Главная угроза для Швейцарии — её бывший тренер. Якину такие результаты пока и не снились

Владимир Петкович семь лет работал со швейцарцами, а теперь сыграет с ними как главный тренер Алжира.

В январе 2014-го Владимира Петковича выгнали из «Лацио». Сам тренер после назвал это «ударом ножом в спину». Неудивительно. За полгода до этого он выиграл с командой Кубок Италии, однако явно не получил достаточного признания достижения. Не услышал от руководства желания построить долгосрочный проект с ним как с архитектором всего процесса. Он был обижен, хотя не показывал этого. Начав карьеру ещё в 1997-м, он нигде особо не задерживался. И внутри чувствовал: каждый новый клуб воспринимает его как приемлемую временную фигуру, но почти никто не смотрит как на человека, способного строить команду вдолгую.

И тут – предложение из Швейцарии, где федерация долго выбирала между ним и Муратом Якином. Однако всё-таки остановилась на нём. Вышла на прямой диалог и предложила то, чего Петкович, до этого не работавший с национальными командами, давно ждал – идею построить команду не на сезон-другой, а с прицелом на большие турниры. Никто не давал гарантий, но тренер решился на этот шаг. В декабре 2013-го он договорился с федерацией, что возглавит команду летом 2014-го. Вместо уходящего Оттмара Хитцфельда. Легендарный немец заранее сообщил о завершении карьеры, поэтому ему потребовался сменщик.

Петкович был очень спорным кандидатом, и этот шлейф за ним будет тянуться все годы его работы. И, возможно, станет одной из причин ухода. Однако это будет потом. В январе 2014-го в «Лацио» увидели документы, подписанные их тренером с национальной командой. И уволили чуть ли не в течение недели. Рокировка не особо помогла – с Эдоардо Рейей клуб занял девятое место в Серии А и остался без трофеев. Не факт, что с Петковичем было лучше. Но тогда он точно ещё один раз убедился: никакие результаты не дают гарантий. Это тренерская жизнь.

К Владимиру относились настороженно. Общественность бесили балканский акцент боснийского хорвата со швейцарским паспортом, нежелание публично объяснять каждый свой шаг и, конечно, кадровые решения. Петкович, хоть и казался закрытым добряком, но не боялся действовать непопулярными методами. Этот стиль управления был с ним все семь лет работы – в 2018-м, например, он заявил двум легендам, Валону Бехрами и Блериму Джемаили, что больше не видит их в сборной. Первый посчитал это предательством: «Он позвонил и просто выставил меня за дверь. Больше я не хочу иметь с ним ничего общего», – вспоминал бывший полузащитник сборной.

При этом никто не мог упрекнуть Петковича в какой-то несправедливости. Он, например, сделал капитаном Гранита Джаку. У него были сложные отношения с Шерданом Шакири, но это не мешало совместной работе. Именно при Владимире полузащитник провёл лучшие годы в сборной. А когда свой уровень перестал демонстрировать Штефан Лихтштайнер, то перестал вызываться в национальную команду. Была ли обида? Однозначно. Справедливо ли? Тоже да.

Владимир Петкович Фото: Anatoly Maltsev/Getty Images

Умение наладить атмосферу в команде Петкович не раз называл своим сильным качеством. Помогал опыт из молодости, когда он работал в благотворительной организации параллельно с игрой в футбол. Александр Мостовой, если вы читаете этот текст, то не спешите называть Петровича нефутбольным человеком: он выигрывал чемпионат и Кубок Югославии с «Сараево». Однако большая игровая карьера у него правда не сложилась.

Со Швейцарией мы не видели суперпрорыва, однако наблюдали требуемую для этой сборной стабильность:

выход из группы (дебютный в истории) на Евро-2016 – однако поражение в первом же раунде от Польши в серии пенальти. Решающий удар, к слову, смазал Джака;

выход в 1/8 финала на ЧМ-2018 – из группы с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой. Но снова поражение в первом раунде плей-офф (от Швеции – 0:1);

выход в 1/4 финала Евро-2020 – сначала прошли Францию в серии пенальти, а обыграть в таком же стиле Испанию не получилось. В этот раз чуть не повезло.

После турнира Петкович покинул сборную. Это оказалось исключительно его решение, хотя принято оно наверняка было из-за обычной усталости. За эти семь лет он так и не стал для сборной полноценно своим. Да и запрос болельщиков наверняка был такой, что забираться надо выше первых раундов плей-офф. А самого тренера пригласили вернуться к клубной работе – в «Бордо». Опять долгосрочный проект на три года, однако уже через семь месяцев Владимира уволили из-за провальных результатов.

К тому моменту Швейцарию возглавил Мурат Якин – выбор, который могли сделать ещё в 2014-м. А Петковича в 2024-м позвали в Алжир. Он принял кризисную команду, которая только-только провалилась на Кубке Африки. Но смог объединить игроков и выдать базовый минимум – выход на ЧМ-2026. Здесь он по доброй традиции прошёл плей-офф и чуть не оставил за бортом Австрию, которая спаслась на последней добавленной минуте.

А теперь – встреча со Швейцарией. Командой, которую он хорошо знает и, в сущности, создал, если говорить про костяк. Ведь часть игроков, например, Джака, Родригес, Аканджи, Эльведи, Эмболо, Фройлер, Закария всё ещё в команде.

Можно ли найти в числе причин особенного настроя на этот матч какую-то месть? Вряд ли. Петкович прекрасно понимает: тренерская работа слишком непредсказуема. Однако он точно сделает всё, чтобы уже его новая сборная прошла дальше. И мало кто удивится, если вдруг получится. Ведь он знает своих соперников лучше, чем кто-либо.