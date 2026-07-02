У Испании уникальная ситуация с вратарями. Почему двое лучших в мире сидят в запасе?

У сборной Испании шикарный подбор игроков в любой линии. Но особенно впечатляет ситуация с вратарями. Основной – голкипер «Атлетика» Унай Симон. А под ним сидят, вероятно, два лучших вратаря мира – Давид Райя («Арсенал») и Жоан Гарсия («Барселона»)! Как так получилось? На самом деле ответ лежит на поверхности.

Ещё перед стартом ЧМ-2026 издание The Athletic сообщило, что Симон останется первым выбором в воротах сборной Испании. Тренер команды Луис де ла Фуэнте в марте объяснил своё видение.

Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании «Люди не должны сомневаться в таком топ-вратаре, как Унай Симон. Его качество, его навыки и карьера, его профессионализм… Он уже заслужил доверие и не нуждается в дополнительных подтверждениях. Позиции вратарей рассматриваются иначе. У нас есть ещё три исключительных голкипера. В Англии говорят, что Райя — лучший в мире, но вы не так часто спрашиваете о нём».

Важно, что де ла Фуэнте давно знает Симона. Он тренировал голкипера ещё в юношеской сборной Испании и отлично осведомлён о его сильных и слабых сторонах. А на победном Евро-2024 именно Унай был основным. Зачем что-то менять, если всё работает? Тем более Гарсия и Райя ещё не прошли проверку временем и крупными турнирами.

Например, вратарь «Барселоны» понимает свою роль в команде: «Это мой первый чемпионат мира. Нравятся товарищеские отношения с партнёрами по команде и тренировки. Мы должны быть как семья, работать сообща. У нас великолепная команда. Мы движемся в одном направлении. И те из нас, кто не играет, вносят большой вклад вне поля».

Хотя прямо сейчас Гарсия точно входит в тройку лучших вратарей мира. Он стал лучшим голкипером сезона в Испании, пропустив всего 21 гол в 30 матчах. Также Жоан занял первое место в топ-лигах Европы по проценту сейвов (77,9%) и предотвратил 10,7 мяча (5-е место в топ-5 лигах). Обычно по этому показателю лидируют представители аутсайдеров, так как по их створу чаще бьют. И тут достижение Гарсии вдвойне круче: он тащит «Барсу», хотя по её воротам наносят не так много ударов. А это значит, что испанец не подвержен потере концентрации.

Жоан Гарсия («Барселона») Фото: Denis Doyle/Getty Images

При этом Жоан крут и в важном для де ла Фуэнте аспекте – игре ногами. У него 89,7% точности передач за сезон и 25,6 паса за матч в среднем. Но главная проблема – отсутствие опыта на элитном уровне. Гарсия всё ещё стрессует в важнейшие моменты. Например, в дебютном для себя сезоне Лиги чемпионов он пропустил на 1,1 мяча больше ожидаемого.

Де ла Фуэнте критикуют за отсутствие шансов у Гарсии, но тренер повторяет: у него нет причин менять вратаря. «Я настаиваю: сборные – другой мир», – отмечает специалист.

Ещё один кандидат на место в воротах сборной – Давид Райя. Голкипер «Арсенала» уже три сезона подряд выигрывает «Золотую перчатку» в АПЛ! Он доказал свой высочайший уровень на дистанции, при этом даже выходил на поле за Испанию в матче Евро-2024 с Албанией. Какой-никакой, а опыт больших международных турниров.

За «Арсенал» Райя совершил 69,8% сейвов в прошлом сезоне АПЛ, отдал 64,8% точных передач, однако пропустил на 1,13 мяча больше ожидаемого. Да, Давид вариативен: он хорош на ленточке, прекрасно играет ногами и не боится давления и высокой линии обороны. Однако в «Арсенале» над ним действует бетонная связка Салиба – Габриэл.

А у де ла Фуэнте есть вопросы по ментальности Давида. Он считает, что Райя хуже справляется с управлением обороной, чем Симон. При этом сам голкипер находит плюсы в конкуренции с другими испанскими вратарями.

Давид Райя вратарь сборной Испании «У нас всегда были очень хорошие вратари. Это касается и будущих вратарей тоже. Нам нужно этим воспользоваться, потому что наличие надёжного голкипера в национальной команде может принести нам титулы. Как Унай [Симон] и Жоан [Гарсия] помогают мне становиться лучше? Они помогают мне во всех аспектах игры. Позиция вратаря сильно отличается от позиции полевого игрока. Думаю, мы три вратаря с разными стилями, но парни помогают во всём. Они заставляют размышлять и анализировать свою работу во время тренировок».

Да, по статистике Симон худший из трёх кандидатов. В прошлом сезоне Примеры он пропустил на 3,1 гола больше ожидаемого, а отразил 64,9% ударов (показатель ниже, чем у Гарсии и Райи). Однако в сборной претензий к Унаю у тренера нет. В трёх матчах группового этапа Испания не пропустила ни разу, а Симон совершал в среднем 1,3 сейва за игру (всего – 4) и отдал 93% точных пасов.

Так что консервативное решение де ла Фуэнте пока работает. Хотя видеть сразу двух топ-вратарей на скамейке – необычная история абсолютно для любой сборной.

* в тексте использованы статистические данные Opta, SofaScore и FbRef.