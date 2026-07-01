Топ-события четверга: Испания — Австрия на ЧМ-2026, Уимблдон и баскетбол

Мощное 2 июля: битва США и Боснии за 1/8 финала чемпионата мира, Сербия и Турция в европейском отборе, а также российское дерби в теннисе!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: США — Босния и Герцеговина, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: хозяева ЧМ-2026 останутся в борьбе?

Сборная США вышла с первого места в плей-офф домашнего чемпионата мира. Теперь команда Маурисио Почеттино сыграет с Боснией и Герцеговиной. Вполне проходимый соперник. Хотя боснийцы уже не раз показали, как умеют биться даже против более статусных сборных. Например, именно так они прошли в стыках Италию, а уже на самом ЧМ в решающем матче разобрались с Катаром. Но получится ли создать проблемы американцам?

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🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Самсонова (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится первое российское дерби в женской сетке Уимблдона-2026?

Во втором круге Уимблдона-2026 пройдёт первое российское дерби на турнире. Диана Шнайдер и Людмила Самсонова дружно преодолели стартовый барьер и теперь за место в третьем круге сразятся между собой. Теннисистки ранее уже встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Диана — в Риме-2024 и Торонто-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Тайра Катерина Грант — Мари Боузкова.

🎾 15:00*: Анна Блинкова (Россия) — Марта Костюк (Украина), Уимблдон, второй круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Блинкова со второй украинкой подряд?

Анна Блинкова справилась на старте Уимблдона с непростой соперницей Юлией Стародубцевой. Теперь россиянке за место в третьем круге предстоит сразиться ещё с одной украинкой — Мартой Костюк. Теннисистки ранее уже встречались однажды — в Майами-2025 сильнее оказалась Костюк. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Оксана Селехметьева.

🎦 🏀 21:00: Швейцария — Сербия, отбор ЧМ-2027 — Европа, группа C

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Интрига: сербы исправятся за неудачи?

Сербия дважды проиграла Турции в отборе к чемпионату мира. А до этого не так уверенно обыграла Швейцарию (88:86) и Боснию (74:72). Настало время исправляться такой серьёзной сборной?

🏀 21:00: Босния и Герцеговина — Турция, отбор ЧМ-2027 — Европа, группа C

Интрига: балканцы остановят лидера?

Турция единолично возглавляет группу C в отборочном турнире к чемпионату мира по баскетболу. Причём подопечные Эргина Атамана не проиграли ни одного матча — четыре победы. Босния и Герцеговина на выезде не сумела составить конкуренцию сопернику (71:93), дома ситуация изменится?

⚽️ 22:00: Испания — Австрия, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: испанцы испытают проблемы с Австрией?

От Испании на ЧМ-2026 ждут минимум выхода в полуфинал. Поэтому первые стадии плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте обязана проходить играючи. Первый соперник — Австрия. Не самый лёгкий жребий! Австрийцы под руководством Ральфа Рангника способны испортить жизнь испанцам. Возможно, сотворить сенсацию не получится. Однако наверняка Австрия отнимет очень много сил у одного из фаворитов чемпионата мира.