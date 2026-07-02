«Бавария» объявила о переходе звезды ЧМ, «Тоттенхэм» идёт на рекорд. Трансферы и слухи дня

Уже устали от ЧМ-2026 или, может быть, чемпионата мира вам мало, чтобы утолить футбольный голод? Тогда переключайте внимание на новости с летнего рынка. В нашем традиционном обзоре – главные трансферы и слухи за последние 24 часа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Бавария» подписала звезду сборной Марокко

«Бавария» официально подтвердила трансфер, о котором было известно ещё несколько недель назад. В мюнхенском клубе продолжит карьеру один из героев ЧМ-2026 Исмаэль Сайбари, забивший на турнире три мяча в четырёх матчах за сборную Марокко. Контракт с 24-летним форвардом подписан до июня 2031 года. Ранее Bild писал, что сумма сделки между «Баварией» и ПСВ составит € 55 млн с учётом бонусов. В прошедшем сезоне у Сайбари 18+8 в 34 матчах Эредивизии и Лиги чемпионов.

Лучший защитник Серии А перешёл в «Челси»

Марко Палестра Фото: chelseafc.com

«Челси» объявил о трансфере 21-летнего латераля «Аталанты» Марко Палестры. В прошедшем сезоне итальянец выступал на правах аренды за «Кальяри» и был признан лучшим защитником Серии А. По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит чуть более € 50 млн, а за счёт бонусов стоимость сделки может возрасти до € 55 млн. «Челси» подписал с Палестрой долгосрочный контракт – до июня 2033 года. В завершившемся сезоне молодой талант провёл 37 матчей в Серии А, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

«Ювентус» приобрёл форварда «Дженоа»

Джефф Эхатор Фото: juventus.com

«Ювентус» добавил новичка в линию атаки. Туринский клуб сообщил о переходе форварда «Дженоа» Джеффа Эхатора. По данным Романо, клуб выложит за 19-летнего итальянца с нигерийскими корнями € 16 млн (плюс € 2 млн бонусами), кроме того, частью сделки станет переход из «Ювентуса» в команду из Генуи австралийского защитника Давида Пучки. Контракт Эхатора с топ-клубом Италии рассчитан до июня 2031 года. В минувшем сезоне Джефф поучаствовал в 29 матчах Серии А и стал автором трёх голов.

Главные трансферные слухи дня

«Тоттенхэм» договорился о продаже таланта сборной Хорватии и хочет Тонали

Центральный защитник сборной Хорватии и «Тоттенхэма» Лука Вушкович перейдёт в «Брайтон». Как утверждает The Athletic, два клуба договорились о трансфере 19-летнего игрока за £ 46 млн (€ 53,6 млн) плюс £ 4 млн (€ 4,6 млн) бонусами. Помимо этого, «шпоры» получат 20% дохода от будущей перепродажи хорватского таланта. Эту новость подтвердил и Фабрицио Романо. В прошедшем сезоне Вушкович выступал на правах аренды за «Гамбург» (шесть голов в 28 матчах Бундеслиги), а на ЧМ-2026 поучаствовал пока только в игре 1-го тура группового этапа с Англией.

Тем временем сам «Тоттенхэм» близок к приобретению полузащитника сборной Италии Сандро Тонали. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, лондонский клуб согласовал с «Ньюкаслом» трансфер за £ 92,5 млн (€ 107,9 млн) без учёта бонусов ещё на £ 7,5 млн (€ 8,7 млн). В минувшем сезоне у Тонали 1+3 в 46 матчах АПЛ и Лиги чемпионов. Этот трансфер станет рекордным для клуба.

«Манчестер Сити» нацелен на Гюсто и получил предложение купить хавбека «Реала»

Защитник «Челси» Мало Гюсто – новая трансферная цель «Манчестер Сити». Фабрицио Романо сообщил, что 23-летнего игрока высоко оценивает экс-тренер лондонцев Энцо Мареска, возглавивший на днях «горожан», поэтому клуб хочет подписать француза. Однако «Ман Сити» не готов платить £ 75 млн (€ 88 млн), которые просит «Челси», и переключится на другие варианты, если цена на Гюсто не будет снижена. В завершившемся сезоне у Мало 3+4 в 41 матче АПЛ и Лиги чемпионов.

Также стало известно, что «Реал» предложил «Сити» приобрести своего полузащитника Эдуарду Камавинга. Об этом написала Marca. Трансфер и этого француза возможен – клубы ведут переговоры. У Камавинга два гола и один голевой пас в 40 матчах Примеры и Лиги чемпионов.

Японец забил Бразилии – и привлёк внимание топ-клубов

Каисю Сано Фото: Lars Baron/Getty Images

Полузащитник сборной Японии Каисю Сано, забивший Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026, может продолжить карьеру в топ-клубе Европы. Как утверждает Buli News, центральным полузащитником всерьёз заинтересовался «Ливерпуль», кроме того, за ним следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия». Однако покупателю придётся заплатить за Сано большие деньги, так как у него действующий до лета 2028 года контракт «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Согласно источнику, немецкий клуб потребует за трансфер € 50-60 млн. В прошедшем сезоне у японца 2+3 в 46 матчах Бундеслиги и Лиги конференций.

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