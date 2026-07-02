США стартуют в плей-офф, а Испанию ждёт проверка Рангником. LIVE дня ЧМ-2026

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Всем привет! Плей-офф чемпионата мира — 2026 продолжается. Сегодня, 2 июля, нас ждут ещё два матча 1/16 финала.

США против Боснии — интригующая вывеска. Американцы удивили многих качеством футбола и рвутся в следующий раунд на домашнем турнире. А боснийцы, не пустившие на ЧМ саму Италию, проползли в плей-офф и не намерены останавливаться. Европейская сборная, кстати, уже тормозила хозяев этого чемпионата мира — стартовала с ничьей с Канадой.

Испанию многие называли главным фаворитом ЧМ, но, посмотрев на Францию, люди поумерили восторги от чемпионов Европы. Испанцы же потихоньку разгоняются. За сенсационной ничьей с Кабо-Верде последовали победы над Саудовской Аравией и Уругваем. Даже 1/8 далека от максимума команды де ла Фуэнте, поэтому победа над Австрией — программа-минимум.

«Чемпионат» проследит за 22-м днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!