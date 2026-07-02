Испания идёт за кубком ЧМ! Первая преграда в плей-офф — Австрия Рангника. LIVE

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Друзья, всем привет! К сборной Испании на чемпионате мира особое внимание — всё-таки это действующие чемпионы Европы. Сегодня, 2 июля, эта команда стартует в плей-офф ЧМ-2026.

Испания начала этот ЧМ с сенсации — умудрилась сыграть вничью с Кабо-Верде и не забить ни одного мяча. За второй факт спасибо вратарю-ветерану Возинье, который моментально превратился в мировую звезду. Далее было уже без осечек — сначала Саудовская Аравия получила четыре, а затем домой отправился разрываемый скандалами Уругвай.

Австрия на этом ЧМ уже попробовала всё. Сначала победила Иорданию, затем проиграла Аргентине, а если конкретнее, то лично Месси — оба гола на счету Лео. А напоследок в группе выдала крышесносный триллер с Алжиром — 3:3 с двумя мячами после 90-й минуты. С Испанией такое шоу устроить будет куда сложнее, но разве невозможно?

«Чемпионат» предлагает следить за первым матчем сборной Испании в плей-офф ЧМ-2026 вместе. Подключайтесь к нашему онлайну!