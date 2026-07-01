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Англия — ДР Конго — 2:1 — обзор матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, голы: Сипенга, дубль Кейна, статистика, 1 июля 2026 года

Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Анатолий Романов
Камбэк имени Кейна спас сборную Англии от позора
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ДР Конго быстро забила, а во втором тайме включился капитан англичан. Но как же тащил Мпаси-Нзо!

Англия едва не вылетела с ЧМ-2026 уже в первом раунде плей-офф. Команда Томаса Тухеля больше часа проигрывала ДР Конго, но всё же добыла волевую победу. Теперь сыграет в 1/8 финала с Мексикой 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

Сборная ДР Конго вопреки ожиданиям не собиралась отдавать Англии ни мяч, ни территорию. Команда Себастьена Дезабра сразу стала бороться за инициативу и не терялась, даже когда фаворит попытался прессинговать. Впрочем, по-настоящему сильного давления англичане на конголезцев не оказывали. И это закончилось тем, что африканцы забили первым же ударом на 7-й минуте! Здорово всё разыграла сборная ДР Конго в эпизоде с голом. Центрхав (в схеме 4-3-3) Садики увёл за собой Спенса, который закрывал правый фланг обороны в отсутствие травмированного Джеймса, и освободил зону для рывка вингера Сипенга. Мбемба вырезал диагональ из глубины – Сипенга решил эпизод и отпраздновал свой успех эффектным сальто. Пикфорд, мягко говоря, не выручил, пропустил в ближний угол. Интересно, что 28-летний игрок испанского «Кастельона» впервые забил за национальную команду.

Брайан Сипенга

Брайан Сипенга

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Быстрый пропущенный гол вынуждал сборную Англии включаться на полную мощь. Команда Тухеля в первый раз на ЧМ-2026 оказалась в роли отыгрывающейся. Однако играла так, словно футболистов только-только разбудили и тут же отправили на поле без разминки и чашечки кофе. Медленно, с большим количеством брака. Англичане допускали простые ошибки в передачах, не могли обработать мяч (Рашфорд отпустил его в аут на бровке – трибуны ахнули). Когда судья Махадме из Иордании объявил о паузе на водопой, в статистике команды Тухеля было 0 ударов и 0 касаний в чужой штрафной.

Рекламный тайм-аут должен был помочь немецкому тренеру внести коррективы, разбудить игроков. Действительно, сборная Англии подала признаки жизни, наконец-то задышали фланги. На исходе получаса Конса нанёс первый удар после стандарта, правда, и сам не понял, как это сделал – мяч случайно попал в ногу центрбеку англичан и едва не срикошетил в сетку. Ближе к перерыву команда Тухеля начала создавать «железные» голевые моменты.

Но теперь уже голкипер «Гавра» Мпаси-Нзо творил чудеса – совершил чудесный сейв, когда Беллингем атаковал с воздуха, а затем отбивал удары вообще всеми частями тела. Однажды и Ван-Биссака вынес с линии мяч, который уже видел в сетке бивший по воротам Рашфорд. Кроме того, в паре спорных эпизодов рефери Махадме не дал пенальти в пользу сборной Англии – за руку конголезца и после падения в штрафной Кейна (форвард, похоже, сам наткнулся на руки голкипера). Правда, и ДР Конго в конце первого тайма получил сумасшедший шанс. Как Висса не забил из пределов вратарской – уму непостижимо! Форвард «Ньюкасла» попал в штангу. Это был отрезок ярчайшего футбола.

Почему болельщики протестовали на матче сборной Англии:
Терпение фанатов на ЧМ закончилось. Пошёл открытый протест против ФИФА
Терпение фанатов на ЧМ закончилось. Пошёл открытый протест против ФИФА

После перерыва сборной Англии потребовалось несколько минут, чтобы раскочегариться. Потом англичане обрушили новые волны атак на ворота Мпаси-Нзо. Но тот продолжал играть на контракт с большим клубом. Потащил, несмотря на рикошет, удар Беллингема, который, к слову, даже при счёте 0:0 выделялся движением, искал пространство и стремился создавать численное преимущество в разных зонах. Тем не менее конголезцы не хотели только отбиваться – стремились выходить из-под прессинга через пас и проводить контрвыпады. Остудили соперника. На исходе часа матча Тухель сделал первые замены, освежив края атаки (Сака и Гордон вместо Мадуэке и Рашфорда).

Сборной Англии на самом деле требовалось улучшать доставку мяча с флангов. Перед тем, как забил Кейн, у англичан во втором тайме было всего два точных кросса из 17. А после очередной паузы на водопой на поле появился ещё и Эзе (поменял Спенса) – в правого защитника превратился Райс. Рывок хавбека «Арсенала» в штрафную и помог англичанам пробить Мпаси-Нзо. Райс неточно подал справа, однако Гордон подобрал мяч и загрузил его в сторону Кейна. Нападающий «Баварии» оторвался от защитника «Бёрнли» Туанзебе – ударил головой. Голкипер конголезцев и тут коснулся мяча перчатками, но всё же не спас.

Гарри Кейн Подробнее

Англичане не побеждали на чемпионатах мира, проигрывая по ходу матча, с финала ЧМ-1966. Зато сегодня в Атланте сделали это! Страна должна благодарить за камбэк великолепного Кейна. Гарри оформил дубль на 86-й минуте. В этой атаке Беллингем пробил по воротам Мпаси-Нзо, а Гордон забрал мяч на подборе и покатил в полукруг на Кейна. Бомбардир сборной Англии, находясь в окружении троих защитников, ушёл от всех, улучшил позицию и зарядил под перекладину.

ДР Конго уже не хватило энергии и класса, чтобы ответить своим голом. Был только опасный штрафной в компенсированное время. Команда Дезабра нанесла за матч семь ударов, дважды попала в створ и заработала 0,80 по xG. У англичан – 16 ударов (семь в створ) и 2,04 по xG. Но несмотря на разочаровывающий для них результат, конголезцы в любом случае заслуживают добрых слов за эту битву.

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