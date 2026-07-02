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Бельгия — Сенегал — 3:2 — обзор матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, голы: Диарра, Сарр, Лукаку, Тилеманс, 1 июля 2026

Лучший камбэк ЧМ-2026! Бельгия забила дважды после 85-й и победный — с пенальти на 120+5-й
Анатолий Романов
Лучший камбэк ЧМ-2026!
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Сенегал должен был проходить в 1/8 финала, но необъяснимым образом отдал абсолютно выигранный матч.

Сборные Бельгии и Сенегала выдали матч с самым удивительным на ЧМ-2026 сюжетом. Команда Руди Гарсии отыгралась со счёта 0:2 и завершила камбэк в дополнительное время. В 1/8 финала бельгийцы 6 июля сыграют с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Сборная Сенегала была единственной командой, вышедшей в плей-офф с тремя очками, тем не менее Бельгия не казалась явным фаворитом пары. Да и на поле со стартом игры не выглядела таковым. Хотя Гарсия выставил атакующий состав, например, бомбардир «Брюгге» Ханс Ванакен неожиданно вышел в основе на позиции одного из двух опорников. Начало матча получилось осторожным, никто не летел в прессинг. Сенегал даже больше владел мячом на чужой половине поля.

Правда, первый удар нанесли бельгийцы, когда организовали контрвыпад «три в два» – Шарль Де Кетеларе о чём-то замечтался в штрафной соперника и почти загубил атаку, но Леандро Троссард всё же напряг запасного голкипера африканцев Мори Дио (основной – Эдуард Менди – травмирован). Однако в остальном команда Папа Тиава была лучше. Бельгия пассивно защищалась и плохо возвращала мяч, ей недоставало интенсивности.

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На исходе четверти часа сенегальцы создали настоящий голевой момент: Тибо Куртуа после кросса слева не сумел выбить мяч, и сыгравший на добивании Исмаила Сарр угодил в штангу. Бельгийцы не сделали выводов – и были наказаны. В середине тайма Сенегал снова довёл мяч в левом полуфланге до Садио Мане, тот вырезал кросс, а Сарр снова попал в штангу. Ужасное невезение форварда «Кристал Пэлас»! Однако на сей раз мяч дослал в сетку полузащитник «Сандерленда» Хабиб Диарра.

Только перед перерывом Бельгия стала напоминать сборную, которую относят к элите европейского футбола. На 45-й минуте Сенегалу потребовался сейв Дио. Команда Гарсии успешно разыграла угловой, и Максим Де Кёйпер выстрелил из-за штрафной. Дио поддержал тренд этого игрового дня – крутые перформансы в исполнении вратарей «Гавра». В матче с англичанами феерил конголезец Лионель Мпаси-Нзо, а тут и его конкурент по клубу выдал яркое спасение (между прочим, именно Дио – первый номер французской команды).

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку появился на поле сразу после перерыва. Но атаковать-то продолжал Сенегал! Как правило, через Мане. Сначала Садио, уйдя слева от Тимоти Кастаня, создал момент для Диарра, однако тот упустил возможность сделать дубль. Зато Сарр на 51-й минуте свой третий шанс таки использовал. Центральный защитник Мусса Ньякате, оказавшись на фланге, вырезал длинный пас за спины, а форвард сенегальцев ушёл от Артура Теате, ловко принял мяч на грудь и неотразимо пробил в падении. Потрясающий гол – топ-уровень! И уже четвёртый гол для Сарра на ЧМ-2026.

Исмаила Сарр после гола

Исмаила Сарр после гола

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Гарсия тут же снял с игры Кевина Де Брёйне и Жереми Доку. Можно было подумать, что тем самым тренер сборной Бельгии подписал акт о капитуляции. Однако замены действительно разбудили европейскую команду – мяч стал доходить до скучавшего впереди Лукаку. Тем не менее, когда футболисты отправились на водопой, у бельгийцев всё ещё не было ударов в створ во втором тайме. Африканцы защищались старательнее и качественнее, нежели это делал соперник. Сборная Сенегала, собиравшая было чемоданы после 2-го тура, с каждой минутой становилась всё ближе к 1/8 финала.

Бельгийцы атаковали так, словно они до сих пор на групповом этапе. Какого-то огня команде Гарсии не хватало, желания добыть победу вопреки всему. И вдруг Лукаку на 86-й минуте внезапно реанимировал интригу – здорово сыграл на опережение, забив в касание из-под Пате Сисса после паса свежего Тома Мёнье. Этот гол гарантировал горячую концовку.

Ромелу Лукаку Подробнее

И случилось невероятное! Сборная Бельгии, не показывая хорошего футбола, спаслась – перевела игру в дополнительное время. Подвёл команду Тиава голкипер из «Гавра». Дио ошибся, выйдя на перехват подачи Троссарда из левого полуфланга, а Тилеманс забил головой. Сенегальцы пытались убедить судью Саида Мартинеса, что бельгиец сфолил на защитнике, однако рефери из Гондураса не посчитал лёгкий толчок поводом для отмены гола.

Тилеманс сравнивает счёт

Тилеманс сравнивает счёт

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Команда Гарсии сделала 2:2, наиграв за 90+ минут всего на 0,88 xG (против 2,80 у Сенегала). Это тот случай, когда цифры объективно отражали разницу в игре двух сборных. В первой части овертайма ничего интересного не происходило. Бельгия как будто насытилась, а эмоционально подбитые сенегальцы приходили в себя. Возможно, поэтому Тиав сделал три замены вскоре после возобновления матча – чтобы паузами дать передышку своим парням.

В последнюю четверть часа Сенегал должен был забивать. Команда Тиава создала голевой момент, когда игроки сообразили на троих на правом фланге и организовали классную комбинацию с выводом на удар Мбайе. 18-летний форвард «ПСЖ» бил в касание – мимо цели. Бельгийцы ответили на 117-й минуте. Лукебакио из убойной позиции зарядил в перекладину! Казалось, сенегальцы могут выдохнуть, но оказалось, что секундой ранее Камара въехал в штрафной в ногу Тилеманса. Судьи долго изучали непростой эпизод, и Мартинес всё же назначил пенальти.

Юри Тилеманс Подробнее

Наверное, Тиаву хотелось увести команду с поля, как в финале Кубка Африки. Сисс лёг около «точки», будто собирался помешать бельгийцам исполнить этот 11-метровый. На самом деле сенегалец получил локтем в грудь от бельгийца в ходе мини-конфликта. Тилеманс взял мяч и не оставил шансов Дио – оформил дубль ударом в девятку. Вот так Бельгия сотворила свой сказочный камбэк.

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