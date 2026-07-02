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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 2 июля 2026, США — Босния и Герцеговина, Испания — Австрия

США стартуют в плей-офф, а Испанию ждёт проверка Рангником. LIVE дня ЧМ-2026
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
LIVE 22-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Плей-офф чемпионата мира — 2026 продолжается. Сегодня, 2 июля, нас ждут ещё два матча 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

США против Боснии — интригующая вывеска. Американцы удивили многих качеством футбола и рвутся в следующий раунд на домашнем турнире. А боснийцы, не пустившие на ЧМ саму Италию, проползли в плей-офф и не намерены останавливаться. Европейская сборная, кстати, уже тормозила хозяев этого чемпионата мира — стартовала с ничьей с Канадой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испанию многие называли главным фаворитом ЧМ, но, посмотрев на Францию, люди поумерили восторги от чемпионов Европы. Испанцы же потихоньку разгоняются. За сенсационной ничьей с Кабо-Верде последовали победы над Саудовской Аравией и Уругваем. Даже 1/8 далека от максимума команды де ла Фуэнте, поэтому победа над Австрией — программа-минимум.

«Чемпионат» проследит за 22-м днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

📋 США — Босния и Герцеговина: стартовые составы
Live Евгений Гаврильченко

📋 США — Босния и Герцеговина: стартовые составы

Стартовые составы команд.

США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пулишич.

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Катич, Раделич, Мухаремович, Гигович, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

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Новости. Футбол
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