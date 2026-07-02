Сегодня мы увидим конец эпохи. Роналду vs Модрич — это больше чем просто дуэль легенд

222 – важное число для мира футбола. Именно за столько миллионов евро Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ», это трансферный рекорд всех времён. А ещё именно столько матчей вместе сыграли великие Криштиану Роналду и Лука Модрич.

Это выдающиеся для мадридского «Реала» герои. При их деятельном участии клуб выиграл 10-й трофей Лиги чемпионов, о котором так долго грезил. В финале было эпическое дерби с «Атлетико». Роналду забил в конце овертайма, поставив жирную точку – 4:1. А Модрич с углового навесил в голову Серхио Рамосу, который сравнял счёт и спас команду от поражения в основное время.

Отметка 92:48, когда забил Рамос, навсегда в памяти мадридских болельщиков. Для фанатов «Атлетико» это мгновение чудовищной боли и грусти, а для фанов «Реала» – настоящее цунами эндорфинов. После того финала тайминг «92:48» появился в виде тату на телах многих-многих «бланкос».

Роналду и Модрич долгие годы ковали современную славу «Реала». Лига чемпионов, Ла Лига, множество других трофеев – везде фигурируют имена Криштиану и Луки. Точно так же сложно переоценить их значимость для сборных Португалии и Хорватии.

Криштиану Роналду и Лука Модрич в «Реале» Фото: Martin Rose/Getty Images

Португалия уже много лет роналдуцентрична, у хорватов такая же плотная фиксация на Модриче. Теперь эти сборные встречаются в 1/16 финала чемпионата мира. Модрич и Роналду сыграли больше двух сотен матчей вместе – а теперь зарубятся друг против друга.

Ранее им уже случалось соперничать в матчах сборных. Правда, в плей-офф крупного турнира это случилось лишь однажды. 2016 год, чемпионат Европы, 1/8 финала. Хорваты отлично прошли группу и заняли первое место, прихлопнув в последнем туре Испанию. А португальцы поочерёдно сыграли вничью с Исландией, Австрией и Венгрией, набрали всего три очка и только с третьего места вышли в плей-офф.

У Хорватии был классный состав. Модрич виртуозно разбрасывал мячи в центре поля, а рядом с ним орудовали Иван Ракитич, Иван Перишич (он до сих пор в сборной рядом с Модричем), Марсело Брозович и Марио Манджукич. Однако в основное время голов не было. 0:0 – и овертайм.

Счёт никак не хотел меняться, дело катилось к серии пенальти. Как вдруг на авансцену наконец выскочил Роналду. 117-я минута, контратака, Криштиану бьёт по воротам, Даниэль Субашич тащит – но на добивании Рикарду Куарежма. Итог – 1:0. Португальцы вымучили победу.

После этого команда Роналду выжала ещё несколько побед и выиграла чемпионат Европы – первый и пока единственный раз в своей истории. Так что по опыту 2016 года для Португалии попасть на Хорватию в плей-офф и одолеть её – доброе знамение. К трофею!

Футболисты Португалии с трофеем чемпионата Европы Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Впрочем, справиться с хорватами будет очень нелегко, в этом нет никаких сомнений. Сейчас вокруг Модрича нет таких мощных партнёров, как в 2016-м и уж тем более в 2018-м. Остался один Перишич – и тому уже 37 лет. Да и самому Луке 40.

Он по-прежнему очень хорош, в решающем матче с Ганой на групповом этапе выдал ассист Николе Влашичу – и благодаря этому голу Хорватия поднялась на второе место. Однако возраст, что абсолютно естественно, всё-таки сказывается на Модриче. В группе он отыграл целиком только один матч – как раз против Ганы.

И тем не менее сборная Хорватии очень-очень упёртая. Она умеет биться и терпеть. А ещё – всегда готова к шансу. Сам Лука уже не так резок, как в лучшие годы. Но за него отлично двигается мяч. В нужный момен Модрич всегда готов отдать передачу – а побегут за ней его партнёры помоложе. Или Иван Перишич, который по-прежнему быстр.

У Хорватии так и не родилось полузащитника сильнее Модрича. Поэтому даже в 40 лет он настолько востребован. Даже сейчас, даже в нынешнем состоянии Лука делает сборную лучше. А вот Роналду и Португалия – совсем другая история.

Если вернуться к параллели с Евро-2016 – нынешняя португальская команда точно сильнее. Витинья, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш – на победном Евро такой полузащиты не было и близко. Крайков уровня Нуну Мендеша и Жоау Канселу – тоже. А Криштиану по понятным причинам сдал по сравнению с 2016-м. Однако он всё ещё должен играть в старте в каждом матче.

Если Модрич по-прежнему делает свою сборную лучше, то Роналду своей часто мешает, ограничивает её. Да, Криштиану забил два мяча Узбекистану. Португалия в целом сыграла круто. Но всё же оценивать её по Узбекистану – неправильно. Это команды совершенно разного уровня. Португальцы молодцы, что победили. Роналду молодец, что забил. Однако тут нет ничего выдающегося.

Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 со сборной Узбекистана Фото: Francois Nel/Getty Images

Более того, в других матчах на групповом этапе, с ДР Конго и Колумбией, Португалия и Роналду смотрелись плохо. С ДР Конго была ничья – абсолютно по игре. А с Колумбией получилась ничья не по игре. Португальцы были значительно хуже и по-хорошему должны были уступить. Но в итоге – 0:0.

Пикантности матчу Португалия – Хорватия добавляет ещё и то, что для Роналду и Модрича он может стать последним на чемпионатах мира. Вернее, для Роналду или Модрича. Ведь один со своей сборной пойдёт дальше, другой – вылетит. Более того, для Луки этот матч может и вовсе стать последним в карьере. СМИ настойчиво пишут, что после ЧМ Модрич думает закончить с футболом.

Роналду, напротив, заканчивать не собирается. Чемпионат Саудовской Аравии он наконец-то выиграл, но ещё как минимум один гештальт не закрыт. Криштиану не забил 1000 голов. Пока на его счету 975. Даже если Португалия дойдёт до финала, вряд ли за плей-офф Роналду забьёт 25 раз. Так что и после чемпионата мира придётся поиграть.

Хотя почему «придётся»? Роналду ведь продолжает не потому, что его заставляют. Он сам этого хочет. И до сих пор предельно мотивирован. Возможно, ему хватит мотивации дотянуть и до ЧМ-2030. Там можно будет побить рекорд Роже Милла и стать самым возрастным автором гола в истории чемпионатов мира.

Впрочем, это дело не ближайшего будущего. Прямо сейчас Португалию и Роналду ждут хорваты с Модричем. Криштиану и Лука на одном поле – вероятно, в последний раз. Такое нельзя пропустить!