Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!

Англия едва не вылетела с ЧМ-2026 уже в первом раунде плей-офф. Команда Томаса Тухеля больше часа проигрывала ДР Конго, но всё же добыла волевую победу. Теперь сыграет в 1/8 финала с Мексикой 6 июля.

Сборная ДР Конго вопреки ожиданиям не собиралась отдавать Англии ни мяч, ни территорию. Команда Себастьена Дезабра сразу стала бороться за инициативу и не терялась, даже когда фаворит попытался прессинговать. Впрочем, по-настоящему сильного давления англичане на конголезцев не оказывали. И это закончилось тем, что африканцы забили первым же ударом на 7-й минуте! Здорово всё разыграла сборная ДР Конго в эпизоде с голом. Центрхав (в схеме 4-3-3) Садики увёл за собой Спенса, который закрывал правый фланг обороны в отсутствие травмированного Джеймса, и освободил зону для рывка вингера Сипенга. Мбемба вырезал диагональ из глубины – Сипенга решил эпизод и отпраздновал свой успех эффектным сальто. Пикфорд, мягко говоря, не выручил, пропустил в ближний угол. Интересно, что 28-летний игрок испанского «Кастельона» впервые забил за национальную команду.

Брайан Сипенга Фото: Michael Reaves/Getty Images

Быстрый пропущенный гол вынуждал сборную Англии включаться на полную мощь. Команда Тухеля в первый раз на ЧМ-2026 оказалась в роли отыгрывающейся. Однако играла так, словно футболистов только-только разбудили и тут же отправили на поле без разминки и чашечки кофе. Медленно, с большим количеством брака. Англичане допускали простые ошибки в передачах, не могли обработать мяч (Рашфорд отпустил его в аут на бровке – трибуны ахнули). Когда судья Махадме из Иордании объявил о паузе на водопой, в статистике команды Тухеля было 0 ударов и 0 касаний в чужой штрафной.

Рекламный тайм-аут должен был помочь немецкому тренеру внести коррективы, разбудить игроков. Действительно, сборная Англии подала признаки жизни, наконец-то задышали фланги. На исходе получаса Конса нанёс первый удар после стандарта, правда, и сам не понял, как это сделал – мяч случайно попал в ногу центрбеку англичан и едва не срикошетил в сетку. Ближе к перерыву команда Тухеля начала создавать «железные» голевые моменты.

Но теперь уже голкипер «Гавра» Мпаси-Нзо творил чудеса – совершил чудесный сейв, когда Беллингем атаковал с воздуха, а затем отбивал удары вообще всеми частями тела. Однажды и Ван-Биссака вынес с линии мяч, который уже видел в сетке бивший по воротам Рашфорд. Кроме того, в паре спорных эпизодов рефери Махадме не дал пенальти в пользу сборной Англии – за руку конголезца и после падения в штрафной Кейна (форвард, похоже, сам наткнулся на руки голкипера). Правда, и ДР Конго в конце первого тайма получил сумасшедший шанс. Как Висса не забил из пределов вратарской – уму непостижимо! Форвард «Ньюкасла» попал в штангу. Это был отрезок ярчайшего футбола.

После перерыва сборной Англии потребовалось несколько минут, чтобы раскочегариться. Потом англичане обрушили новые волны атак на ворота Мпаси-Нзо. Но тот продолжал играть на контракт с большим клубом. Потащил, несмотря на рикошет, удар Беллингема, который, к слову, даже при счёте 0:0 выделялся движением, искал пространство и стремился создавать численное преимущество в разных зонах. Тем не менее конголезцы не хотели только отбиваться – стремились выходить из-под прессинга через пас и проводить контрвыпады. Остудили соперника. На исходе часа матча Тухель сделал первые замены, освежив края атаки (Сака и Гордон вместо Мадуэке и Рашфорда).

Сборной Англии на самом деле требовалось улучшать доставку мяча с флангов. Перед тем, как забил Кейн, у англичан во втором тайме было всего два точных кросса из 17. А после очередной паузы на водопой на поле появился ещё и Эзе (поменял Спенса) – в правого защитника превратился Райс. Рывок хавбека «Арсенала» в штрафную и помог англичанам пробить Мпаси-Нзо. Райс неточно подал справа, однако Гордон подобрал мяч и загрузил его в сторону Кейна. Нападающий «Баварии» оторвался от защитника «Бёрнли» Туанзебе – ударил головой. Голкипер конголезцев и тут коснулся мяча перчатками, но всё же не спас.

Англичане не побеждали на чемпионатах мира, проигрывая по ходу матча, с финала ЧМ-1966. Зато сегодня в Атланте сделали это! Страна должна благодарить за камбэк великолепного Кейна. Гарри оформил дубль на 86-й минуте. В этой атаке Беллингем пробил по воротам Мпаси-Нзо, а Гордон забрал мяч на подборе и покатил в полукруг на Кейна. Бомбардир сборной Англии, находясь в окружении троих защитников, ушёл от всех, улучшил позицию и зарядил под перекладину.

ДР Конго уже не хватило энергии и класса, чтобы ответить своим голом. Был только опасный штрафной в компенсированное время. Команда Дезабра нанесла за матч семь ударов, дважды попала в створ и заработала 0,80 по xG. У англичан – 16 ударов (семь в створ) и 2,04 по xG. Но несмотря на разочаровывающий для них результат, конголезцы в любом случае заслуживают добрых слов за эту битву.