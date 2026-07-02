«Для игры это будет позитивно». Какие судейские нововведения с ЧМ-2026 увидим в РПЛ

Тема судейства — одна из самых популярных и острых в футболе. Вопросы к арбитрам без конца возникают не только у простых болельщиков, но и у профессионалов — футболистов, тренеров, экспертов. Самые свежие из них корреспондент «Чемпионата» адресовал председателю судейского комитета РФС Павлу Каманцеву по окончании конференции Российского футбольного союза.

— Подведёте итоги работы судей в прошедшем сезоне?

— Мы готовим большой доклад. Думаю, в ближайшее время подведём итоги: и административные, и финансовые. Хочется показать динамику развития всего института судейства в России в целом.

— Самый запоминающийся момент сезона для вас?

— Наверное, Суперфинал Кубка России. Было волнительно и за результат важного матча, и за Инала Танашева. Этот матч мог сказаться как позитивно, так и негативно на его дальнейшей карьере. К счастью, Инал справился со своей работой безупречно, заслужив положительные отзывы, в том числе от команд-участниц и болельщиков.

Инал Танашев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Танашев — открытие сезона среди арбитров РПЛ?

— Среди арбитров РПЛ, безусловно, да. Но мы не забываем и про другие дивизионы и разновидности футбола. У нас есть определённые достижения в футзале. Так же и в Первой лиге — есть те, кто получил повышение из дивизиона 2А. Молодые арбитры отработали большое количество матчей. Танашева очень уважаем и любим, но выделять только его считаем неправильным. На каждом уровне есть и достижения, и новые талантливые ребята.

— После первого стыкового матча «Урал» — «Динамо» Махачкала и эпизода с голом гостей снова обсуждалась система автоматического определения гола. Может ли она появиться в российском футболе?

— Это больше финансовый вопрос. Судейские органы всегда за использование любых технологий и большего количества камер, большего количества инструментов, чтобы установить или восстановить справедливость. Но этот вопрос не совсем к нам. Мы должны понимать, что денег никогда не хватает абсолютно на всё. Думаю, у клубов в приоритете потратить средства на развитие академий, а не на технологии.

— Но сами же клубы потом и жалуются.

— Клубы жалуются на недостаточно информативные ракурсы, которые представляет телевещатель. Сейчас, когда клубы больше погрузились в тему, поняли, что это не вопрос простого пожелания. Это влечёт определённые затраты, которые в масштабах сезона измеряются сотнями миллионов рублей — речь здесь об установке всего лишь двух дополнительных камер и передаче сигнала VAR в соответствии со всеми требованиями технологии. Когда речь идёт о двух-трех эпизодах за сезон, это очень дорого. Собственники, хозяева и менеджеры клубов оценивают, насколько целесообразно тратить такие деньги, сопоставимые с затратами отдельных клубов на развитие детско-юношеского футбола в своей структуре. Сейчас мы отчасти этот вопрос снимем.

— Каким образом?

— Мы недавно вернулись из Китая, где общались с нашими партнёрами. Они сделали очередную доработку своей системы. И даже в ситуациях с неоптимальными ракурсами усовершенствование их технологии позволяет самой системе выбирать точки на игроках. Таким образом, отпадёт вопрос: почему судья поставил эту точку, а не другую. Это будут делать уже программные средства. Второе: ставить точки можно будет отдельно по футболистам с разных ракурсов. Если игрок обороны виден лучше с одного ракурса и можно выбрать там точку, а второй игрок показывается с другого ракурса — они абсолютно синхронизируются. Погрешность составляет сотые сантиметра. Думаю, эта доработка снимет большое количество вопросов.

— Она будет использоваться с нового сезона или введётся уже по ходу?

— Сейчас идёт работа с РПЛ и вещателем на эту тему.

— Как вам судейство на чемпионате мира? Звучат мнения, что мало жёлтых карточек и некоторые фолы пропускаются.

— Получается, как в чемпионате России?

— Кажется, что на чемпионате мира жёстче и упускают некоторые моменты.

— Это общая тенденция. Общий посыл, что так должно быть. Хорошо, что люди, посмотрев чемпионат мира, начинают понимать: это не в России такая тенденция не показывать жёлтые карточки — она международная. Судья не должен раздавать карточки, как бухгалтер — увидел и вынес. Предупреждение — это инструмент, чтобы удержать игру в рамках. Если можешь не прибегать к предупреждению, ты его не выносишь, чтобы в дальнейшем не было удалений и их обсуждений. Судьям даются указания, что жёлтая карточка должна быть железная. Чтобы не возникало ситуации со второй жёлтой — уже 100-процентной, которая приведёт к удалению и может повлиять на результат. Логика здесь понятна. Мне кажется, если мы говорим об ошибочно вынесенной или ошибочно не вынесенной жёлтой карточке, всё-таки лучше второй вариант. Хотелось бы, чтобы все решения принимались правильно, но в пограничных ситуациях мы должны прибиваться к какому-то берегу. Естественно, судьям говорят, что их влияние на игру и конечный результат должно быть минимальным. Поэтому жёлтая карточка выносится тогда, когда это абсолютно очевидно и необходимо для контроля игры. Эту тенденцию задаёт ФИФА. Причём подготовку судей к чемпионату мира осуществляют в том числе и специалисты, занятые в подготовке российских судей: Мажич и Чакыр — инструкторы ФИФА и входят в команду Коллины.

Дарио Эррера показывает красную карточку игроку сборной Бельгии Натану Нгою Фото: Richard Heathcote/Getty Images

— Бурно обсуждают английский язык бразильского арбитра в матче Мексика — ЮАР. У наших судей как обстоят дела с этим?

— У нас была проблема с одним из судей, когда мы его номинировали на присвоение категории ФИФА. К сожалению, он тогда не смог сдать экзамен по английскому языку с первого раза. Сейчас экзамен ещё ужесточается. Три-четыре года назад он был намного проще, а теперь требует более серьёзной подготовки. Поэтому внутри РФС уже давно реализуется система поддержки изучения английского для судей. Мы оплачиваем определённые курсы и продвигаем судей. Это является одним из критериев оценки их работы. С новым поколением арбитров эта проблема стала менее актуальной, у них с английским языком всё неплохо. На уровне инспекторов она присутствует. Но все понимают, что иностранный язык не должен стать препятствием для развития карьеры, поэтому готовы над этим работать.

— На чемпионате мира также повесили камеры на арбитров. Это осуществимо в РПЛ?

— Более чем осуществимо. Сейчас отрабатываем с вещателем технические детали. Думаю, это будет реализовано. На матчах Второй лиги «Б» подобное уже применялось. Мы за подобного рода технологии. Они дают интересный контент и повышают доверие к судье и уважение к его работе. Когда видишь с позиции судьи быстрый наступ не в замедленном повторе с разных ракурсов, а как это видел судья, наверное, становится понятнее, почему те или иные фолы могут быть пропущены или неверно оценены. Это доли секунды.

— То есть можем также ждать появления камер на судьях по ходу сезона?

— Да. Мы над этим работаем и считаем нужным внедрять. Эта технология является одним из наших приоритетов.

— Что можете сказать о новых поправках от IFAB?

— В ближайшее время опубликуем изменения правил игры, которые будут реализовываться в России. В целом мы все тенденции воспринимаем и оцениваем положительно. Где-то считаем, что можно было бы сделать больше вещей. Но поскольку ФИФА следит за футболом по всему миру, она имеет больше компетенции и информации, как это должно происходить. Мы однозначно поддерживаем все изменения, направленные на ускорение игры. Для судей это будет здорово. Потому что в конце игры, когда одна из команд хочет зафиксировать результат, именно на судью идет весь негатив. Хотя до сегодняшнего дня арбитр был крайне ограничен в выборе средств для пресечения затяжек времени. Сейчас у судейского корпуса появятся соответствующие механизмы. Для игры это будет позитивно.

— Планируются ли встречи с клубами, чтобы объяснить новые трактовки?

— Мы постоянно ищем разного рода форматы. Тут вопрос не желания или нежелания встречаться, а именно какой-то интересной повестки, которая будет полезна всем клубам. В индивидуальном порядке мы общаемся абсолютно всегда и постоянно по любым вопросам. Основная проблема: единая повестка, которая была бы интересна всем клубам. Очевидно, что условному «Спартаку» неинтересно слушать про претензии и проблемы «Зенита». И наоборот. У них у каждого своя повестка. Мы пробовали проводить такие мероприятия. И пришли к выводу, что это не совсем полезно и интересно всем. Будем искать новые форматы. 2 июля будем участвовать в мероприятии ФНЛ. Это больше про бизнес, мотивацию, оплату судейства, внедрение VAR.

— Почему за прошедший сезон ни разу не появился судейский рейтинг?

— Судейский рейтинг будет опубликован на этой неделе. Нужно понимать, что это не просто цифры и распределение по местам, а грамотное объяснение — почему он так составляется. Рейтинг базируется не только на оценках инспекторов. Учитываются также параметры важности, сложности матчей и так далее.

— Но почему он не публиковался во время сезона?

— Это именно вопрос подачи и объяснения. Каждый рейтинг рассчитывается отдельно: соревнования с VAR — по одному принципу, без VAR — по другому. Поэтому важно подготовить качественное описание, чтобы все поняли, почему рейтинг такой. Ценности в простой публикации, наверное, нет, если не объяснить, как мы его строили. Рейтинги ассистента РПЛ и ассистента Первой лиги различаются. В первом случае есть VAR и правило «жду-жду». Во втором — нет. Нам кажется, что эти детали надо донести, потому что мы над этим рейтингом работали три-четыре года до его внедрения. Хотим донести не только фамилии и номера, но и принципы составления. Раньше рейтинг строился только на основании оценок инспекторов. Судьи, которые обслуживали важные, но не самые принципиальные матчи, могли оказаться в рейтинге выше арбитра, который судил три-четыре дерби. Думаю, что и у вас возникает ощущение несправедливости такого рейтинга. Поэтому мы пошли на его усложнение, ввели категории матчей, которые по итогу получились самыми сложными. И важные матчи, которые могут быть несложными.

— Например?

— Теоретически дерби «Спартак» — ЦСКА может оказаться несложным, каким бы важным оно ни было. И арбитр, который обслуживает этот матч, в моём понимании и в понимании моих коллег, должен иметь определённый бонус. Самая большая сложность заключается в том, как эти бонусы оценить и добавить к оценкам экспертов, сложности и важности матча, фитнес-подготовке и другими параметрам, которые мы выделяем. Справедливость возникает тогда, когда вы правильно подобрали вес каждого параметра.

— Правило офсайда Арсена Венгера сейчас экспериментально используется в Канаде. Какова вероятность его внедрения в России?

— Сначала мы постоим в стороне и понаблюдаем за коллегами. Нужно оценить все последствия, которые могут быть связаны с тактикой команд.