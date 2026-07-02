Испания идёт за кубком ЧМ! Первая преграда в плей-офф — Австрия Рангника. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! К сборной Испании на чемпионате мира особое внимание — всё-таки это действующие чемпионы Европы. Сегодня, 2 июля, эта команда стартует в плей-офф ЧМ-2026.
Испания начала этот ЧМ с сенсации — умудрилась сыграть вничью с Кабо-Верде и не забить ни одного мяча. За второй факт спасибо вратарю-ветерану Возинье, который моментально превратился в мировую звезду. Далее было уже без осечек — сначала Саудовская Аравия получила четыре, а затем домой отправился разрываемый скандалами Уругвай.
Австрия на этом ЧМ уже попробовала всё. Сначала победила Иорданию, затем проиграла Аргентине, а если конкретнее, то лично Месси — оба гола на счету Лео. А напоследок в группе выдала крышесносный триллер с Алжиром — 3:3 с двумя мячами после 90-й минуты. С Испанией такое шоу устроить будет куда сложнее, но разве невозможно?
«Чемпионат» предлагает следить за первым матчем сборной Испании в плей-офф ЧМ-2026 вместе. Подключайтесь к нашему онлайну!
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Австрией заявил, что его команда принимает статус фаворита и не имеет права на ошибку.
«Мы продолжаем расти под давлением. Мне нравится, что на нас возлагают большие надежды. Теперь мы должны им соответствовать — потому что права на ошибку больше нет, мы обязаны выиграть следующий матч. Это процесс, путь, который мы должны пройти. Соперники разные, стили футбола разные, и нужно улучшаться и прогрессировать. Нормально, что от нас ждут высоких результатов — мы сами устанавливаем для себя ещё более высокие стандарты. Мы конкуренты и хотим совершенствоваться каждый день. Когда встречаешься с сильным соперником, всё становится сложнее. Но в этом и есть цель — это то, что выявляет в нас лучшее»
Всем привет! Здесь мы следим за матчем 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретятся Испания и Австрия. Одна из самых интересных пар этой стадии. Матч начнётся в 22.00 по мск.