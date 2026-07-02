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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026: слухи и переходы 2 июля – Бавария, Челси, Ювентус, Манчестер Сити, Сайбари, Палестра, Камавинга

«Бавария» объявила о переходе звезды ЧМ, «Тоттенхэм» идёт на рекорд. Трансферы и слухи дня
Анатолий Романов
Трансферы и слухи дня (02.07.2026)
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Есть несколько новостей и из РПЛ, а японец, забивший Бразилии, заинтересовал топ-клубы.

Уже устали от ЧМ-2026 или, может быть, чемпионата мира вам мало, чтобы утолить футбольный голод? Тогда переключайте внимание на новости с летнего рынка. В нашем традиционном обзоре – главные трансферы и слухи за последние 24 часа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Бавария» подписала звезду сборной Марокко

Исмаэль Сайбари Подробнее

«Бавария» официально подтвердила трансфер, о котором было известно ещё несколько недель назад. В мюнхенском клубе продолжит карьеру один из героев ЧМ-2026 Исмаэль Сайбари, забивший на турнире три мяча в четырёх матчах за сборную Марокко. Контракт с 24-летним форвардом подписан до июня 2031 года. Ранее Bild писал, что сумма сделки между «Баварией» и ПСВ составит € 55 млн с учётом бонусов. В прошедшем сезоне у Сайбари 18+8 в 34 матчах Эредивизии и Лиги чемпионов.

Лучший защитник Серии А перешёл в «Челси»

Марко Палестра

Марко Палестра

Фото: chelseafc.com

«Челси» объявил о трансфере 21-летнего латераля «Аталанты» Марко Палестры. В прошедшем сезоне итальянец выступал на правах аренды за «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А. По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит чуть более € 50 млн, а за счёт бонусов стоимость сделки может возрасти до € 55 млн. «Челси» подписал с Палестрой долгосрочный контракт – до июня 2033 года. В завершившемся сезоне молодой талант провёл 37 матчей в Серии А, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

«Ювентус» приобрёл форварда «Дженоа»

Джефф Эхатор

Джефф Эхатор

Фото: juventus.com

«Ювентус» добавил новичка в линию атаки. Туринский клуб сообщил о переходе форварда «Дженоа» Джеффа Эхатора. По данным Романо, клуб выложит за 19-летнего итальянца с нигерийскими корнями € 16 млн (плюс € 2 млн бонусами), кроме того, частью сделки станет переход из «Ювентуса» в команду из Генуи австралийского защитника Давида Пучки. Контракт Эхатора с топ-клубом Италии рассчитан до июня 2031 года. В минувшем сезоне Джефф поучаствовал в 29 матчах Серии А и стал автором трёх голов.

Обзор вчерашнего дня:
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Рекордные траты «Милана» и «Тоттенхэма», сериал «Спартака». Трансферы и слухи за 24 часа

Главные трансферные слухи дня

«Тоттенхэм» договорился о продаже таланта сборной Хорватии и хочет Тонали

Лука Вушкович Подробнее
Сандро Тонали Подробнее

Центральный защитник сборной Хорватии и «Тоттенхэма» Лука Вушкович перейдёт в «Брайтон». Как утверждает The Athletic, два клуба договорились о трансфере 19-летнего игрока за £ 46 млн (€ 53,6 млн) плюс £ 4 млн (€ 4,6 млн) бонусами. Помимо этого, «шпоры» получат 20% дохода от будущей перепродажи хорватского таланта. Эту новость подтвердил и Фабрицио Романо. В прошедшем сезоне Вушкович выступал на правах аренды за «Гамбург» (шесть голов в 28 матчах Бундеслиги), а на ЧМ-2026 поучаствовал пока только в игре 1-го тура группового этапа с Англией.

Тем временем сам «Тоттенхэм» близок к приобретению полузащитника сборной Италии Сандро Тонали. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, лондонский клуб согласовал с «Ньюкаслом» трансфер за £ 92,5 млн (€ 107,9 млн) без учёта бонусов ещё на £ 7,5 млн (€ 8,7 млн). В минувшем сезоне у Тонали 1+3 в 46 матчах АПЛ и Лиги чемпионов. Этот трансфер станет рекордным для клуба.

Чем так хорош Лука? Большой разбор:
«Настоящий феномен». Самый талантливый центральный защитник мира — будущее Хорватии
«Настоящий феномен». Самый талантливый центральный защитник мира — будущее Хорватии

«Манчестер Сити» нацелен на Гюсто и получил предложение купить хавбека «Реала»

Мало Гюсто Подробнее
Эдуарду Камавинга Подробнее

Защитник «Челси» Мало Гюсто – новая трансферная цель «Манчестер Сити». Фабрицио Романо сообщил, что 23-летнего игрока высоко оценивает экс-тренер лондонцев Энцо Мареска, возглавивший на днях «горожан», поэтому клуб хочет подписать француза. Однако «Ман Сити» не готов платить £ 75 млн (€ 88 млн), которые просит «Челси», и переключится на другие варианты, если цена на Гюсто не будет снижена. В завершившемся сезоне у Мало 3+4 в 41 матче АПЛ и Лиги чемпионов.

Также стало известно, что «Реал» предложил «Сити» приобрести своего полузащитника Эдуарду Камавинга. Об этом написала Marca. Трансфер и этого француза возможен – клубы ведут переговоры. У Камавинга два гола и один голевой пас в 40 матчах Примеры и Лиги чемпионов.

Японец забил Бразилии – и привлёк внимание топ-клубов

Каисю Сано

Каисю Сано

Фото: Lars Baron/Getty Images

Полузащитник сборной Японии Каисю Сано, забивший Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026, может продолжить карьеру в топ-клубе Европы. Как утверждает Buli News, центральным полузащитником всерьёз заинтересовался «Ливерпуль», кроме того, за ним следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия». Однако покупателю придётся заплатить за Сано большие деньги, так как у него действующий до лета 2028 года контракт «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Согласно источнику, немецкий клуб потребует за трансфер € 50-60 млн. В прошедшем сезоне у японца 2+3 в 46 матчах Бундеслиги и Лиги конференций.

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Вопросы к новой покупке «Зенита». Кажется, вероятный трансфер Тюкавина тут ни при чём
Вопросы к новой покупке «Зенита». Кажется, вероятный трансфер Тюкавина тут ни при чём

Одной строкой

  • Официально: махачкалинское «Динамо» подписало полузащитника «Рубина» Марата Апшацева – это аренда на сезон с опцией выкупа.
  • Официально: «Рубин» заключил контракт на три года с 26-летним защитником костромского «Спартака» Максимом Игнатьевым, выступавшим ранее в Медиалиге за «Амкал».
  • Официально: «Родина» продлила ещё на сезон аренду защитника московского «Динамо» Станислава Бессмертного – в договоре между клубами есть опция выкупа.
  • Официально: ушедший из «Краснодара» полузащитник Виктор Са вернулся свободным агентом на родину – бразилец стал новичком «Сан-Паулу».
  • Официально: «Штутгарт» выкупил у «Лестера» после аренды полузащитника сборной Марокко Билала Эль-Ханнуса за € 25 млн с учётом бонусов.
  • Официально: «Севилья» ещё на сезон арендовала вратаря «Ньюкасла» и сборной Греции Одиссеаса Влаходимоса.
  • Официально: «Брайтон» купил за € 3,5 млн вингера «Бенфики» и молодёжной сборной Португалии Родригу Регу – лиссабонский клуб получит также процент с перепродажи 21-летнего игрока.
  • Фабрицио Романо: «Ньюкасл» договорился о трансфере 20-летнего вингера «Хоффенхайма» Базумана Туре за € 50 млн плюс процент от перепродажи игрока.
  • Marca: «Челси» согласовал контракт с защитником «Райо Вальекано» Пепом Чаварриа, но испанский клуб хочет заработать на трансфере значительно больше € 12 млн (с учётом бонусов), которые лондонцы предлагают за трансфер.
  • La Gazzetta dello Sport: Златан Ибрагимович посоветовал владельцу «Милана» Джерри Кардинале купить у «Ливерпуля» центрального защитника Вирджила ван Дейка.
  • A Bola: «Порту» нацелен на нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, за которого украинский клуб просит € 25-30 млн.
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