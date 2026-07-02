Лучший камбэк ЧМ-2026! Бельгия забила дважды после 85-й и победный — с пенальти на 120+5-й

Сборные Бельгии и Сенегала выдали матч с самым удивительным на ЧМ-2026 сюжетом. Команда Руди Гарсии отыгралась со счёта 0:2 и завершила камбэк в дополнительное время. В 1/8 финала бельгийцы 6 июля сыграют с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Сборная Сенегала была единственной командой, вышедшей в плей-офф с тремя очками, тем не менее Бельгия не казалась явным фаворитом пары. Да и на поле со стартом игры не выглядела таковым. Хотя Гарсия выставил атакующий состав, например, бомбардир «Брюгге» Ханс Ванакен неожиданно вышел в основе на позиции одного из двух опорников. Начало матча получилось осторожным, никто не летел в прессинг. Сенегал даже больше владел мячом на чужой половине поля.

Правда, первый удар нанесли бельгийцы, когда организовали контрвыпад «три в два» – Шарль Де Кетеларе о чём-то замечтался в штрафной соперника и почти загубил атаку, но Леандро Троссард всё же напряг запасного голкипера африканцев Мори Дио (основной – Эдуард Менди – травмирован). Однако в остальном команда Папа Тиава была лучше. Бельгия пассивно защищалась и плохо возвращала мяч, ей недоставало интенсивности.

На исходе четверти часа сенегальцы создали настоящий голевой момент: Тибо Куртуа после кросса слева не сумел выбить мяч, и сыгравший на добивании Исмаила Сарр угодил в штангу. Бельгийцы не сделали выводов – и были наказаны. В середине тайма Сенегал снова довёл мяч в левом полуфланге до Садио Мане, тот вырезал кросс, а Сарр снова попал в штангу. Ужасное невезение форварда «Кристал Пэлас»! Однако на сей раз мяч дослал в сетку полузащитник «Сандерленда» Хабиб Диарра.

Только перед перерывом Бельгия стала напоминать сборную, которую относят к элите европейского футбола. На 45-й минуте Сенегалу потребовался сейв Дио. Команда Гарсии успешно разыграла угловой, и Максим Де Кёйпер выстрелил из-за штрафной. Дио поддержал тренд этого игрового дня – крутые перформансы в исполнении вратарей «Гавра». В матче с англичанами феерил конголезец Лионель Мпаси-Нзо, а тут и его конкурент по клубу выдал яркое спасение (между прочим, именно Дио – первый номер французской команды).

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку появился на поле сразу после перерыва. Но атаковать-то продолжал Сенегал! Как правило, через Мане. Сначала Садио, уйдя слева от Тимоти Кастаня, создал момент для Диарра, однако тот упустил возможность сделать дубль. Зато Сарр на 51-й минуте свой третий шанс таки использовал. Центральный защитник Мусса Ньякате, оказавшись на фланге, вырезал длинный пас за спины, а форвард сенегальцев ушёл от Артура Теате, ловко принял мяч на грудь и неотразимо пробил в падении. Потрясающий гол – топ-уровень! И уже четвёртый гол для Сарра на ЧМ-2026.

Исмаила Сарр после гола Фото: Fran Santiago/Getty Images

Гарсия тут же снял с игры Кевина Де Брёйне и Жереми Доку. Можно было подумать, что тем самым тренер сборной Бельгии подписал акт о капитуляции. Однако замены действительно разбудили европейскую команду – мяч стал доходить до скучавшего впереди Лукаку. Тем не менее, когда футболисты отправились на водопой, у бельгийцев всё ещё не было ударов в створ во втором тайме. Африканцы защищались старательнее и качественнее, нежели это делал соперник. Сборная Сенегала, собиравшая было чемоданы после 2-го тура, с каждой минутой становилась всё ближе к 1/8 финала.

Бельгийцы атаковали так, словно они до сих пор на групповом этапе. Какого-то огня команде Гарсии не хватало, желания добыть победу вопреки всему. И вдруг Лукаку на 86-й минуте внезапно реанимировал интригу – здорово сыграл на опережение, забив в касание из-под Пате Сисса после паса свежего Тома Мёнье. Этот гол гарантировал горячую концовку.

И случилось невероятное! Сборная Бельгии, не показывая хорошего футбола, спаслась – перевела игру в дополнительное время. Подвёл команду Тиава голкипер из «Гавра». Дио ошибся, выйдя на перехват подачи Троссарда из левого полуфланга, а Тилеманс забил головой. Сенегальцы пытались убедить судью Саида Мартинеса, что бельгиец сфолил на защитнике, однако рефери из Гондураса не посчитал лёгкий толчок поводом для отмены гола.

Тилеманс сравнивает счёт Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Команда Гарсии сделала 2:2, наиграв за 90+ минут всего на 0,88 xG (против 2,80 у Сенегала). Это тот случай, когда цифры объективно отражали разницу в игре двух сборных. В первой части овертайма ничего интересного не происходило. Бельгия как будто насытилась, а эмоционально подбитые сенегальцы приходили в себя. Возможно, поэтому Тиав сделал три замены вскоре после возобновления матча – чтобы паузами дать передышку своим парням.

В последнюю четверть часа Сенегал должен был забивать. Команда Тиава создала голевой момент, когда игроки сообразили на троих на правом фланге и организовали классную комбинацию с выводом на удар Мбайе. 18-летний форвард «ПСЖ» бил в касание – мимо цели. Бельгийцы ответили на 117-й минуте. Лукебакио из убойной позиции зарядил в перекладину! Казалось, сенегальцы могут выдохнуть, но оказалось, что секундой ранее Камара въехал в штрафной в ногу Тилеманса. Судьи долго изучали непростой эпизод, и Мартинес всё же назначил пенальти.

Наверное, Тиаву хотелось увести команду с поля, как в финале Кубка Африки. Сисс лёг около «точки», будто собирался помешать бельгийцам исполнить этот 11-метровый. На самом деле сенегалец получил локтем в грудь от бельгийца в ходе мини-конфликта. Тилеманс взял мяч и не оставил шансов Дио – оформил дубль ударом в девятку. Вот так Бельгия сотворила свой сказочный камбэк.