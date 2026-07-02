США добили соперника ударом со штрафного! Но хозяева ЧМ-2026 потеряли лучшего бомбардира

В матче между сборными США и Боснии и Герцеговины определился ещё один участник 1/8 финала чемпионата мира. Команды зарубились в Калифорнии. Хозяева турнира забили по мячу в каждом из таймов, но остались без лучшего бомбардира.

Американцы досрочно заняли первое место в группе, поэтому главный тренер Маурисио Почеттино серьёзно видоизменил состав на матч 3-го тура с Турцией (2:3). На поле вышли резервисты – за исключением полузащитника Уэстона Маккенни. В первом раунде плей-офф в основу вернулись все лидеры, включая Кристиана Пулишича. Маккенни — единственный футболист сборной США, который вышел в стартовом составе и на игру с турками, и на встречу с боснийцами.

Европейская сборная во второй раз в истории приехала на чемпионат мира. В 2014-м Босния завершила выступления по итогам группового этапа, однако в этот раз пробилась в плей-офф. Легендарный Эдин Джеко (ему 40 лет) вышел в основе в третьем матче подряд. Он образовал связку нападающих с Эрмедином Демировичем. Экс-футболист «Ростова» Армин Гигович вернулся в старт после того, как оставался в запасе в двух матчах группового этапа подряд. Бывший полузащитник «Оренбурга» Иван Башич на этот раз присел на скамейку.

Американцы с первых минут завладели инициативой. Хозяев считали фаворитами, и они забрали мяч под свой контроль. Самые интересные хайлайты первого тайма появились ближе к перерыву. В центре внимания неоднократно оказывался Фоларин Балогун. Сначала он упал в чужой штрафной после контакта с Амиром Дедичем, но свисток арбитра промолчал. Через пару минут форвард всё-таки отправил мяч в сетку, однако помощник главного судьи зафиксировал офсайд (на повторе видно, что Балогун залез в положение вне игры).

И всё-таки Фоларин добился своего на 45-й минуте. Американцам помог прессинг на чужой половине поля. Боснийскому вратарю Николе Василю пришлось просто выносить мяч под давлением. Хозяева в три паса добрались от середины поля до чужой штрафной, и Балогун переиграл голкипера. Правда, есть один важный нюанс. Фоларину повезло, ведь мяч дошёл до него после неудачного подката Степана Раделича. Передача Малика Тилльмана получилась неудачной, но американцам помогли действия боснийской обороны. Есть третий гол Балогуна на домашнем ЧМ!

Фоларин Балогун празднует гол Фото: Jamie Squire/Getty Images

В концовке первой половины Тайлер Адамс оказался в нокдауне после жёсткого столкновения с Джеко. К слову, нападающий стал первым полевым футболистом, который сыграл в плей-офф ЧМ в 40+ лет. Адамсу оказывали помощь в течение нескольких минут, но он всё-таки продолжил встречу. Чуть позже медицинская помощь потребовалась Керим-Сэму Алайбеговичу. В итоге вместо пяти добавленных минут отыграли все 10. Боснийцы до перерыва нанесли всего один удар в створ ворот. А у Балогуна после гола был ещё момент, однако лучший бомбардир сборной США зарядил в перекладину.

В начале второй половины европейцы остались без Джеко. Ветеран схватился за бедро после одного из рывков — пришлось делать замену. А на 64-й минуте американцы потеряли Балогуна. Автор гола наступил на ахилл Тарику Мухаремовичу, из-за чего у боснийца подвернулся голеностоп. Тот случай, когда замедленные повторы лучше не смотреть. Бразильский арбитр Рафаэл Клаус не увидел фола в режиме онлайн, однако удалил Балогуна после просмотра повтора. Есть какие-то вопросы по этому решению? Хотя на этом чемпионате мира мы не раз видели подобные эпизоды без красных карточек.

Наступ Фоларина Балогуна на ногу Тарика Мухаремовича Фото: Кадр из трансляции

Боснийцы оказали давление на соперника, однако дело дошло только до пары ударов в створ. Их никак не назовёшь опасными. Американцы же провели прекрасную комбинацию, и Кристиан Пулишич сумел протолкнуть мяч в сетку. Впрочем, помощник Клауса поднял флажок. Но на 82-й минуте хозяева забили уже по правилам. Малик Тилльман перекинул стенку со штрафного, и мяч через перчатки Василя оказался за линией ворот. Хозяева забили в меньшинстве!

Арбитр накинул 10 минут к основному времени, и боснийцы вполне могли отыграть хотя бы один гол. В одном из эпизодов мяч после удара вышедшего на замену Эрмина Махмича пролетел рядом с дальней штангой. Американцы прошли в 1/8 финала, где встретятся с бельгийцами. Эта игра пройдёт в Сиэтле, и хозяевам ЧМ придётся решать, кем заменить дисквалифицированного Балогуна. Ну а боснийцы едут домой. Завершившийся матч, скорее всего, стал последним на чемпионатах мира для легендарного Джеко.