала! Я сама немного играю в него, поэтому сделать серию о любимом виде спорта было особенно приятно. И мне кажется, серия получилась очень ностальгической – каждая фраза в коллекции вызывает теплые воспоминания».

Коллаборация «Чемпионат» х tak.sebe.prazdnik к ЧМ-2026

Коллаборация «Чемпионат» х tak.sebe.prazdnik к ЧМ-2026

Фото: «Чемпионат»

Ранее «Чемпионат» и tak.sebe.prazdnik в преддверии Московского Марафона выпустили коллекцию посвящённых бегу гирлянд.

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Новости. Футбол
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